Cách làm lẩu riêu cá chép chua ngọt, đậm đà, ai cũng thích mê!

Cá chép là một trong những loại cá rất được các gia đình việt ưa chuộng, nhờ vào chất thịt ngon, chắc và thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Chúng ta chắc hẳn chẳng còn xa lạ gì với các món ăn hấp dẫn từ cá chép như: cá chép nướng , cá chép om dưa , cá chép chưng tương,....nhưng một trong những món cá chép dân dã, mang đậm hương vị miền Bắc, mà chúng ta không bỏ qua, chính là món lẩu riêu cá chép - món lẩu khiến ai nếm thử một lần là nhớ mãi không quên! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” về món lẩu dân dã này nhé!

Nồi lẩu riêu cá chép nổi bật với vị của nước mẻ, của trái cà chua chín đỏ, làm nên cái chua từ tốn và đằm lắng, ẩn khuất bao bọc vị ngọt đậm đà của từng thớ cá chắc nịch đang uống trọn vào mình hương vị dân dã của hồn quê miền Bắc. Chẳng vậy mà dù có trải qua bao kiểu kết hợp mới lạ của các vùng miền trong và ngoài nước đi nữa, thì cách nấu lẩu riêu cá chép này vẫn được ưu ái xếp vào hàng số 1 trong lòng nhiều người con xa xứ.

Nấu ăn bằng phương pháp lên men tự nhiên, vừa ngon vừa lành là bí quyết cho bao món ngon của người Bắc. Trong đó, tiêu biểu là món Lẩu riêu cá chép mà chúng ta sẽ khám phá hôm nay.

Không chỉ là món ăn hấp dẫn ở hương vị và cách chế biến, lẩu cá chép còn là một món lẩu dinh dưỡng, với thành phần chính là cá chép - nguyên liệu tươi ngon mang lại những công dụng hữu ích mà ít ai biết hết được.

Cá chép - loại cá nước ngọt dinh dưỡng!

Cụ thể, cá chép rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt là phốt pho và vitamin B12 - những chất mà cơ thể cần để thực hiện chức năng hoạt động, cũng như hàm lượng cao các acid béo có lợi, protein và chất chống oxy hóa.

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ cá chép có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe tim mạch, chống viêm hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ chức năng tiêu hóa, điều trị các bệnh mãn tính và suy hô hấp, giúp xương và răng chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ giấc ngủ và tối ưu hóa nội tiết tố,....

Quả là một món lẩu hấp dẫn và bổ dưỡng phải không nào?! Còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món lẩu riêu cá chép chua ngọt, ai cũng nhớ thương này nhé.

Cách làm lẩu riêu cá chép chua ngọt, hấp dẫn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã cho món lẩu riêu cá chép thơm ngon!

Cá chép giòn (khoảng 2kg) 1 con

Hành tím 2 củ

Nghệ tươi 1 nhánh

Cà chua 1 quả

Thơm 1/4 quả

Hành tây 1 củ

Chanh 1 quả

Ngải bún (2 nhánh) 10 gr

Cơm mẻ 1/2 chén

Rau ăn kèm (Cần nước/ hành lá/ thì là) 1 ít

Nước mắm 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ muối/ đường) 1 ít

Các bước tiến hành nấu lẩu riêu cá chép chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch cá chép và sơ chế các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, cá chép mua về, bạn cho vào một ít muối và 1 quả chanh cắt đôi rồi bóp sạch cá, sau đó bạn rửa lại 2 - 3 lần với nước cho thật sạch.

- Tiếp đó, với phần cá mới được làm sạch, bạn đem phi lê lấy phần thịt cá rồi cắt thành các miếng vừa ăn có độ dày bằng khoảng 1/2 lóng tay.

- Còn hành tím thì bạn đem bóc bỏ vỏ và băm nhỏ ra.

- Nghệ tươi thì bạn cũng đem cạo sạch vỏ rồi cắt nhỏ ra là được.

