Cách làm bánh Pateso nhân thịt đơn giản, ngon khó cưỡng

Bánh Pateso là món bánh mặn khiến nhiều người càng ăn càng thèm do phần nhân thơm ngon, vỏ bánh giòn giòn, béo ngậy. Thế nhưng, cách làm bánh Pateso nhân thịt không quá phức tạp như bạn nghĩ. Nếu bạn có thời gian rảnh rỗi vào dịp cuối tuần, hãy thử vào bếp và áp dụng ngay công thức làm bánh pateso dưới đây!

Rửa sạch thịt, để ráo rồi thái nhỏ.

Hành tím rửa sạch, bóc vỏ và băm nhỏ.

Cắt hành lá, lấy phần trắng rồi cắt thành từng khúc cho dễ xay.

Hành tây rửa sạch, lột vỏ rồi thái nhỏ.

Cho thịt đã thái nhỏ, hành tím, đầu trắng của hành lá vào máy xay sinh tố, thêm ½ thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa hạt nêm và một chút tiêu. Sau đó, bật máy sinh tố xay hỗn hợp thật nhuyễn và đều. Đổ hỗn hợp vừa xay ra tô.

Các bước sơ chế nhân bánh - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục cho hành tây vào máy sinh tố và xay nhuyễn. Sau đó, cho hành vừa xay vào tô hỗn hợp thịt, thêm ngò thái nhỏ, pate gan, ½ thìa đường vào tô. Trộn đều hỗn hợp lên để tạo thành một khối dẻo.

Bước 2: Tạo hình bánh

Lót 1 miếng nilon sạch lên mặt bàn, đổ bột ngàn lớp lên trên rồi dùng khuôn cắt bột thành nhiều hình. Nhớ là cắt thành từng cặp vì bánh cần 2 lớp vỏ trên và dưới.

Tùy theo kích thước vỏ bánh, bạn sẽ dùng muỗng múc nhân vào giữa phần vỏ bánh sao cho nhân nằm gọn, đều đẹp.

Đập 1 quả trứng gà rồi tách lấy phần lòng trắng trứng để dán mí bánh, giúp bánh không bị bung ra. Dùng cọ phết đều lòng trắng trứng lên phần rìa bánh.

Dùng các miếng bột đã cắt khuôn còn lại úp lên phần nhân. Dùng thêm 1 cái khuôn hoặc 1 cái ly nhỏ có miệng nhỏ hơn vỏ bánh, ấn nhẹ xuống phần nhân chính giữa bánh giúp bánh có độ phồng tròn đều đẹp mắt. Khi bánh nở sẽ không bị bung ra. Tiếp theo, dùng tay ấn nhẹ mép bánh để chúng dính vào nhau.

Các bước trong quy trình tạo hình bánh Pateso - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không ấn mạnh tay quá để bột bánh không bị đứt. Không nên cho quá nhiều nhân vì bánh có thể bị ngán, không đẹp mắt. Tuy nhiên, cũng đừng cho ít nhân quá sẽ khiến bánh nở không phồng đều.

Bước 3: Nướng bánh

Đánh đỏ lòng trứng lên rồi dùng cọ phết trứng lên bề mặt bánh. Lưu ý chỉ quét 1 lớp mỏng, không quét 2 lần tránh bánh không đẹp khi chín.

Cho bánh vào khay rồi đặt vào lò nướng đã để sẵn nhiệt độ 170 độ C, nướng khoảng 20-25 phút. Khi bánh chín, nở phồng đều, mặt bánh chín vàng là được.

Các công đoạn nướng bánh Pateso - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Thưởng thức thành phẩm

Bánh Pateso thơm ngon có vỏ ngoài giòn, lớp nhân thịt nóng hồi, đậm đà. Hãy thưởng thức khi bánh còn đang nóng!

Thành phẩm bánh Pateso siêu hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết làm bánh Pateso ngon

Bạn có thể mua bột ngàn lớp Puff Pastry ở các tiệm làm bánh hoặc siêu thị. Loại bột này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi làm bánh mà vẫn đảm bảo mùi vị tuyệt vời.

Trong trường hợp không mua được bột bánh ngàn lớp này, bạn có thể áp dụng cách làm bột bánh Pateso dưới đây:

Nguyên liệu

Bột mì: 200gr.

Bơ nhạt: 150gr (giữ lạnh).

Nước lạnh: 120ml.

Nước cốt chanh: 1 thìa cà phê.

Muối: ½ thìa cà phê.

Cách làm

Cắt nhỏ bơ lạnh, để riêng. Sau đó, cho nước cốt chanh vào bát nước lạnh và khuấy đều.

Rây bột mì và muối đều lên mặt phẳng sạch hoặc âu lớn. Đổ phần bơ lên trên, bóp nhẹ bơ cho lẫn vào với bột. Lưu ý: Thực hiện nhanh tay để bơ không bị chảy ra.

Đổ nước vào giữa hỗn hợp bột mì, bơ một cách từ từ, sau đó nhào bột nhanh tay cho đến khi tạo thành một khối mịn dẻo.

Đổ 1 lớp bột mỏng lên mặt bàn. Dùng chày cán khối bột thành miếng hình chữ nhật khoảng 15 x 40 cm. Cố gắng giữa các góc bột gọn gàng, vuông vắn. Gập bột nhẹ nhàng làm 3.

Sau khi gập bột lần 1 xong thì dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bột lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15-20 phút để bột nghỉ.

Lấy bột ra, tiếp tục lặp lại các bước cán bột, gập bột tương tự như trên 2 lần nữa.

Bọc kín bột rồi để trong ngăn mát tủ lạnh 20 phút, sau đó cho bột ra cán mỏng và làm bánh Pateso.

Hy vọng với cách làm bánh Pateso nhân thịt đơn giản trên đây, bạn sẽ tạo nên được những chiếc bánh thơm ngon cho cả gia đình thưởng thức vào dịp cuối tuần. Chúc bạn thành công!