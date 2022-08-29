Cách làm xúc xích gà thơm ngon dinh dưỡng, ăn là mê ngay!

- Đầu tiên, ức gà mua về, bạn cần khử mùi hôi của ức gà bằng cách đem rửa sơ qua nước và dùng muối hột chà lên thịt gà, sau đó đem rửa lại với nước rồi để ráo là được. Hoặc bạn cũng có thể dùng giấm hoặc chanh chà xát lên ức gà và đem rửa lại với nước để loại bỏ được mùi hôi và làm sạch ức gà hiệu quả nhé.

Xúc xích là một trong những món ăn nhanh khoái khẩu của nhiều người, nhất là những thực khách nhí trong nhà. Với những cây xúc xích thơm ngon bóng bẩy, cùng hương vị thơm ngon đậm đà, thật khó để có thể chối từ món ngon hấp dẫn này, dù biết rằng đây là nhóm thực phẩm ăn liền không tốt cho sức khỏe . Nhưng bạn đã bao giờ thử qua món xúc xích gà được chế biến bằng ức gà dinh dưỡng , với cách làm an toàn vệ sinh và đơn giản tại nhà chưa? Vừa thơm ngon, dinh dưỡng, lại ăn bao nhiêu cũng được, các chị em còn chần chừ gì mà không cùng chúng tôi khám phá ngay về món xúc xích gà nhà làm, ngon như ngoài tiệm này nào!

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một chiếc tô lớn, rồi cho lần lượt các nguyên liệu là: 500gr ức gà (đã xay), 200gr giò sống, 50gr mỡ heo (thái hạt lựu nhỏ), 10gr lá chanh (thái sợi nhỏ), 10gr ớt băm, 10gr hành tím băm, 20ml dầu điều, 30gr bột năng, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột nêm và 1/2 muỗng canh nước mắm vào.

- Tiếp đó, bạn tiến hành thái ức gà thành những khối vuông có kích thước vừa phải, để cho vào cối xay thịt dễ dàng hơn, sau đó chỉ cần xay nhuyễn thịt ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị ức gà rồi đấy.

- Sau đó, bạn chỉ cần mang bao tay rồi tiến hành trộn và bóp đều các nguyên liệu để phần nhân thịt gà được dai hơn nhé.

Bước 3: Sơ chế lòng heo

Làm sạch và khử hết mùi hôi của lòng heo!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn dùng tay lộn trái mặt ruột của lòng heo ra, đồng thời đem rửa dưới vòi nước để loại bỏ hết các chất cặn bã bên trong.

- Kế đến, bạn tiến hành vắt 1 trái chanh cùng với 2 muỗng canh muối vào thau lòng heo và tiến hành bóp trong khoảng 5 phút, sau đó đem rửa lại với nước sạch trong khoảng 2 lần.

- Sau đó, bạn tiếp tục bóp lòng heo với 100ml rượu trắng thêm 5 phút, rồi lại đem rửa với nước sạch, cứ lặp lại quy trình này khoảng 2 - 3 lần sao cho bạn cảm thấy bớt độ nhớt và mùi hôi của lòng heo là được nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần lộn phải mặt ruột ra, sau đó đem ngâm rượu thêm khoảng 5 phút nửa rồi rửa lại nước sạch và để ráo là xong khâu làm sạch lòng heo rồi nhé.

Bước 4: Nhồi nhân xúc xích

Bí quyết tạo hình xúc xinh đẹp chuẩn như ngoài tiệm!

- Đến bước này thì bạn chỉ cần trút hết phần nhân gà đã chuẩn bị vào túi nilon bắt kem, rồi dùng phễu để nhồi nhân thịt gà vào bên trong lòng heo như hình.

- Sau khi nhồi hết nhân thịt gà vào lòng heo, bạn tiến hành chia thành những đoạn dài khoảng 5 lóng tay bằng sợi chỉ thực phẩm, sau đó cố định 2 đầu của thanh xúc xích để giúp quá trình chiên và bảo quản xúc xích dễ dàng hơn.

Bước 5: Hấp xúc xích

Bạn nhớ dùng tăm đâm lỗ nhỏ trên thanh xúc xích để giúp phần nhân chín đều nhé!

- Với những cây xúc xích gà đã được tạo hình ở bước trên, bạn lần lượt xếp vào bên trong xửng hấp và tiến hành hấp trong khoảng 5 phút với lửa lớn.

- Kế đó, bạn dùng que tăm đâm khoảng 7 - 10 lỗ nhỏ trên mỗi thanh xúc xích để giúp phần nhân bên trong được chín đều, rồi để hấp thêm khoảng 15 phút là có thể tắt bếp, sau đó lấy ra và để ráo bớt nước là được nhé.

Bước 6: Chiên xúc xích

Chiên tới khi chín vàng đều 2 mặt là đạt!

- Đến công đoạn chế biến cuối cùng này, thì bạn chỉ cần bắc chảo dầu lên bếp và vặn lửa vừa.

- Khi thấy dầu nóng lên, bạn cho lần lượt các cây xúc xích gà vào chiên cho đến khi các mặt của xúc xích vàng đều thì vớt ra để ráo dầu là đã hoàn thành rồi đấy!

Thành phẩm

Món xúc xích gà vàng ngon đậm vị, ăn là ghiền!

Xúc xích gà vàng ươm hấp dẫn với lớp da bóng bẩy bắt mắt, cùng hương vị đậm đà, dai dai của ức gà và giò sống, xen lẫn chút vị thơm béo của mỡ heo và hương thơm thanh thanh của lá chanh, chuẩn một loại xúc xích hảo hạng, chẳng khác gì ngoài tiệm nhé, đã thế còn vô cùng dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Món này mà chấm cùng chút tương ớt cay cay và ăn kèm với đĩa dưa leo giòn ngon mọng nước nữa thì chuẩn ngon miễn bàn!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua ức gà tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những phần ức gà có màu hơi ửng hồng, nhìn tự nhiên và không có dấu hiệu bị chảy nước hoặc chảy nhớt, đồng thời có độ đàn hồi tốt.

- Tránh mua những phần ức gà có màu trắng quá, vì có thể nhưng phần ức gà này đã bị ngâm hóa chất, nên sẽ không giữ được hương vị thơm ngon và chất dinh dưỡng.

- Bên cạnh đó, cũng nên hạn chế chọn mua những phần ức gà xuất hiện nhiều vết hằn trắng chạy dọc theo phần thân ức gà, vì đây là dấu hiệu cho thấy gà đã bị tiêm hormone tăng trưởng.

Mẹo chọn giò sống tươi ngon

- Nếu có thể, bạn nên chế mua giò sống được xay sẵn, thay vào đó, bạn có thể chọn thịt chân giò hay nạc vai heo để yêu cầu người bán xay tại chỗ, hoặc mua về để tự làm tại nhà.

- Đồng thời, bạn nên chọn phần giò sống có màu hồng nhạt, nhìn tươi, nhuyễn mịn và có độ kết dính tốt, đặc biệt không xuất hiện mùi hôi lạ.

Trên đây là công thức làm món xúc xích gà thơm ngon hấp dẫn, dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà. Bạn có thể an tâm cho bé ăn thỏa thích mà chẳng sợ lo ngại gì! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé.