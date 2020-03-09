Cách nấu cháo cho bé 8 tháng giúp bé phát triển toàn diện

Nuôi dạy con 09/03/2020 14:40

Bé 8 tháng tuổi là giai đoạn đang bước lên “nấc thang” mới về mặt thể chất. Dưới đây là cách nấu cháo cho bé 8 tháng tuổi phù hợp với sự phát triển của bé. 

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Trên thực tế để biến “cuộc chiến ăn dặm” thành bầu trời hòa bình đòi hỏi các mẹ phải thay đổi thực đơn bám sát theo lứa tuổi của con. Hãy tham khảo cách nấu cháo cho bé 8 tháng trong bài viết dưới đây để hai mẹ con có thể biến ăn dặm thành “cuộc dạo chơi của màu sắc và hương vị”.

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Cách nấu cháo cho bé 8 tháng giúp bé phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi nấu cháo ăn dặm cho bé 8 tháng tuổi

Trước khi đi vào thực đơn chi tiết, cần tìm hiểu được những đặc điểm về thể chất và tinh thần của trẻ 8 tháng tuổi để từ đó đưa ra được cách nấu cháo cho bé 8 tháng một cách khoa học và phù hợp nhất với trẻ.

  • Về mặt thể chất, trẻ lúc này đã biết bò thành thạo. Có bé cứng cáp sớm đã bắt đầu tập đứng và lò dò tập đi. Sự thay đổi về mặt thể chất này yêu cầu bé phải tốn rất nhiều năng lượng. Do vậy, thực phẩm và sữa mẹ phải đáp ứng đủ cho nhu cầu của trẻ.
  • Về mặt tinh thần, do đã có thể tự lê và bò khắp nhà nên bé sẽ tiếp thu được nhiều thông tin hơn. Đồng thời, việc học bò, lê và tập đi cũng yêu cầu trẻ phải “tư duy” nhiều hơn và cần nhiều năng lượng hơn.
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Bé 8 tháng đã tập bò, tập đi nên cần bổ sung nhiều năng lượng bằng thức ăn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Căn cứ vào những yêu cầu trên, mẹ cần cho bé 8 tháng tuổi ăn đầy đủ cả số lượng và chất lượng theo hướng dẫn sau:

  • Số lượng: 2 bữa/ngày, sáng và chiều.
  • Lượng cháo: 50-80g, nấu cháo theo tỉ lệ 1:7 (10g gạo nấu với 70ml nước).
  • Thực đơn cần đảm bảo đủ 3 màu vàng (tinh bột và đường), đỏ (chất đạm, chất béo), xanh (vitamin và khoáng chất).
  • Trong giai đoạn này, ngoài thực phẩm ăn dặm từ lúc 6 tháng tuổi, bé có thể ăn một số loại thực phẩm như: khoai sọ, bún, phở, ngũ cốc, yến mạch, ngô nghiền, đậu đỏ, cá ngừ, gan gà, đậu phụ, chim cút, thịt gà, thịt cá màu đỏ, ớt chuông, xà lách, rau dền, măng tây...
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Bé 8 tháng cần ăn dặm đầy đủ các nhóm thức ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo cho bé 8 tháng ăn dặm

Dưới đây là gợi ý cách nấu cháo xay cho bé 8 tháng tuổi vô cùng bổ dưỡng. Các mẹ hãy cùng tham khảo những công thức sau:

Cháo xay với nước rau củ

Nguyên liệu:

  • Gạo: 1 nhúm nhỏ
  • Ngô ngọt: ½ củ
  • Cà rốt, su hào, hành tây: mỗi món ½ củ
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Nấu cháo bằng nước rau củ giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho bé 8 tháng –Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nước nấu cháo:

  • Luộc ngô ngọt, cà rốt, su hào và hành tây trong 20 phút.
  • Bỏ cái lọc lấy nước (có thể để nguội cho vào chai, để tủ đá để nấu cháo trong hai ngày).

