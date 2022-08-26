Cách làm bắp bò ngâm xì dầu mềm ngon đậm đà, ăn là mê tại nhà!

Bắp bò hay còn gọi là lóc đùi bò: Phần thịt được xẻ từ 4 bắp đùi của con bò, loại thịt này thường dài và có nhiều mô nối.

Bắp bò với muôn kiểu chế biến đa dạng như bắp bò kho , bắp bò hấp , bắp bò trộn củ quả ,.. luôn là những món ăn được mọi thực khách “chào đón” nồng nhiệt ở những bữa tiệc quây quần hay bữa ăn gia đình đầm ấm mỗi ngày. Thế bạn đã từng thử qua món bắp bò ngâm xì dầu chưa? Món bắp bò mềm thịt cùng hương vị đậm đà khó cưỡng, chỉ cần nếm thử một lần là nhớ mãi không quên! Nếu bạn là tín đồ của những món ăn đặc sắc từ bắp bò, thì không thể bỏ qua món bắp bò ngâm xì dầu này nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay vào khám phá ngay nào!

Ngược lại, bắp bò sau thì chặt hơn, ít mỡ và cân bằng hơn vì hai chân sau chịu trọng lượng lớn của cơ thể và có khối lượng vận động nhiều hơn, thích hợp cho những món xào hay bóp gỏi,...

Có 2 loại bắp bò là: bắp bò trước và bắp bò sau. Trong đó, bắp bò trước thuộc về 2 chân trước của bò, do 2 chân trước thường chịu ít áp lực nên phần thịt bắp chân trước của bò sẽ có nhiều mỡ và nạc hơn, cơ mỏng nhẹ nhàng hơn, rất thích hợp với những món hầm.

Không chỉ là phần thịt chắc ngon, thơm béo, bắp bò còn được ưa chuộng nhờ chứa hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò nói chung hay bắp bò nói riêng, là nguyên liệu giàu dinh dưỡng, có lợi cho sự phát triển cơ thể. Cụ thể, thịt bắp bò chủ yếu chứa protein và chất béo. Trong 100g thịt bắp bò với 10% chất béo có hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Calo: 217

Nước: 61%

Protein: 26,1g

Chất béo: 11,8g

Ngoài lượng chất đạm cao, bắp bò còn cung cấp chất sắt, kẽm và các vitamin B2, B6, B12, tốt cho hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình tái tạo hồng cầu. Bên cạnh đó, chất sắt có trong thịt bò còn có khả năng giúp phục hồi nhanh các tế bào máu và cung cấp oxy cho các tế bào trong cơ thể nữa.

Còn theo y học cổ truyền, thịt bò vị ngọt tính bình có tác dụng bổ tỳ ích vị, bổ khí, dưỡng huyết, cường gân tráng cốt. Thích hợp dùng cho những trường hợp như gầy yếu sụt cân, ăn uống không tiêu, bệnh đầy bụng, chán ăn, phù nề, đau lưng mỏi gối, bệnh đái tháo đường…

Với nguyên liệu vừa thơm ngon lại dinh dưỡng như này, các chị còn chần chừ gì mà không bổ sung vào thực đơn hàng tuần nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bắp bò ngâm xì dầu thơm ngon, mềm thịt này thôi nhé!

Các bước tiến hành làm bắp bò ngâm xì dầu mềm thịt, thơm ngon đậm đà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món bắp bò ngâm xì dầu dân dã!

Bắp bò 600 gr

Dứa (thơm) 1/4 quả

Sả 1 ít

Tỏi 1 củ

Gừng 1 củ

Ớt sừng 4 trái

Nước tương 200 ml

Hạt nêm 1 muỗng cà phê

Đường trắng 3 muỗng canh

Các bước làm bắp bò ngâm xì dầu chuẩn ngon, ăn là mê tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch bắp bò và sơ chế thơm!

- Đầu tiên, bắp bò mua về, bạn cần đem bắp bò đi rửa với nước muối pha loãng, rồi đem rửa lại với nước, hoặc bạn cũng có thể dùng muối, chanh, rượu trắng hoặc giấm để chà xát bề mặt thịt và để yên trong khoảng 10 phút, rồi đem rửa lại với nước là để khử được mùi hôi và làm sạch hiệu quả, sau đó, bạn chỉ cần thái bắp bò thành các miếng to để dễ ướp là được.

- Còn với dứa (thơm) thì bạn gọt sạch vỏ, sau đó làm sạch các mắt theo hình rẻ quạt và cắt thành các lát mỏng vừa ăn là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp bắp bò

Bạn ướp trong khoảng 30 phút cho bắp bò thấm đều gia vị nhé!

