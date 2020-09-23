Cách làm bánh bí đỏ cho bé ăn dặm siêu ngon, siêu hấp dẫn

Bí đỏ là loại quả dễ mua, giá thành rất hợp lý. Với lớp vỏ dày, đây là loại thực phẩm chứa khá ít các loại thuốc bảo vệ thực vật bởi cây trồng dễ sống và cho quả quanh năm. Hàm lượng chất sắt trong bí đỏ rất cao, ngoài ra, chúng còn chứa nhiều muối khoáng, giàu vitamin và các axit hữu cơ cần thiết cho cơ thể.

Cách làm bánh bí đỏ cho bé ăn dặm không khó, chỉ cần mẹ bỏ chút thời gian cộng chút tỉ mỉ là có thể tạo ra những chiếc bánh với hình thù siêu đáng yêu, màu sắc bắt mắt giúp cho trẻ ăn ngon miệng vừa cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Đa phần với bí đỏ thì món ruột của các mẹ bỉm vẫn là cháo, canh. Tuy nhiên, nếu cứ cho bé ăn mãi như thế con bạn chắc chắn sẽ rất ngán. Vậy tại sao không vào bếp chế biến ngay những món bánh siêu hấp dẫn với nguyên liệu chính làm từ bí đỏ cho cả nhà thưởng thức.

Các nhà khoa học đã chỉ ra trong bí đỏ có nhiều dưỡng chất rất tốt cho hoạt động của hệ tim mạch, tăng cường miễn dịch, góp phần phát triển não bộ, tốt cho mắt, xương và hệ hô hấp non yếu của trẻ. Do đó, không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ cũng nên được bổ sung loại thực phẩm dinh dưỡng này vào khẩu phần ăn thường xuyên.

1. Cách làm bánh bí đỏ hấp cho bé ăn dặm

Bí đỏ các mẹ mang đi hấp chín rồi cho thêm bột nếp và 1 ít muối vào, nhào đến khi không còn dính tay nữa thì thôi. Tiếp theo, vo bí đỏ thành những viên tròn rồi dùng cáng muỗng ấn thành từng đường lên bánh.

Vo bí đỏ thành những viên tròn rồi dùng cáng muỗng ấn thành từng đường lên bánh

Cuối cùng cho chúng vào bếp hấp với lửa nhỏ khoảng 10-15 phút và dùng tăm thử xem bánh còn dính không, nếu không dính nghĩa là bánh đã chín. Một mẹo nhỏ là trước khi hấp nên cắt giấy nến hoặc lá chuối lót dưới bánh để tránh bánh bị dính đáy xửng. Khi chín bánh sẽ nở ra và có màu vàng óng rất đẹp mắt, con bạn chắc chắn sẽ vô cùng thích thú với món ăn này.

Bánh sẽ nở ra và có màu vàng óng rất đẹp mắt

2. Công thức Muffin bí đỏ không đường, không muối

- Chuẩn bị nguyên liệu:

100g bí đỏ, 40g bột mì, 5g bột nở, 1 quả trứng gà, 15ml dầu, 5ml nước hoặc sữa.

- Cách thực hiện:

Đem bí đỏ đã bỏ vỏ và hạt, bọc giấy bạc và nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong 20 phút, mở ra thấy bí chín mềm thì mang nghiền nhuyễn. Nên tránh việc hấp hoặc luộc bí vì sẽ làm cho bí ra nhiều nước khiến bánh bị nhão. Trộn đều hỗn hợp khô gồm bột mì và bột nở (1). Trộn hỗn hợp ướt gồm bí đỏ, trứng gà, sữa, dầu ăn (2).

Bánh bí đỏ không đường, không muối

Trộn đều (1) và (2) nhanh tay đến khi chúng quyện vào nhau thành 1 khối trong khoảng 30 giây. Cho vào khay và nướng ở nhiệt độ 150 độ C trong 15-20 phút, thử bánh bằng cách xiên que tăm thấy bánh không dính là được. Bánh này có thể bảo quản tủ lạnh từ 2-3 ngày. Lưu ý là trước khi nướng bí cũng như bánh thì nên bật lò trước 10 phút để lò nóng đều.

3. Cách làm bánh khoai môn bí đỏ 2 tầng

- Chuẩn bị nguyên liệu:

Bí đỏ, khoai lang tím, nước dừa (tạo vị ngọt thay cho đường), bột bắp, bột mì đa dụng, các loại hạt dinh dưỡng (lanh, chia,...).

- Cách thực hiện:

Mang bí đỏ, khoai lang tím đi hấp chín và cho chúng ra 2 bát riêng. Dùng nước dừa để nghiền bí đỏ và khoai lang khi còn nóng. Bột mì và bột bắp trộn vào nhau rắc vào 2 tô khoai và bí. Khuấy đều tay hỗn hợp ở 2 bát đến khi cảm nhận thấy độ đặc dẻo là được. Rắc thêm hạt vào.

Bánh khoai môn bí đỏ 2 tầng

Chuẩn bị khuôn bánh đã thoa dầu ăn. Múc hỗn hợp bột bí đỏ vào khuôn, trét mặt cho phẳng. Tiếp theo cho hỗn hợp khoai lang tím tạo tầng thứ 2. Múc nhẹ nhàng tránh chúng chảy xuống tầng dưới. Sau cùng, cho khuôn bánh vào lò nướng tuỳ chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Nếu không có lò thì có thể mang đi hấp cách thủy trong 15-20 phút. Nếu hấp cách thủy thì bánh sẽ dẻo khó gỡ nên chị em có thể mang cả khuôn cho vào trong tủ lạnh khoảng 1, 2 tiếng để bánh đông lại sẽ dễ gỡ khuôn hơn. Một chiếc bánh ngon nhiều màu sắc chắc chắn sẽ làm cho bạn vô cùng phấn khích.

