Hướng dẫn cách làm da heo cháy tỏi đơn giản, chuẩn ngon, ăn là ghiền tại nhà!

Da heo cháy tỏi ớt là món ăn vặt không quá xa lạ với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Món ăn với thành phần chính là da heo dai ngon, được chế biến cùng các gia vị đậm đà hấp dẫn, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi không quên. Hôm nay, với cách làm da heo cháy tỏi ngon “tuyệt cú mèo” đơn giản và nhanh chóng sắp được chia sẻ dưới đây, chắc chắn sẽ khiến các chị em thích mê đấy nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Cụ thể, việc bổ sung món ăn dân dã này vào thực đơn sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ khó tin sau:

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn và rất dễ chế biến. Hầu hết mọi người thường có thói quen lựa chọn những phần như ba chỉ, sườn non… và khi sơ chế thì bỏ hết phần da đi nhưng lại không hề biết rằng da heo cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Tăng cường miễn dịch: Không chỉ chứa hàm lượng lớn protein mà da heo còn rất giàu carbohydrate, chúng đều là những dưỡng chất có tác dụng bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch.

Bảo vệ xương chắc khỏe: Nhờ thành phần chứa nhiều collagen - thành phần quan trọng quyết định sự chắc khỏe của xương, vẻ đẹp của mái tóc và phần móng.

Bổ máu: Theo Đông y, da heo có tính mát, vị ngọt dễ ăn, có lợi ích giúp hoạt huyết, bổ máu, cầm máu… Vì vậy, đây là thực phẩm vô cùng phù hợp với những người thường xuyên gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt.

Không chỉ vậy, các nhà khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng, những người ăn bì lợn thường xuyên có tác dụng chống lão hóa và chống ung thư hiệu quả. Chính vì vậy, các chị em phụ nữ nên ăn thường xuyên món này với số lượng phù hợp để giữ ẩm cho làn da, làm cho tóc sáng bóng, giảm lão hóa và làm mờ các vết nhăn nheo trên da nữa nhé.

Đến đây thì các chị em còn chần chừ gì mà không cùng Phụ nữ và Gia đình bắt tay ngay vào làm món da heo cháy tỏi ăn là mê này thôi nào?!

Cách làm da heo chiên giòn cháy tỏi ớt, ăn là ghiền tại nhà

Cách làm da heo cháy tỏi ngon tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Da heo: 500g.

Tỏi: 2 củ.

Ớt tươi: 3 quả.

Gia vị: Muối, đường, bột ngọt, hạt nêm...

Lá chanh.

Các bước tiến hành làm da heo cháy tỏi chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Da heo khi mua về, bạn cần rửa thật sạch bằng chanh và muối để da heo trắng sạch hơn, sau đó sử dụng dao cạo sạch lông và bỏ đi phần mỡ thừa.

- Tiếp đó, bắc một nồi nước đun sôi, sau đó chần da heo khoảng 3 phút rồi vớt ra, sau đó làm sạch da một lần nữa rồi cho vào nồi đun thêm khoảng 5 phút, rồi vớt ra và cho ngay nước lạnh để da giữ được độ giòn thơm. Da heo sau khi vớt ra từ nước lạnh, tiếp tục dùng tăm nhọn hoặc nĩa đâm vào, sau đó xát một ít muối ăn lên để khi rán da sẽ có được vị ngon và giòn hơn.

- Ớt tươi và tỏi đập dập, băm nhỏ.

- Lá chanh thái chỉ nhỏ.

Công đoạn làm sạch và chuẩn bị các nguyên liệu!

Lưu ý: Da heo phải sạch gân và mỡ, do vậy nếu luộc thấy vẫn còn sót mỡ hay gân bạn phải tiến hành lọc bỏ ngay.

Bước 2: Chiên da heo

Da heo sau khi ráo nước và xát muối, cắt thành miếng to khoảng 3cm, sau đó cho gia vị vào trộn đều rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1-2 tiếng.

Sau đó đem đi phơi nắng 2 tiếng cho da héo lại. Bạn có thể sử dụng lò nướng nếu như không có nắng. Lưu ý khi sử dụng lò nướng bạn đặt da heo lên trên đĩa nướng và cần phải lót lớp giấy thấm phía dưới để thấm bớt dầu, sau đó nướng khoảng 10 phút.

Đặt một cái chảo lên bếp, cho một ít dầu vào vì khi rán da sẽ tiết ra dầu thêm. Đợi đến khi dầu nóng thì cho da heo vào rán, lưu ý cho một lượng da heo vừa đủ, rán lửa nhỏ đến khi da nổ giòn, màu vàng đều khi đó hãy gắp ra lót giấy thấm dầu.

Cuối cùng, xát muối vào da heo là bí quyết giúp rán da heo được giòn và không bị văng dầu.

Ướp gia vị và chiên da heo!

Bước 3: Trộn da heo với tỏi ớt

- Sau khi rán xong, đổ bớt dầu trong chảo ra và bắc lại bếp, đợi đến khi dầu nóng thì cho một phần tỏi ớt, lá chanh vào và đảo đều tay cho thơm.

- Kế đó, bạn cho vào 2 muỗng nước mắm ngon, 1 muỗng đường chờ hỗn hợp hơi sệt lại rồi đổ phần da heo chiên vào.

- Cho da heo, tỏi ớt và lá chanh còn lại vào hộp, thêm muối iốt, đường cát, mì chính, lắc đều tay. Lắc đến khi da heo thấm đều các gia vị là đạt.

Vớt da heo ra trộn với tỏi ớt rồi tiến hành lắc cho thật đều!

Bước 4: Thưởng thức da heo cháy tỏi

Vậy là món da heo cháy tỏi đã hoàn thành, da heo cháy tỏi ngon là phải có độ giòn, hòa quyện vị mặn mặn ngọt ngọt của gia vị, cay cay của ớt, đảm bảo nếm thử là không thể cưỡng lại hương vị hấp dẫn này nhé!

Da heo cháy tỏi giòn ngon hấp dẫn, ăn là ghiền!

Mẹo chọn mua da heo tươi ngon, chất lượng

- Da heo ngon là phần da dưới lớp thịt thăn, thịt nạc vai, đồng thời có miếng da dày, phẳng, kích thước lớn.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên chọn những miếng da có màu sắc hồng hào, không quá trắng hoặc có vết thâm tím, vết tụ máu, khi ấn thử vào thì thấy da có độ đàn hồi và không có mùi hôi.

- Tránh chọn phần da bụng vì phần này không có độ căng, da mỏng dễ bị nát và không giòn ngon khi chế biến.

Trên đây là cách làm da heo cháy tỏi giòn ngon, đậm đà hương vị và siêu đơn giản tại nhà. Ngoài ra, vẫn còn nhiều cách chế biến món da heo chiên giòn như: cách làm da heo chiên giòn xóc tỏi ớt, cách làm da heo chiên giòn bằng nồi chiên không dầu... đem lại nhiều hương vị khác nhau. Hy vọng với công thức mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ thêm được 1 món ăn vặt ăn là mê vào những giờ chiều nhàm chán nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!