- Với phần bắp bò đã được làm sạch và cắt khúc ở trên, bạn tiến hành ướp cùng các gia vị là 4 tép tỏi băm, 1 củ gừng băm, 1 ít sả băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng cà phê nước tương.

- Tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 30 phút cho thịt bắp bò ngấm đều gia vị nhé.

Bước 3: Hấp bắp bò

Bạn cũng có thể sử dụng nồi áp suất để công đoạn hấp (20 -30 phút) tiết kiệm thời gian hơn nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho phần bắp bò đã được ướp gia vị vào nồi hấp trong khoảng 90 phút, bạn có thể sử dụng nồi bình thường để hấp cách thủy, hoặc có thể dùng xửng hấp để hấp phần bắp bò.

- Kế đến, sau 90 phút hấp, bạn lấy bắp bò ra và cắt thành các cục bò nhỏ hơn để ngâm thịt được dễ dàng và mau thấm hơn nhé

Bước 4: Làm sốt nước tương ngâm

Công thức làm nước sốt tương ngâm chuẩn vị!

- Để làm được nước sốt tương ngâm chuẩn vị, trước tiên, bạn cho vào nồi 400ml nước lọc cùng 3 muỗng canh đường, tiến hành khuấy đều cho đường tan hết.

- Tiếp đó, khi nước đường được đun sôi, bạn tiếp tục cho thêm hơn 1/2 chén nước tương vào, khuấy đều rồi để nước tương nguội đi.

- Sau đó, bạn lần lượt cho thêm 6 tép tỏi băm, 1 ít sả băm và 4 trái ớt băm vào, rồi chỉ cần khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện là đã xong phần sốt tương ngâm đậm đà rồi nhé.

Bước 5: Ngâm bắp bò

Bạn ngâm khoảng 1-2 ngày là có thể thưởng thức rồi nhé!

Đến đây thì bạn chỉ cần cho phần thịt bắp bò đã cắt vào hũ thủy tinh (đã được khử trùng), sau đó lần lượt cho thêm 1/4 quả thơm đã cắt lát, 1 trái ớt sừng cắt lát và 1 ít gừng cắt lát, rồi đổ nước tương đã nấu vào ngập thịt bò và để ngâm trong 1 - 2 ngày là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món bắp bò ngâm xì dầu mềm ngon đậm vị, nhìn là thèm, ăn là mê!

Món bắp bò ngâm xì dầu mềm ngon đậm vị với những nguyên liệu dân dã và cách làm có phần tỉ mỉ, món này mà ăn kèm cùng chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon khỏi bàn nhé!

Mẹo chọn mua các nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua bắp bò tươi ngon, chất lượng

- Với món bắp bò kho gừng này, bạn nên chọn những miếng bắp bò có màu đỏ tươi xen lẫn với gân trắng, phần mỡ có màu vàng tươi, cùng phần thớ thịt nhỏ, mềm, đây là những miếng thịt bắp bò chất lượng.

- Đồng thời, bạn cũng nên dùng tay nhấn vào miếng thịt để kiểm tra độ tươi ngon của thịt bò, bắp bò tươi ngon phải có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác dính tay, nhớt hay có mùi hôi lạ.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng thịt bắp bò có màu tái xanh hoặc có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt, đây là thịt bò bị sên, bị sán hay bị lại gạo.

Mẹo chọn mua dứa tươi ngon

- Những quả dứa chín ngon thường và đạt được độ ngọt nhất định sẽ có màu vàng bắt mắt, đôi khi xen lẫn chút màu xanh.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những quả có hình dáng hơi bầu, quả ngắn vì những quả này sẽ nhiều thịt hơn so với những quả dáng dài.

- Đặc biệt, bạn nên chọn mua dứa có mắt càng lớn càng tốt, vì đây là những quả già, chín tự nhiên, không bị chín ép.

- Ngoài ra, nếu quả dứa chín vừa, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm vừa phải và độ nhăn nhẹ khi sờ tay vào cùng với hương thơm thoang thoảng đặc trưng.

Trên đây là công thức làm món bắp bò ngâm xì dầu chuẩn mềm ngon, đậm vị và siêu bắt cơm tại nhà. Nếu bạn đang tìm một món ăn đậm đà, dinh dưỡng và có thể nhâm nhi trong nhiều ngày, thì đây chính là một sự lựa chọn tuyệt hảo nhé. Chúc các chị em chế biến thành công!