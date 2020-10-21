Hướng dẫn cách làm món đậu hũ Tứ Xuyên chi tiết ngon chuẩn vị

Đậu hũ Tứ Xuyên hay đậu hũ Ma Bà là một trong những món ăn ngon nhất của Trung Quốc được nhiều người ưa chuộng. Mùi vị thơm ngon và cay nồng của món ăn sẽ làm hài lòng những thực khách khó tính nhất. Nếu bạn cũng yêu thích món ăn này thì hãy cùng khám phá cách làm món đậu hũ Tứ Xuyên ngon chuẩn vị Trung ngay sau đây để chiêu đãi gia đình và bạn bè.

Sở dĩ món ăn có tên Mapo là bởi một truyền thuyết rằng bà Chen Mapo người Tứ Xuyên có mở một cửa hàng bán cơm nhỏ. Vì bà có gương mặt rỗ ngay từ nhỏ nên thường được gọi là bà Chen Mapo. Nhận thấy nguyên liệu nấu các món ăn hàng ngày dư thừa nhiều, bà đã quyết định kết hợp một số nguyên liệu với nhau theo công thức mới.

Đậu hũ Tứ Xuyên là một trong những món ăn có lịch sử lâu đời, xuất hiện rất nhiều trong các bữa ăn của người Trung Quốc. Món ăn này ban đầu còn có tên gọi là Mapo, hiểu theo nghĩa của tiếng Trung là nói về người phụ nữ lớn tuổi và gương mặt có vết rỗ.

Đậu hũ Tứ Xuyên là một trong những món ăn có lịch sử lâu đời - Ảnh minh họa: Internet

Đậu hũ trộn đều với thịt heo băm nhỏ cùng các loại gia vị đặc trưng rồi đem xào lên. Món ăn đã nhanh chóng thu hút khách đến với hàng ăn của bà. Từ đó, món ăn đã dần xuất hiện nhiều hơn ở các quán ăn và nhà hàng lớn, và được đổi tên thành đậu hũ Tứ Xuyên.

Món đậu hũ Tứ Xuyên là sự kết hợp hài hòa nhiều nguyên liệu để cho ra 7 loại hương vị hấp dẫn và kích thích vị giác người dùng đó là: bùi – nóng – cay – tươi – mềm – thơm – giòn.

Món đậu hũ Tứ Xuyên là sự kết hợp hài hòa nhiều nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đậu hũ Tứ Xuyên cay ngon chuẩn bị cũng rất đơn giản. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm món đậu hũ Tứ Xuyên ngay sau đây.

Nguyên liệu làm món đậu hũ Tứ Xuyên

Để làm món đậu hũ Tứ Xuyên, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu cần có sau đây:

1 hộp đậu hũ non

100g thịt băm

1 muỗng cà phê hành lá, tỏi, gừng

5g ớt

1 muỗng canh xì dầu

1 muỗng canh sa tế

1 muỗng cà phê nước màu

Gia vị: đường, hạt tiêu, nước mắm, hạt nêm

Nguyên liệu làm món đậu hũ Tứ Xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món đậu hũ Tứ Xuyên

Đậu hũ sốt Tứ Xuyên nằm trong top 10 món ăn ngon và nổi tiếng của Trung Quốc, rất được yêu thích trong những ngày trời trở lạnh. Cách làm đậu sốt Tứ Xuyên thơm ngon là cần phải chọn loại đậu hũ non mịn có vị đặc trưng của đậu nành. Thịt băm không nên có quá nhiều mỡ để tránh bị ngấy.

Đặc biệt, ngoài vị cay nồng đặc trưng thì món ăn phải đảm bảo có màu đỏ, sáng bóng và đẹp mắt thì mới đúng chuẩn món đậu phụ Tứ Xuyên chính gốc.

Sơ chế nguyên liệu

Đem rửa đậu hũ thật sạch bằng nước, tránh để bị nát. Sau đó đem sắt thành miếng vuông nhỏ vừa ăn.

Hành lá đem rửa sạch rồi thái nhỏ.

Cạo vỏ gừng rồi đập dập băm nhuyễn.

Tỏi bóc vỏ thật sạch rồi đập dập băm nhuyễn.

Đem rửa đậu hũ thật sạch bằng nước và cắt thành miếng nhỏ vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn làm đậu hũ Tứ Xuyên

Để có được món đậu hũ Tứ Xuyên ngon chuẩn vị nhất, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đun nóng chảo dầu rồi cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho thêm gừng băm, 1 thìa nước màu dừa, 1 thìa ớt bột, 2 muỗng sa tế và ½ thìa dầu mè vào đảo đều hỗn hợp đến khi sệt sệt. Tiếp tục cho thịt băm và 1 thìa xì dầu vào đảo đều.

Bước 2: Đun đến khi thịt băm thấm đều gia vị và có màu đỏ đặc trưng đẹp mắt của món đậu hũ Tứ Xuyên. Bạn cho đậu hũ non vào đảo nhẹ tay để đậu hũ ngấm đều gia vị.

Bước 3: Cho thêm một bát nước vào chảo đun khoảng 3- 5 phút trên lửa nhỏ, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Như vậy là bạn đã hoàn thành món đậu hũ Tứ Xuyên thơm ngon chuẩn vị để chiêu đãi gia đình rồi.

Đun đến khi thịt băm thấm đều gia vị và có màu đỏ đặc trưng - Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu thành phẩm

Đậu hũ thấm đều sốt và không bị nát.

Xốt sánh sệt, đậm đà và có màu đỏ của ớt.

Dậy mùi thơm của hoa tiêu, dầu mè.

Vị cay cay, thơm và kích thích vị giác.

Bày trí đậu hũ sốt Tứ Xuyên ra đĩa, cho thêm chút hành lá lên và ăn ngay khi còn nóng. Món đậu hũ sốt Tứ Xuyên có vị cay nồng, quyện cùng đậu phụ non mềm mịn với hương thơm đậu nành hấp dẫn.

Thưởng thức món đậu hũ Tứ Xuyên nóng hỏi cùng với bát cơm trắng dẻo sẽ khiến bạn nhớ mãi hương vị tuyệt vời của món ăn.

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Món đậu hũ sốt Tứ Xuyên có vị cay nồng, quyện cùng đậu phụ non mềm mịn - Ảnh minh họa: Internet

Đậu hũ non mềm mịn và thơi ngon, hòa quyện với nước sốt cay nồng màu đỏ đẹp mắt và thịt lợn băm ngọt sẽ tạo nên một hương vị khó cưỡng. Vào những ngày se lạnh, vào bếp làm món đậu hũ Tứ Xuyên cay cay vừa tạo cảm giác lạ miệng vừa giúp làm nóng cơ thể hiệu quả.

Trên đây là hướng dẫn cách làm món đậu hũ Tứ Xuyên thơm ngon chuẩn vị mà bạn có thể áp dụng để chiêu đãi cả gia đình và bạn bè vào những ngày trở lạnh.