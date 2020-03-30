Cách làm gỏi dưa leo thanh mát giải nhiệt cho mùa hè

Vào bếp 30/03/2020 05:53

Món gỏi thường là món khai vị tại các bữa tiệc. Gỏi dưa leo có vị thanh mát giúp giải nhiệt cho mùa hè cực tuyệt. Dưới đây là cách làm gỏi dưa leo dành cho bạn.

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Món gỏi có vị chua chua, ngọt ngọt và thanh mát giúp bạn thoát khỏi cảm giác ngán đến tận cổ với những món ăn đầy dầu mỡ. Đặc biệt, gỏi rất tốt cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng, vừa đủ chất lại không lo tăng cân.

Và gỏi dưa leo là một trong những món gỏi được ưa chuộng nhất, kết hợp nhiều hương vị dân giã với cách làm đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện. Nếu bạn vẫn chưa biết cách làm gỏi dưa leo thì hãy theo dõi bài viết sau.

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Cách làm gỏi dưa leo thanh mát giải nhiệt cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gỏi dưa leo tôm thịt ngon

Để làm món gỏi dưa leo tôm thịt, bạn cần chuẩn bị: 2 quả dưa leo cỡ lớn, 1 củ cà rốt, 200gr tôm thẻ, 100gr thịt đùi, hành tây, đậu phộng, rau răm, ớt sừng, nước mắm, chanh, giấm và các loại gia vị. Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Để nguyên vỏ dưa leo, bỏ ruột và thái sợi dài. Thêm một chút đường, muối và nước đá lạnh để ngâm dưa leo trong khoảng 10 phút rồi vớt ra cho ráo.
  • Bước 2: Cạo vỏ cà rốt, thái sợi nhỏ rồi ngâm trong nước giấm pha gừng cùng nước đá lạnh khoảng 10 phút, sau đó xả sạch và vắt ráo. Việc ngâm các nguyên liệu này trong nước đá lạnh sẽ giúp chúng giòn hơn.
  • Bước 3: Rang tôm với một chút muối, sau đó bóc vỏ và để lại đuôi.
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Tôm rang với chút muối, bóc vỏ và để lại đuôi - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 4: Đun nước sôi, cho chút muối rồi luộc thịt. Khi thịt chín thì thái lát mỏng vừa ăn.
  • Bước 5: Băm nhỏ rau răm, thái hành tây thành sợi nhỏ. Rang vàng đậu phộng và lọc vỏ, giã sơ qua. Thái ớt sừng thành sợi nhỏ.
  • Bước 6: Cho 3 muỗng canh mỗi loại gồm: nước mắm, nước cốt chanh, đường và nửa muỗng cà phê muối vào một cái bát lớn, khuấy đều cho tan hết. 
  • Bước 7: Cho tất cả các thành phần (trừ đậu phộng) đã chế biến ở các bước trước vào một cái tô lớn, rưới nước trộn gỏi vừa làm ở bước 6 lên và trộn đều.
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Món gỏi dưa leo tôm thịt sau khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 8: Cho gỏi ra đĩa, thêm chút đậu phộng lên trên, có thể điểm xuyết vài cọng ngò rí cho đẹp mắt. Dùng kèm món gỏi với nước mắm ớt chua chua ngọt ngọt thì tuyệt.