4. Công thức bánh muffin táo bí đỏ dừa

- Chuẩn bị nguyên liệu:

1 hộp sữa chua 100ml. Dầu thực vật 50 ml. 2 lòng đỏ trứng. 1 ống vani. 1 muỗng cà phê bột nở. 1 miếng bí ngô bào sợi. 30gr yến mạch. 1/4 quả táo Mỹ bào sợi .50gr bột mì đa dụng. Đường nâu (nếu thích ngọt).

- Cách thực hiện:

Cho hỗn hợp gồm sữa chua, lòng đỏ, dầu ăn, bí ngô, vani, táo, vào 1 tô (A) và trộn đều. Tiếp theo cho bột mì, yến mạch, bột nở vào 1 tô khác (B) và trộn đều.

Bánh muffin táo bí đỏ dừa

Sau đó, bạn tạo 1 chiếc hố ở giữa hỗn hợp B và đổ hỗn hợp ở tô A vào, nên trộn nhẹ nhàng từ dưới lên trên đến khi không còn nhìn thấy bột khô nữa thì ngưng, đừng trộn quá lâu bánh sẽ bị chai. Cuối cùng, đổ hỗn hợp đã trộn vào khuôn hoặc chén nhỏ, đem đi hấp tầm 30 phút, mở nắp dùng tăm thử thấy không dính là được. Thành phẩm sẽ rất thơm, có lẫn vị ngọt nhẹ của táo và vị beo béo của bí đỏ.

Thành phẩm sẽ rất thơm, có lẫn vị ngọt nhẹ của táo và vị beo béo của bí đỏ

5. Cách làm bánh flan bí đỏ cho bé ăn dặm

- Chuẩn bị nguyên liệu:

1 miếng bí đỏ vừa ăn.

60ml sữa mẹ hoặc sữa công thức.

1 lòng đỏ trứng.

- Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn mang bí đỏ đi hấp chín và nghiền nhuyễn. Tiếp theo đun sữa sôi lăn tăn (tầm 70 độ). Mang lòng đỏ trứng đi đánh tan. Sau đó, đổ sữa đã đun từ từ vào lòng đỏ trứng, vừa đổ vừa khuấy nhẹ theo một chiều để tránh bánh bị rỗ. Cho bí đỏ đã nghiền nhuyễn vào hỗn hợp trên và trộn thật đều, lọc qua rây 1-2 lần cho mịn. Cuối cùng, mang hỗn hợp đi hấp trong 10-15 phút. Lấy tăm xiên thử thấy không bị dính là được.

Bánh flan bí đỏ cho bé ăn dặm

- Lưu ý:

Nên hấp bánh bằng lửa nhỏ. Đậy khăn lên nắp nồi trong khi hấp để tránh nước nhỏ vào bánh làm bánh bị rỗ mặt không đẹp mắt.

6. Công thức bánh bí đỏ mix trứng gà yến mạch

- Chuẩn bị nguyên liệu: bí đỏ, yến mạch cán nhỏ.

- Cách thực hiện:

Bí đỏ cắt bỏ vỏ ruột, mang đi rửa sạch, nên thái nhỏ cỡ bằng đốt ngón tay rồi đem hấp và nghiền nhuyễn. (Tránh luộc làm bí ra nhiều nước). Trứng gà đánh cho tan rồi đổ vào hỗn hợp bí vừa nghiền.

Bánh bí đỏ mix trứng gà yến mạch

Thêm yến mạch vào nhồi. Yến mạch lúc đầu sẽ hơi cứng nhưng đến khi ngấm trứng thì sẽ mềm ra. Sau đó, bạn tạo hình bánh rồi mang đi hấp hoặc nướng tùy ý ở nhiệt độ phù hợp đến khi bánh chín là được.

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7. Bánh bí đỏ tôm

- Chuẩn bị nguyên liệu: bí đỏ, cà rốt, tôm bóc vỏ, bột mì, gia vị.

- Cách thực hiện:

Bí đỏ, cà rốt mang đi cắt hạt lựu luộc hoặc hấp chín rồi nghiền nát. Tôm thì mang đi xào hoặc hấp rồi băm nhuyễn, hoặc cắt nhỏ tuỳ theo khả năng ăn của con bạn.

Trộn hỗn hợp bí đỏ, cà rốt, tôm, thêm một ít bột mì và gia vị. Lượng bột mì cho vào đến khi hỗn hợp sền sệt, có thể nắn thành hình khối là được. Cuối cùng mang bánh đi chiên cho vàng 2 mặt và cho bé thưởng thức khi bánh còn ấm.

Bánh bí đỏ tôm

Hy vọng các cách làm bánh bí đỏ cho bé ăn dặm phía trên sẽ giúp chị em bổ sung vào thực đơn cho con mình thêm nhiều món ăn mới lạ, hấp dẫn khiến trẻ trở nên thích thú việc ăn uống hơn, từ đó ăn nhiều và ngon miệng hơn.