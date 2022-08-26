Cách làm cá chép chiên nước mắm thơm ngon, đậm vị, chuẩn hao cơm tại nhà!

Cá chép hay còn được nhiều người biết đến với tên khoa học là Cyprinus carpio hay Lý Ngư trong cách gọi của y học cổ truyền, là một loại cá dầu nước ngọt rất phổ biến và thuộc họ Cyprinidae.

Cá chép là một trong những loại cá nước ngọt thơm béo, chắc thịt rất được ưa chuộng ở các bữa cơm gia đình Việt. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những món ăn thơm ngon hấp dẫn từ cá chép, được chế biến từ bàn tay của các đầu bếp tại gia như: cá chép hấp sả , cá chép nướng , lẩu riêu cá chép ,.... tất cả đều dễ dàng đốn tim các thực khách trong và ngoài nước. Nhưng nổi bật nhất, chắc chắn là món cá chép chiên nước mắm - với độ giòn ngon hấp dẫn làm say lòng người thưởng thức! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu từ A-Z về món cá chép chiên nước mắm dân dã này nhé!

Cụ thể, cá chép rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt là phốt pho và vitamin B12 - những chất mà cơ thể cần để thực hiện chức năng hoạt động, cũng như hàm lượng cao các acid béo có lợi, protein và chất chống oxy hóa.

Nổi bật với hình dáng thân to đều, thịt cá rất chắc và thơm béo, không bị nát như nhiều loại cá thông thường khác. Không chỉ được ưa chuộng ở hương vị chất lượng, thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của cá chép còn khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa đấy.

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ cá chép có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe tim mạch, chống viêm hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ chức năng tiêu hóa, điều trị các bệnh mãn tính và suy hô hấp, giúp xương và răng chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ giấc ngủ và tối ưu hóa nội tiết tố,....

Một món cá vừa ngon-rẻ mà lại siêu bổ như này, các chị em nhất định phải thêm ngay vào thực đơn bữa ăn gia đình nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món cá chép chiên nước mắm giòn ngon, đậm vị, ăn là mê này nào!

Cách làm cá chép chiên nước mắm vàng giòn đậm vị, chuẩn bắt vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cá chép chiên nước mắm đậm vị!

Cá chép 1 con (1kg - 1.5kg)

Hành tím 5 củ

Tỏi 5 tép

Ớt 3 trái

Hành lá 3 cây

Tương ớt 2 muỗng canh

Nước mắm 4 muỗng canh

Dầu ăn 4 muỗng canh

Các bước tiến hành làm cá chép chiên nước mắm chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế cá chép

Công đoạn làm sạch và khử mùi tanh của cá chép!

- Đầu tiên, cá chép mua về, bạn cần làm sạch bằng cách dùng dao đánh vảy và lấy hết mang cá ra.

- Tiếp đó, bạn cắt phần thân cá thành các phần bằng nhau với chiều dài bằng với 1 lóng tay như hình.

- Sau đó, với các khứa cá mới cắt được, bạn loại bỏ hết phần ruột cá rồi lần lượt chà xát cùng với 2 muỗng canh muối.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ nước xấp xỉ mặt cá rồi ngâm trong khoảng từ 5 - 10 phút, sau đó vớt cá ra và rửa lại nhiều lần với nước sạch là có thể khử sạch mùi tanh của cá rồi nhé.

Bước 2: Pha nước sốt

Công thức pha nước sốt đậm đà, đầy hương vị!

- Trước tiên, với hành và tỏi, bạn tiến hành lột vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn ra là được nhé.

- Kế đó, bạn lần lượt cho vào chén 2 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tiêu, 2 muỗng canh đường và 4 muỗng canh nước mắm, sau đó tiến hành khuấy đều để gia vị tan vào nhau, là bạn đã có ngay phần nước sốt đậm đà rồi!

Bước 3: Chiên cá chép

Quy trình chiên vàng giòn cá chép cùng nước sốt đậm vị!

- Ở công đoạn cuối cùng này, trước hết, bạn bắc một chiếc chảo không dính sâu lòng lên bếp và cho 4 muỗng canh dầu ăn vào.

- Tiếp đến, khi thấy dầu nóng, bạn lần lượt xếp các khứa cá đã được làm sạch vào chảo và tiến hành chiên cho đến khi vàng đều hai mặt. Trong khi chiên, bạn nhớ trở mặt cá nhé.

- Sau đó, bạn tiến hành đổ hết nước sốt đã pha ở bước trên vào chảo chiên cùng.

- Đến đây, sau khi chiên được 2 - 3 phút, bạn lại trở mặt cá và chiên thêm 2 - 3 phút nữa để nước sốt có thể thấm đều hơn vào các khứa cá, là có thể tắt bếp và bày ra đĩa thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Cá chép chiên nước mắm vàng giòn, thơm ngon nức mũi, chuẩn hao cơm!

Món cá chép chiên nước mắm thơm ngon nức mũi cùng visual vàng óng bóng bẩy, nhìn là thèm. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần với da cá chép giòn rụm, thịt cá thì mang vị ngọt thơm, hòa quyện với nước sốt mặn mặn, ngọt ngọt sánh mịn, đậm đà, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì đúng là “mỹ vị nhân gian” nhé!

Mẹo chọn cá chép tươi ngon, chất lượng

Đối với cá tươi sống

- Bạn nên chọn những con cá chép có thân dài dài và dày mình thay vì những con bụng to có nhiều mỡ. Đồng thời, có đôi mắt trong veo, thấy rõ được phần con ngươi bên trong, vảy cá nhìn đều, tươi sáng, không xuất hiện vết thâm hay nhìn quá xơ xác, đây là dấu hiệu cho thấy cá chép tươi ngon và có phần thịt chắc, chất lượng.

- Ngoài ra, bạn nên chọn cá chép sông, phát triển trong môi trường tự nhiên hơn là cá chép được nuôi trong ao, hồ thì phần thịt và hương vị sẽ đậm đà, chắc ngon hơn.

Đối với cá làm sẵn

- Với cá chép đã được làm sẵn, cách an toàn nhất là chỉ nên chọn những con cá làm sẵn vẫn còn phần đầu, bởi bạn có thể quan sát phần đầu cá, nếu phần đầu vẫn còn đọng máu tươi thì đó chính là cá vừa được sơ chế.

- Tránh chọn những con cá làm sẵn có phần thịt mềm nhũn và chuyển sang màu xanh sẫm hoặc màu nâu, mắt cá màu trắng đục. Thịt của những con cá này đã không còn tươi và có thể đã bị ôi thiu.

Trên đây là công thức làm món cá chép chiên nước mắm chuẩn thơm ngon hấp dẫn và siêu bắt vị tại nhà. Với thành phần nguyên liệu giàu dinh dưỡng, mà cách chế biến lại đơn giản và hương vị thơm ngon khó cưỡng như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!