Cách làm gỏi dưa leo tai heo

Để làm món ăn này, bạn chuẩn bị các nguyên liệu gồm 1 cái tai heo khoảng 400gram, 2 quả dưa leo cỡ lớn, 1 mớ rau răm, 1 quả chanh tươi, 2 quả ớt sừng, gừng tươi, hành và tỏi khô (mỗi loại 1 củ), 50gr đậu phộng sống cùng các loại gia vị nấu nướng. Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Cạo sạch hết lông ở tai heo, làm sạch bên trong lỗ tai. Sau đó, rửa tai heo với nước muối loãng, tiếp tục rửa lại với nước lạnh và để ráo.
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Tai heo cạo hết lông và rửa sạch, để ráo - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 2: Dưa leo bỏ phần đầu và cuống xanh, dùng phần cuống chà xát mạnh chỗ vừa cắt để ra bớt nhựa. Để nguyên vỏ dưa leo, muốn sạch và an toàn hơn thì bạn có thể ngâm dưa leo trong nước muối loãng tầm 30 phút. Sau đó, vớt dưa leo ra cho ráo, bổ làm đôi và bỏ phần ruột trắng, tiếp đến thái chúng theo chiều dọc thành từng lát mỏng.
  • Bước 3: Nhặt và rửa sạch rau răm, thái ngắn thành từng đoạn khoảng 3cm. Rửa sạch gừng, cạo vỏ và đập nát. Rửa sạch ớt sừng, bỏ hạt và thái lát mỏng dài. Hành củ và tỏi khô thì bóc vỏ và thái lát mỏng. Vắt chanh lấy nước cốt và bỏ hạt.
  • Bước 4: Pha nước luộc tai heo bằng cách cho 1 miếng gừng tươi đã đập dập vào 1 cái tô, trộn cùng 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng rượu gạo và 1 muỗng giấm chua. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp tan hết. Đun sôi hỗn hợp này, rồi bỏ tai heo vào và luộc khoảng nửa tiếng. Khi tai heo chín thì vớt ra, xả nước lạnh rồi để ráo.
  • Bước 5: Thái nhỏ tai heo thành từng miếng mỏng vừa ăn. Sau đó sẽ là bước làm nước trộn gỏi. Về cơ bản, bạn có thể áp dụng cách làm nước trộn gỏi tương tự như hướng dẫn ở phần cách làm gỏi dưa leo tôm thịt. 
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Món gỏi dưa leo tai heo sau khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 6: Cho tai heo vào tô lớn, cho dưa leo vào cùng, rưới nước trộn gỏi lên và trộn đều cho ngấm. Thêm chút rau răm, ớt, tỏi, hành, đậu phộng đã chuẩn bị vào trộn cùng. Đợi khoảng 15 phút là bạn đã có thể dọn món gỏi dưa leo tai heo ra đĩa và cùng cả nhà thưởng thức.

Cách làm gỏi dưa leo khô cá lóc

Cách làm gỏi dưa leo với khô cá lóc cũng không hề khó. Bạn cần chuẩn bị: dưa leo, khô cá lóc, nước chanh, rau thơm và các loại gia vị. Cách thực hiện như sau:

  • Gọt vỏ dưa leo, thái miếng hoặc sợi nhỏ.
  • Pha nước chấm như công thức đã hướng dẫn trên.
  • Nướng khô cá lóc, sau đó đập mềm cá và xé sợi nhỏ.
  • Trộn các thành phần vừa sơ chế xong với nhau.
  • Trang trí món ăn bằng vài cọng rau thơm thế là xong.
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Món gỏi dưa leo khô cá lóc sau khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gỏi dưa leo thịt bò

Nguyên liệu để làm món gỏi dưa leo thịt bò cũng tương tự như các món gỏi trên. Tuy nhiên thay vì thịt, tôm, tai heo hay khô cá lóc thì ở đây, bạn sẽ chuẩn bị thịt bò thăn mềm khoảng 200g. Cách làm cũng tương tự như các món gỏi trên. Riêng đối với thịt bò thì bạn rửa sạch, thái lát vừa ăn, ướp với một chút hạt nêm và tiêu, sau đó nướng cho vừa chín. Trộn gỏi và thưởng thức cùng cơm thì quá tuyệt.

Cách làm gỏi dưa leo thanh mát giải nhiệt cho mùa hè - Ảnh 7
Gỏi dưa leo thịt bò (Ảnh minh họa: Internet)

 

Gỏi dưa leo tôm khô.

Cách làm gỏi dưa leo cũng khá đơn giản và không tốn nhiều công, nguyên liệu cũng dễ kiếm.

  • 2 trái dưa leo, bỏ hột, cắt mỏng chừng 3 phân. 
  • 1 chén tôm khô, ngâm nước cho nở, giã nhỏ. Cho chút dầu vô chảo nóng, bỏ tôm khô đã giã vô, đảo sơ qua cho tôm chín và hơi vàng, có mùi thơm.
  • Lá quế xắt chỉ.
  • Bánh phồng tôm chiên giòn để ráo dầu.
  • Hành phi thơm
  • Nước mắm pha gỏi: Tỏi và ớt đâm cho nát, cho vô chén, cho nước lã vào, pha thêm nước mắm, cho nước chanh, mật ong vô. Nêm nếm sao cho cay cay, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn vừa ăn là được.
  • Cho dưa leo, tôm khô, lá quế, hành phi đã chuẩn bị ở trên vào 1 tô sạch, cho nước mắm pha gỏi vô, trộn đều, nêm nếm cho hợp khẩu vị.

 

Món gỏi dưa leo cực thanh mát mà giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã biết được nhiều cách làm gỏi dưa leo, từ đó có thêm những món ăn bổ dưỡng, thanh mát cho mùa hè này. Chúc các bạn thành công.

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