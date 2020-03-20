Cẩm nang các món cháo đậu hũ non cho bé

Trẻ sơ sinh 7 tháng tuổi mẹ đã có thể cho ăn các món cháo từ đậu hũ non. Các món cháo này vừa dễ ăn lại rất bổ dưỡng cũng như có cách chế biến đơn giản. Vì thế đừng ngại ghi nhớ một vài cách nấu cháo đậu hũ non cho bé để đa dạng các bữa ăn, kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn.

Các nguyên liệu cần có để làm món ăn này là:

Rau ngót sau khi mua về tuốt lấy những lá xanh, non và bỏ lá già. Sau đó rửa sạch và ngâm nước muối khoảng 15 phút. Với ra để ráo nước rồi tiến hành thái nhỏ và băm thật nhuyễn.

Đậu hũ cho vào một bát nhỏ sau đó lấy thìa ăn cơm nghiền nát.

Cho bột gạo ra bát sau đó cho 1 chút nước vào hòa tan vừa đủ xâm xấp mặt.

Phần nước còn lại nhấc lên bếp rồi nấu rau ngót cho thật mềm. Cho tiếp đậu hũ đã nghiền nát, bột gạo vào đun cùng. Khuấy đều tay để các nguyên liệu được hòa quyện vào với nhau.

Đổ cháo ra chén sau đó thêm 2 thìa cafe dầu ăn cho trẻ. Không nên nêm thêm các gia vị khác.

Cách nấu cháo đậu hũ non cho bé ăn dặm cùng với bí xanh

Nguyên liệu cần có cho món ăn này là:

Bột gạo: 20g.

Bí xanh: 10g.

Đậu hũ nghiền: 10g.

Dầu ăn cho trẻ: 10g.

Nước: 100ml.

Cháo đậu hũ non và bí xanh - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã có đầy đủ các loại nguyên liệu, mẹ nấu cháo đậu hũ non bí xanh như sau:

Bí xanh mẹ mua về gọt bỏ vỏ, rửa sạch sau đó xay nhuyễn để bé dễ ăn.

Tiếp theo bắc nồi lên bếp, cho nước cùng với bí xanh vào nấu chín.

Cho tiếp đậu phụ đã nghiền nát cùng với bột gạo vào và khuấy đều.

Chỉ với những nguyên liệu cùng cách thực hiện rất đơn giản là mẹ đã có được một món cháo hoàn hảo cho bé.

Cách nấu cháo đậu hũ non cho bé kết hợp với sữa tươi

Để thực hiện món cháo đậu hũ sữa tươi, các nguyên liệu mẹ cần chuẩn bị là:

1 nắm gạo tẻ.

Đậu hũ tươi: 50g.

1 hộp sữa nhỏ mà bé hay uống.

Dầu ăn.

Cháo đậu hũ non và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cùng tiến hành làm món ăn với các bước cực kỳ đơn giản như sau:

Vo sạch gạo sau đó mẹ ngâm khoảng 30 phút rồi cho lên bếp nấu cùng với nước để tạo thành món cháo đặc sệt.

Cho tiếp sữa vào và đảo đều đến khi thấy nước cạn đi một chút.

Đậu hũ tươi nghiền nát đã chuẩn bị sẵn cho vào và khuấy đều tay. Đến khi nào cháo cạn, vừa ăn cho trẻ thì mẹ tắt bếp.

Sau khi đổ cháo ra bát hãy cho thêm khoảng 2 thìa dầu ăn trẻ em. Đợi cháo nguội thì cho trẻ ăn.

Cách nấu cháo với đậu hũ non cho bé với bí đỏ

Nguyên liệu chính để làm món ăn này gồm có:

Bột gạo 20g.

Bí đỏ: 10g.

Đậu hũ: 10g.

Cháo đậu hũ non và bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bắt tay vào làm món cháo đậu hũ bí đỏ với những bước đơn giản sau:

Đầu tiên mẹ cho bí đỏ lên bếp và luộc thật nhừ. Cho bí vào một chút nước sau đó dằm nhuyễn.

Nước luộc bí còn lại mẹ nấu sôi lên rồi cho bột gạo vào khuấy đều cho đến khi chín.

Tiếp đó cho lần lượt các loại nguyên liệu còn lại là đậu hũ non và bí đỏ vào và khuấy đều. Đến khi nào thấy cháo mịn, vừa ăn thì tắt bếp.

Đổ cháo ra bát và thêm 1 đến 2 thìa dầu ăn cho trẻ em vào bát.

Cháo đậu hũ non cho bé đun cùng trứng gà

Đây là món ăn được khá nhiều mẹ lựa chọn nhờ những nguyên liệu dễ tìm nhưng có hàm lượng dinh dưỡng cao. Nguyên liệu để chế biến món ăn này là:

Trứng gà: 1 quả.

Đậu hũ non: 10g.

Bột gạo: 25g.

Dầu ăn: 10g.

Nước: 100ml.

Cháo đậu hũ non và trứng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện món ăn này như sau:

Cho nước và bột gạo vào khuấy đều đến khi chín.

Lấy lòng đỏ trứng và đánh đều cùng với đậu hũ.

Sau khi thấy cháo chín, hãy cho trứng và đậu phụ vào và khuấy đều. Khi các nguyên liệu đều đã chín thì tắt bếp và cho cháo ra bát. Nhớ thêm chút dầu ăn cho trẻ em vào cháo, đợi nguội và cho trẻ ăn.

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Cháo đậu hũ non cho bé nấu cùng thịt vịt và cải thảo

Nguyên liệu để thực hiện món ăn này gồm có:

Bột gạo: 30g.

Thịt vịt: 20g.

Đậu hũ non: 10g.

Nước: 450ml.

Dầu ăn.

Cháo đậu hũ non và thịt vịt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện bao gồm các bước cơ bản sau đây:

Thịt vịt lấy phần nạc. Sau đó băm nhỏ rồi hòa cùng một chút nước cho đến khi nào không còn bết dính lại với nhau.

Cải thảo rửa sạch và thái nhỏ.

Đậu phụ tán nhuyễn.

Cho bột gạo và nước vào khuấy đều đến khi cháo chín thì cho các nguyên liệu đã sơ chế khác vào và đun khoảng 3 phút. Khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào cùng với nhau.

Cuối cùng đổ ra bát và cho dầu ăn rồi đợi nguội thì cho trẻ thưởng thức.

Có thể thấy cháo đậu hũ non cho bé có nhiều cách thực hiện và đều rất đơn giản. Mẹ hãy ghi nhớ và thực hiện thay đổi tại nhà giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.