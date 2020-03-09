Cách nấu cháo cho bé 8 tháng giúp bé phát triển toàn diện

Bé 8 tháng tuổi là giai đoạn đang bước lên “nấc thang” mới về mặt thể chất. Dưới đây là cách nấu cháo cho bé 8 tháng tuổi phù hợp với sự phát triển của bé.
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Nội dung bài viết
- Một số lưu ý khi nấu cháo ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi
- Cách nấu cháo cho bé 8 tháng ăn dặm
- Thực đơn cho bé 8 tháng nhẹ cân
Trên thực tế để biến “cuộc chiến ăn dặm” thành bầu trời hòa bình đòi hỏi các mẹ phải thay đổi thực đơn bám sát theo lứa tuổi của con. Hãy tham khảo cách nấu cháo cho bé 8 tháng trong bài viết dưới đây để hai mẹ con có thể biến ăn dặm thành “cuộc dạo chơi của màu sắc và hương vị”.
Một số lưu ý khi nấu cháo ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi
Trước khi đi vào thực đơn chi tiết, cần tìm hiểu được những đặc điểm về thể chất và tinh thần của trẻ 8 tháng tuổi để từ đó đưa ra được cách nấu cháo cho bé 8 tháng một cách khoa học và phù hợp nhất với trẻ.
- Về mặt thể chất, trẻ lúc này đã biết bò thành thạo. Có bé cứng cáp sớm đã bắt đầu tập đứng và lò dò tập đi. Sự thay đổi về mặt thể chất này yêu cầu bé phải tốn rất nhiều năng lượng. Do vậy, thực phẩm và sữa mẹ phải đáp ứng đủ cho nhu cầu của trẻ.
- Về mặt tinh thần, do đã có thể tự lê và bò khắp nhà nên bé sẽ tiếp thu được nhiều thông tin hơn. Đồng thời, việc học bò, lê và tập đi cũng yêu cầu trẻ phải “tư duy” nhiều hơn và cần nhiều năng lượng hơn.
Căn cứ vào những yêu cầu trên, mẹ cần cho bé 8 tháng tuổi ăn đầy đủ cả số lượng và chất lượng theo hướng dẫn sau:
- Số lượng: 2 bữa/ngày, sáng và chiều.
- Lượng cháo: 50-80g, nấu cháo theo tỉ lệ 1:7 (10g gạo nấu với 70ml nước).
- Thực đơn cần đảm bảo đủ 3 màu vàng (tinh bột và đường), đỏ (chất đạm, chất béo), xanh (vitamin và khoáng chất).
- Trong giai đoạn này, ngoài thực phẩm ăn dặm từ lúc 6 tháng tuổi, bé có thể ăn một số loại thực phẩm như: khoai sọ, bún, phở, ngũ cốc, yến mạch, ngô nghiền, đậu đỏ, cá ngừ, gan gà, đậu phụ, chim cút, thịt gà, thịt cá màu đỏ, ớt chuông, xà lách, rau dền, măng tây...
Cách nấu cháo cho bé 8 tháng ăn dặm
Dưới đây là gợi ý cách nấu cháo xay cho bé 8 tháng tuổi vô cùng bổ dưỡng. Các mẹ hãy cùng tham khảo những công thức sau:
Cháo xay với nước rau củ
Nguyên liệu:
- Gạo: 1 nhúm nhỏ
- Ngô ngọt: ½ củ
- Cà rốt, su hào, hành tây: mỗi món ½ củ
Chuẩn bị nước nấu cháo:
- Luộc ngô ngọt, cà rốt, su hào và hành tây trong 20 phút.
- Bỏ cái lọc lấy nước (có thể để nguội cho vào chai, để tủ đá để nấu cháo trong hai ngày).
Nấu cháo:
- Nấu cháo theo tỉ lệ 1:7 (1 phần gạo 7 phần nước).
- Chờ đến khi cháo chín thì lọc qua rây để loại bỏ hạt chưa nhuyễn.
- Đun sôi qua 1 lần nữa trước khi cho trẻ ăn.
- Đây chỉ là phần cháo. Mẹ có thể thêm các loại thực phẩm khác để trẻ ăn thay đổi khẩu vị như cá, thịt, tôm, trứng, rau, củ, quả.
- Chú ý: không cho trẻ nhỏ ăn cháo hầm nước xương.
Cháo xay với nước dashi
Nguyên liệu:
- Rong biển: 20g
- Cá ngừ khô bào mỏng: 40g
- Nước: 2 lít
Chuẩn bị nước dashi:
- Rửa sạch rong biển, sau đó ngâm trong nước ấm 20 phút cho mềm ra.
- Đun rong biển với 2 lít nước, sôi được 5 phút thì tắt bếp, sau đó vớt rong biển ra.
- Sau khi rong biển được vớt ra hết, tiếp tục đun nồi nước thả cá ngừ vào. Khi nào thấy cá ngừ chìm hết xuống đáy nồi thì tắt bếp. Không đảo nồi nước để tránh làm đục nồi nước.
- Lọc nồi nước qua rây để lấy nước nấu cháo và bỏ phần cái.
Nấu cháo:
- Nấu cháo tương tự như hướng dẫn ở trên theo tỉ lệ 1:7 bằng nước dashi.
Thực đơn cho bé 8 tháng nhẹ cân
Nếu trẻ 8 tháng nhẹ cân, mẹ có thể nấu các món cháo cho bé 8 tháng tăng cân theo thực đơn sau:
Thực đơn cho bé 8 tháng nhẹ cân
Bữa ăn sáng
Súp (khoai lang thịt lợn, khoai tây phô mai, bí đỏ phô mai, khoai môn cà rốt thịt bò, đỗ xanh hạt sen thịt gà)
1 bát nhỏ
Hoa quả mềm xay nhuyễn (chuối, dâu tây, bơ, dưa hấu)
3-4 miếng
Sữa công thức hoặc sữa mẹ
180ml
Bữa phụ buổi sáng
Sữa chua
½ hộp nhỏ
Bữa trưa
Cháo nấu theo tỉ lệ 1:7
1 bát nhỏ
Nấu cháo với một trong những món sau:
1 bát nhỏ
Bữa phụ buổi chiều (sau khi ngủ dậy)
Sữa công thức hoặc sữa mẹ
180ml
Một trong những món sau:
1 bát nhỏ
Bữa tối
Cháo nấu theo tỉ lệ 1:7
1 bát nhỏ
Hoa quả mềm xay nhỏ (chuối, dâu tây, bơ, dưa hấu)
3-4 miếng
Cháo nấu với một trong những món sau:
1 bát nhỏ
Trước giờ đi ngủ 45 phút
Sữa công thức hoặc sữa mẹ:
180-240ml
Bé 8 tháng tuổi đã ăn được nhiều loại thực phẩm hơn. Do đó, mẹ có thể thỏa sức sáng tạo các món cháo bổ dưỡng cho bé. Hy vọng rằng những chia sẻ về cách nấu cháo cho bé 8 tháng trong bài viết này sẽ góp phần giúp cho hành trình ăn dặm của hai mẹ con thêm phong phú và thú vị.