- Với cà chua thì bạn chỉ cần rửa sạch và cắt thành múi cau.

- Thơm bạn cũng đem rửa sạch rồi cắt bỏ mắt thơm, và cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Cuối cùng là hành tây, bạn lột bỏ vỏ rồi cắt múi cau. Rau ăn kèm thì bạn rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn khoảng 2 lóng tay là đã hoàn tất khâu sơ chế nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Nấu nước lẩu

Quy trình nấu nước lẩu riêu cá chép chuẩn hương vị Bắc!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho vào 1 muỗng canh dầu ăn và đun ở lửa vừa, sau khi dầu nóng lên thì bạn cho hành tím băm và nghệ tươi vào phi thơm lên.

- Khi thấy hành tím đã thơm vàng, bạn tiếp tục cho thêm cà chua, thơm vào xào trong khoảng 2 phút, cho tới khi cà chua mềm thì lại cho thêm hành tây cùng 2 nhánh ngải bún và 2 lít nước vào nấu sôi chung.

- Kế đó, bạn rây thêm 1/2 chén cơm mẻ, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh nước mắm và 2 muỗng canh đường vào chung, tiến hành đảo đều rồi cho phần xương cá vào nấu trong khoảng 15 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần nêm nếm lại cho vừa ăn rồi rây lấy phần nước lẩu là được nhé.

Bước 3: Hoàn thành

Lẩu riêu cá chép, ăn đến đâu nhúng lẩu đến đấy!

Đến đây thì bạn chỉ việc cho nước lẩu vào nồi hoặc nồi lẩu điện, ăn tới đâu thì nhúng cá và rau ăn kèm tới đó và ăn cùng bún tươi nhé.

Thành phẩm

Lẩu riêu cá chép thơm ngon đậm đà, ăn là nhớ mãi không quên!

Nồi lẩu riêu cá chép thơm ngon nức mũi với cà chua chín ửng, rau thơm xanh nõn, cùng những lát cá béo ngậy trắng hồng dậy mùi, chỉ thoáng hít hà đã cảm thấy vị chua chua ngọt ngọt thanh tao như đang kích thích tất cả mọi giác quan của người thưởng thức!

Mẹo chọn cá chép tươi ngon, chất lượng

Đối với cá tươi sống

- Bạn nên chọn những con cá chép có thân dài dài và dày mình thay vì những con bụng to có nhiều mỡ. Đồng thời, có đôi mắt trong veo, thấy rõ được phần con ngươi bên trong, vảy cá nhìn đều, tươi sáng, không xuất hiện vết thâm hay nhìn quá xơ xác, đây là dấu hiệu cho thấy cá chép tươi ngon và có phần thịt chắc, chất lượng.

- Ngoài ra, bạn nên chọn cá chép sông, phát triển trong môi trường tự nhiên hơn là cá chép được nuôi trong ao, hồ thì phần thịt và hương vị sẽ đậm đà, chắc ngon hơn.

Đối với cá làm sẵn

- Với cá chép đã được làm sẵn, cách an toàn nhất là chỉ nên chọn những con cá làm sẵn vẫn còn phần đầu, bởi bạn có thể quan sát phần đầu cá, nếu phần đầu vẫn còn đọng máu tươi thì đó chính là cá vừa được sơ chế.

- Tránh chọn những con cá làm sẵn có phần thịt mềm nhũn và chuyển sang màu xanh sẫm hoặc màu nâu, mắt cá màu trắng đục. Thịt của những con cá này đã không còn tươi và có thể đã bị ôi thiu.

Trên đây là cách nấu lẩu riêu cá chép dân dã, chuẩn thơm ngon hấp dẫn tại nhà. Với món lẩu chua ngọt, kích thích vị giác, nóng hổi và dinh dưỡng như này, chị em chọn làm món quây quần mỗi tối cuối tuần thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!