Nấu cháo:

  • Nấu cháo theo tỉ lệ 1:7 (1 phần gạo 7 phần nước).
  • Chờ đến khi cháo chín thì lọc qua rây để loại bỏ hạt chưa nhuyễn.
  • Đun sôi qua 1 lần nữa trước khi cho trẻ ăn.
  • Đây chỉ là phần cháo. Mẹ có thể thêm các loại thực phẩm khác để trẻ ăn thay đổi khẩu vị như cá, thịt, tôm, trứng, rau, củ, quả.
  • Chú ý: không cho trẻ nhỏ ăn cháo hầm nước xương.
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Cháo cho trẻ được nấu theo tỉ lệ 1 phần gạo 7 phần nước - Ảnh minh họa: Internet

Cháo xay với nước dashi

Nguyên liệu:

  • Rong biển: 20g
  • Cá ngừ khô bào mỏng: 40g
  • Nước: 2 lít

Chuẩn bị nước dashi:

  • Rửa sạch rong biển, sau đó ngâm trong nước ấm 20 phút cho mềm ra.
  • Đun rong biển với 2 lít nước, sôi được 5 phút thì tắt bếp, sau đó vớt rong biển ra.
  • Sau khi rong biển được vớt ra hết, tiếp tục đun nồi nước thả cá ngừ vào. Khi nào thấy cá ngừ chìm hết xuống đáy nồi thì tắt bếp. Không đảo nồi nước để tránh làm đục nồi nước.
  • Lọc nồi nước qua rây để lấy nước nấu cháo và bỏ phần cái.

Nấu cháo:

  • Nấu cháo tương tự như hướng dẫn ở trên theo tỉ lệ 1:7 bằng nước dashi.
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Nguyên liệu nấu nước dashi để nấu cháo cho bé 8 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn cho bé 8 tháng nhẹ cân

Nếu trẻ 8 tháng nhẹ cân, mẹ có thể nấu các món cháo cho bé 8 tháng tăng cân theo thực đơn sau:

Thực đơn cho bé 8 tháng nhẹ cân

Bữa ăn sáng

Súp (khoai lang thịt lợn, khoai tây phô mai, bí đỏ phô mai, khoai môn cà rốt thịt bò, đỗ xanh hạt sen thịt gà)

1 bát nhỏ

Hoa quả mềm xay nhuyễn (chuối, dâu tây, bơ, dưa hấu)

3-4 miếng

Sữa công thức hoặc sữa mẹ

180ml

Bữa phụ buổi sáng

Sữa chua

½ hộp nhỏ

Bữa trưa

Cháo nấu theo tỉ lệ 1:7

1 bát nhỏ

Nấu cháo với một trong những món sau: 

  • Thịt gà + rau cải xanh
  • Thịt bò + củ cải trắng
  • Trứng + su su xay nhuyễn
  • Trứng gà + đậu non
  • Cá quả + rau mồng tơi
  • Thịt lợn + măng tây
  • Cá quả + rau bina
  • Cá hồi + rau mồng tơi
  • Cá quả sốt + cà chua + măng tây

1 bát nhỏ

Bữa phụ buổi chiều (sau khi ngủ dậy)

Sữa công thức hoặc sữa mẹ

180ml

Một trong những món sau:

  • Miến gạo thịt gà xay (nấu nhừ)
  • Mỳ Ý sốt thịt (nấu nhừ)

1 bát nhỏ

Bữa tối

Cháo nấu theo tỉ lệ 1:7

1 bát nhỏ

Hoa quả mềm xay nhỏ (chuối, dâu tây, bơ, dưa hấu)

3-4 miếng

Cháo nấu với một trong những món sau: 

  • Thịt gà + rau bina
  • Thịt lợn + ớt chuông
  • Thịt gà + rau ngót
  • Cua biển + phô mai + bí đỏ
  • Thịt lợn + cải sen
  • Thịt gà + bí ngòi
  • Trứng + củ cải
  • Thịt lợn + đậu rồng
  • Thịt bò + phô mai

1 bát nhỏ

Trước giờ đi ngủ 45 phút

Sữa công thức hoặc sữa mẹ:

180-240ml

Bé 8 tháng tuổi đã ăn được nhiều loại thực phẩm hơn. Do đó, mẹ có thể thỏa sức sáng tạo các món cháo bổ dưỡng cho bé. Hy vọng rằng những chia sẻ về cách nấu cháo cho bé 8 tháng trong bài viết này sẽ góp phần giúp cho hành trình ăn dặm của hai mẹ con thêm phong phú và thú vị.  

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Khi nấu cháo cho bé, mẹ bỉm sữa phải đặc biệt chú ý tránh kết hợp những thực phẩm kỵ nhau, bởi nếu không, trẻ ăn mãi sẽ không lớn, thậm chí còn mắc bệnh.

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