Cách làm bánh áp chao - món bánh đặc sản Lạng Sơn chuẩn ngon tại nhà!

Mặc dù bánh áp chao "phủ sóng" ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc nhưng đậm đà bản sắc và trọn vẹn hương vị thơm ngon nhất phải kể đến Lạng Sơn.

Bánh áp chao là một trong những món đặc sản tại Cao Bằng, Lạng Sơn - mà du khách nào ghé thăm đều nhất định phải thử một lần. Món bánh mang hương vị thơm ngon, độc lạ từ cái tên cho đến hương vị, khiến ai cũng ngỡ ngàng khi nếm thử lần đầu, một hương vị mới mẻ, đạt tới độ cân bằng hoàn hảo còn đọng lại mãi nơi đầu lưỡi. Chỉ nghe thôi cũng thấy thật hấp dẫn rồi phải không nào?! Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay về món bánh đặc sản đặc sắc này nhé!

Đây cũng chính là yếu tố tạo nên hương vị độc đáo, không trộn lẫn với bất kỳ món ăn nào, thậm chí là món bánh rán nhân thịt truyền thống của các địa phương khác.

Bánh áp chao còn được giới trẻ gọi với cái tên là "bánh rán mặn phiên bản Lạng sơn, chính bởi sự khác biệt của phần nhân bánh. Thay vì dùng thịt băm, mộc nhĩ và miến như bánh rán mặn thông thường của người miền xuôi thì thịt vịt ở Lạng Sơn được chọn làm nhân cho món đặc sản nức tiếng này.

Món bánh có cái tên là lạ này được người Lạng Sơn giải thích nhiều cách khác nhau. Dù do cách làm (nặn rồi đem chao nóng) hay phiên âm của "vịt chao" thì bánh cũng có gốc gác chế biến từ món ăn của người Tày Nùng vùng cao Đông Bắc. Ở Lạng Sơn bánh bán quanh năm, nhưng đông khách nhất phải từ cuối thu đầu đông, tầm tháng 11 đến tháng 2 hàng năm.

Người con Lạng Sơn nào xa quê cũng đều nhớ thương món bánh độc đáo từ tên gọi đến hương vị này. Từng miếng bánh màu nâu vàng ruộm, cắn bên ngoài giòn tan, bên trong thơm thơm dẻo dẻo, hòa quyện với vị thịt vịt ngọt béo đặc trưng, lại sần sật sụn xương đã miệng. Bánh này mà ăn lúc nóng và ăn kèm với nước mắm chua ngọt, rau thơm và đu đủ bào sợi mỏng, thì mới cảm nhận được hết những hương vị thơm ngon của loại bánh đặc sản nổi danh khắp các vùng của Lạng Sơn này!

Quả là hấp dẫn phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món bánh áp chao - phiên bản homemade tại nhà thôi nào!

Cách làm bánh áp chao thơm ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món bánh áp chao phiên bản handmade!

Gạo nếp 1 kg

Bột đậu nành 100 gr

Thịt lợn vai 200 gr

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Dầu ăn 150 ml

Gia vị thông dụng (muối/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm bánh áp chao phiên bản homemade ngon không kém

Bước 1: Làm bột bánh

Công đoạn ngâm, nghiền và chắt nước gạo nếp!

- Đầu tiên, với gạo nếp, bạn nhặt bớt những hạt bị sâu, hạt lép đi, sau đó đem rửa sạch rồi tiến hành ngâm nước trong khoảng 4 - 8 tiếng hoặc để qua đêm cho gạo nở ra.

- Tiếp đó, với phần gạo nếp đã được ngâm nở đủ giờ, bạn đem đi nghiền thành bột ướt.

- Sau đó, bạn đổ phần bột ướt mới được nghiền vào 1 cái túi lọc để lọc bỏ bớt phần nước trong bột, tránh để bột bị loãng quá.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ bột đã chắt nước ra 1 cái chậu hoặc 1 cái âu to, rồi lần lượt thêm vào 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, bột đậu nành và đảo đều tay, khi đảo bột, nếu bạn thấy đặc quá thì cho thêm nước vào là đã hoàn tất phần bột bánh rồi nhé.

Bước 2: Làm nhân bánh

Phần nhân bánh mặn đậm đà hương vị!

- Với phần thịt nạc vai mua về, bạn đem rửa sạch và để ráo nước, sau đó thái thành những miếng bé như hạt lạc.

- Sau đó, với phần thịt đã được làm sạch và thái miếng, bạn tiến hành ướp với một chút nước mắm, bột ngọt và tiêu.Bạn cũng có thể cho thêm một ít hành lá thái nhỏ vào nếu thích nhé, thịt sẽ thơm và đậm đà hơn đấy.

Bước 3: Làm bánh và chiên bánh

Quy trình các bước chiên bánh áp chao chuẩn giòn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc chảo lên bếp và cho vào thật nhiều dầu để chiên ngập bánh, rồi bật bếp làm nóng dầu trước khi chiên.

- Tiếp đến, bạn sử dụng khuôn bánh để làm bánh bằng cách: cho bột vào khuôn, thêm thịt vào giữa để làm nhân bánh như hình.

- Sau đó bạn cho bánh vào chảo dầu chiên lửa vừa cho bánh chín và vàng đều.

- Cuối cùng, khi vỏ bánh đã vàng rụm thì bạn vớt bánh lên khay cho bớt mỡ là đã hoàn tất rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Bánh áp chao hấp dẫn với visual hút mắt cùng hương thơm nức mũi!

Bánh áp chao Lạng Sơn phiên bản homemade nổi bật với màu vàng tươi giòn rụm cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần vỏ bánh giòn tan, cùng phần nhân thịt đậm đà hương vị với thoang thoảng mùi tiêu và nước mắm hấp dẫn. Món bánh này mà ăn kèm với gỏi đu đủ và chấm cùng nước mắm chua ngọt nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức làm món bánh áp chao nổi tiếng của Lạng Sơn với phiên bản đơn giản tại nhà. Với món bánh đơn giản ở khâu chế biến mà hương vị lại hấp dẫn như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!