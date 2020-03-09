Trên thực tế để biến “cuộc chiến ăn dặm” thành bầu trời hòa bình đòi hỏi các mẹ phải thay đổi thực đơn bám sát theo lứa tuổi của con. Hãy tham khảo cách nấu cháo cho bé 8 tháng trong bài viết dưới đây để hai mẹ con có thể biến ăn dặm thành “cuộc dạo chơi của màu sắc và hương vị”.

Cách nấu cháo cho bé 8 tháng giúp bé phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi nấu cháo ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi

Trước khi đi vào thực đơn chi tiết, cần tìm hiểu được những đặc điểm về thể chất và tinh thần của trẻ 8 tháng tuổi để từ đó đưa ra được cách nấu cháo cho bé 8 tháng một cách khoa học và phù hợp nhất với trẻ.

Về mặt thể chất, trẻ lúc này đã biết bò thành thạo. Có bé cứng cáp sớm đã bắt đầu tập đứng và lò dò tập đi. Sự thay đổi về mặt thể chất này yêu cầu bé phải tốn rất nhiều năng lượng. Do vậy, thực phẩm và sữa mẹ phải đáp ứng đủ cho nhu cầu của trẻ.

Về mặt tinh thần, do đã có thể tự lê và bò khắp nhà nên bé sẽ tiếp thu được nhiều thông tin hơn. Đồng thời, việc học bò, lê và tập đi cũng yêu cầu trẻ phải “tư duy” nhiều hơn và cần nhiều năng lượng hơn.

Bé 8 tháng đã tập bò, tập đi nên cần bổ sung nhiều năng lượng bằng thức ăn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Căn cứ vào những yêu cầu trên, mẹ cần cho bé 8 tháng tuổi ăn đầy đủ cả số lượng và chất lượng theo hướng dẫn sau: