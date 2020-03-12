Cách làm gỏi tép đu đủ ngon và hấp dẫn

Dinh dưỡng 12/03/2020 05:58

Món gỏi tép đu đủ hiện nay được sử dụng khá phổ biến. Đây là một món ăn ngon giúp giải nhiệt trong những ngày hè. Vậy đâu là cách làm gỏi tép đu đủ ngon?

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Khi những bữa cơm nhiều đạm làm bạn phát ngán thì đâu là giải pháp? Chắc chắn những món ăn nhiều chất xơ là một lựa chọn hay. Món gỏi tép đu đủ không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều dưỡng chất khác tốt cho cơ thể. Gỏi tép đu đủ hiện khá phổ biến với giới trẻ và được bày bán rất nhiều ở những quán ăn vỉa hè. Mặc dù rất thơm ngon, nhưng vấn đề ăn toàn thực phẩm là một trở ngại. Vậy tại sao không tìm hiểu ngay cách làm gỏi tép đu đủ được chia sẻ dưới đây để tự mình chế biến?

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Cách làm gỏi tép đu đủ ngon và hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Gỏi tép đu đủ là gì?

Gỏi tép đu đủ là món ăn được làm chủ yếu từ 2 nguyên liệu chính đó là đu đủ, tép. Đôi khi, nó được kèm theo thịt heo (tùy sở thích) và dùng với nước mắm chua ngọt. Món ăn này rất phổ biến với giới trẻ hiện nay và được bày bán nhiều ở những quán cóc. Gỏi tép đu đủ được chế biến vô cùng đơn giản nên bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà, vừa đảm bảo an toàn lại vừa thơm ngon hơn.

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Gỏi tép đu đủ được khá nhiều bạn trẻ yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của gỏi tép đu đủ

Đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: chất xơ, kali, folate, magie, các khoáng chất và vitamin có thể kể đến vitamin A, vitamin C. Với hàm lượng dinh dưỡng cao đu đủ giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng mắt liên quan đến lão hóa, ngăn ngừa bệnh hen suyễn, tăng cường sức khỏe xương, cải thiện bệnh tiểu đường, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ chữa lành vết thương ngoài da, cải thiện tình trạng viêm và còn ngăn ngừa nguy cơ ung thư.

Tôm tép nói chung luôn cung cấp một lượng dưỡng chất lớn như rất giàu canxi, protein và nhiều loại vitamin khoáng chất khác như: kẽm, phốt pho, kali, vitamin A, C, D, E, K và các loại vitamin nhóm B. Sự kết hợp của đu đủ và tép tươi sống thật sự rất hoàn hảo. Dù là món ăn đơn giản nhưng lợi ích mang lại vô cùng thiết thực và to lớn.

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Gỏi tép đu đủ mang nhiều giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm gỏi tép đu đủ ngon ngất ngây

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 200g tép đồng, nửa quả đu đủ, 100g đậu rang, 1 củ cà rốt, 1 quả chanh, 1 củ tỏi, 2 quả ớt, rau thơm các loại và các gia vị để nêm nếm thích hợp như muối, đường, bột nêm,…Để hoàn thành món ngon này bạn cần thực hiện cẩn thận từng bước sau.

Bước chọn nguyên liệu

Việc chọn đu đủ và tép là hết sức quan trọng để có được món ăn ngon. Với đu đủ, bạn nên chọn quả dài, cầm nặng tay, ít hột, thịt dày, không được chín để món gỏi giòn ngon. Còn với tép, bạn cần chọn tép tươi sống, phần đuôi cụp, còn nếu tép bơm hóa chất thì đuôi tép xòe ra như cánh quạt.

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Đu đủ không được chín vì như thế món gỏi sẽ không còn giòn - Ảnh minh họa: Internet

Bước sơ chế nguyên liệu

  • Đầu tiên, bạn gọt vỏ đu đủ rồi rửa sạch lại với nước muối pha loãng cho hết nhựa đu đủ rồi vớt ra, để thật ráo. 
  • Với cà rốt, bạn cũng gọt vỏ rửa sạch sẽ. Sau đó, bào sợi đu đủ và cà rốt một lượt vào thau hoặc nồi sạch. 
  • Rau thơm thì bạn rửa sạch rồi thái nhỏ. 
  • Còn đậu rang đem giã cối tùy vào sở thích của bạn mà độ nhuyễn khác nhau.
  • Tiếp đến, bạn rửa sạch tép đồng, cho dầu ăn vào chảo rồi rang chín. Khi rang nhớ cho thêm nửa muỗng bột nêm vào và đảo cho đến khi tép khô rồi cho vào đĩa.

Bước chế biến

  • Để làm nước mắm chua ngọt ngon, bạn nên trộn các gia vị theo tỉ lệ sau: 2 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước cùng 1 muỗng gia vị gồm bột canh, tỏi, ớt đã băm nhỏ.
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Nước mắm ngon sẽ làm cho món gỏi tép đu đủ thêm đậm vị - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn tiến hành đun 400ml nước đến khi sôi thì cho hỗn hợp đu đủ và cà rốt đã bào vào để chần rồi nhanh tay vớt ra rồi vắt khô. Sau đó, cho tất cả vào tô hoặc nồi sạch rồi rắc tép vừa rang lên và trộn đều. 
  • Tiếp theo, bạn cho tiếp phần rau thơm đã thái nhỏ vào. Trộn nhẹ nhàng và từ từ rưới phần nước mắm đã pha vào.

Bước trình bày

Lúc này, bạn đã có thể cho hỗn hợp đã trộn đều ở trên ra đĩa, rắc thêm đậu rang vào. Bạn có thể tỉa những quả ớt thành hoa để trang trí. Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần xắt ớt thành khoanh, kèm theo dưa leo, cùng xà lách là đã có thể trang trí thật đẹp rồi. Với xà lách, bạn nên để khoảng 1/3 đĩa ở 1 phía. Dưa leo cắt lát rồi bày sang 1 góc, phần còn lại là hỗn hợp gỏi.

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Chỉ cần những thao tác đơn giản bạn đã có thể trình bày thật đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Với món gỏi tép đu đủ thơm ngon, bạn có thể giúp gia đình mình giải nhiệt trong những ngày trời oi bức. Món ăn không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng mà còn dễ kết hợp với các loại thực phẩm khác như thịt heo, khô bò, các loại rau, bánh tráng,… Hy vọng với những chia sẻ về cách làm gỏi tép đu đủ có thể giúp ích cho các bạn, đem đến một bữa cơm ngon cho gia đình mình.

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