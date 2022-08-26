Cách làm gà sốt Thái thơm ngon, giòn rụm, ăn là ghiền tại nhà!

Thịt gà vốn nổi tiếng là một nguyên liệu thơm ngon, chắc thịt, dễ dàng chế biến và kết hợp với những nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn làm khuấy đảo cả nền ẩm thực thế giới như: thì gà nướng, thịt gà chiên,....Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon đặc trưng, thịt gà còn là nguồn thực phẩm với những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời!

Gà kho , gà nướng , gà chiên,....chắc hẳn đã chẳng còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Thế bạn đã từng thử qua món gà sốt Thái chưa?! Món ngon được hòa trộn với hương vị hấp dẫn của nền ẩm thực Thái chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ bởi các tầng hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi đấy. Nghe thôi đã kích thích vị giác lắm rồi, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay tất tần tật về món gà sốt Thái giòn rụm, đậm đà hương vị này nhé!

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà là loại thịt trắng giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bởi vậy, thật chẳng lạ gì khi loại thịt này lại luôn đứng trong Top những loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất, giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gà sốt Thái - một món ăn với hương vị siêu hấp dẫn được chế biến từ thịt gà nhé!

Cách làm gà sốt thái giòn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị



Một vài nguyên liệu cho món gà sốt Thái hấp dẫn!

Đùi gà (khoảng 500gr hoặc bất kỳ phần nào của gà) 4 cái

Bột chiên giòn 100 gr

Dầu ăn 200 ml

Tương cà 2 muỗng canh

Tương ớt 2 muỗng canh

Ngò gai 1 ít

Tỏi 2 tép

Hành tím 1 củ

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Nước cốt chanh 1/2 muỗng canh

Đường/ bột ngọt 1 ít

Các bước tiến hành làm gà sốt thái chuẩn ngon, ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế thịt gà và chuẩn bị các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, với tỏi và hành tím, bạn đem lột bỏ vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn ra là được.

- Ngò gai thì bạn tiến hành rửa sạch, sau đó cắt thành nhiều sợi mỏng và chia thành 2 phần (1 phần bỏ vào sốt, phần còn lại để trang trí khi món ăn đã hoàn thành).

- Còn về phần đùi gà mua về, bạn cần đem rửa sạch với nước, rồi khứa vài đường trên má đùi để gia vị dễ thấm vào thịt và chiên nhanh chín hơn nhé.

Bước 2: Pha sốt

Nước sốt đậm đà kích thích vị giác, chính là "linh hồn" của món gà sốt!

- Nước sốt với đủ hương vị chua cay mặn ngọt, được cân bằng hương vị một cách hoàn hảo chính là điểm hút hồn của món gà sốt Thái này. Chính vì vậy, để có được phần nước sốt thơm ngon, chuẩn bị, bạn hãy pha chế các nguyên liệu theo tỉ lệ sau nhé:

- Trước tiên, bạn chuẩn bị một chiếc tô, rồi cho lần lượt các nguyên liệu là 2 muỗng canh nước tương ớt, 2 muỗng canh tương cà, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê ớt bột cùng 100 ml nước lọc vào, sau đó tiến hành khuấy đều cho tan hỗn hợp gia vị.

- Kế đến, khi hỗn hợp sốt đã hòa quyện, bạn tiếp tục cho thêm 1/2 phần ngò gai đã thái sợi lúc ở trên vào cùng là đã hoàn tất món nước sốt khiến ai cũng thèm rồi nhé!

Bước 3: Chiên gà

Chiên vàng giòn đều 2 mặt là được nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đem đùi gà đã sơ chế lăn đều qua bột chiên giòn.

- Kế đó, bạn tiến hành bắc chảo lên bếp cùng 200ml dầu, khi thấy dầu sôi lên thì bạn cho phần đùi gà đã phủ đều bột vào chiên với lửa vừa.

- Đến đây, khi thấy một mặt đùi gà đã vàng thì bạn tiến hành trở chiên mặt còn lại.

- Chiên đến khi đùi gà chín đều, vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu nhé.

Bước 4: Nấu sốt

Quy trình các bước làm gà sốt Thái chuẩn ngon!

- Trước tiên, bạn bắc một chiếc chảo khác lên bếp cùng 2 muỗng canh dầu, khi thấy dầu sôi thì tiến hành phi thơm hành, tỏi đã băm nhuyễn.

- Tiếp đến, bạn cho phần hỗn hợp sốt đã pha khi nãy vào nấu chung trong khoảng 5 phút.

- Sau 5 phút, nếu thấy hỗn hợp sốt bắt đầu sệt lại thì bạn tiếp tục cho thêm 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh vào và khuấy đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho phần đùi gà đã chiên vào đảo đều cho thịt gà ngấm đều sốt là đã hoàn thành rồi nhé!

Thành phẩm

Món gà sốt Thái giòn rụm và đậm đà hương vị, ăn là mê!

Món gà sốt Thái nổi bật với visual vàng ươm bóng bẩy cùng hương thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt gà mềm thêm với vỏ ngoài giòn rụm, được thấm đẫm nước sốt chua cay đậm đà đầy kích thích vị giác. Món này mà rắc thêm chút ngò và ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn. Đảm bảo thức khách nào cũng tấm tắc khen ngon hết nhé!

Mẹo chọn mua đùi gà tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn mua đùi có kích cỡ vừa phải, có phần da bên ngoài mỏng, không quá gồ ghề và có màu vàng óng đặc trưng, đồng thời phần thịt bên trong có màu đỏ hồng tự nhiên, không có những vết bầm hay vết máu tụ, đây là những chiếc đùi gà tươi ngon.

- Bên cạnh đó, tránh nếu những chiếc đùi gà có màu sắc hoặc mùi hôi lạ, vì có thể đó là gà đã để lâu hoặc bị bệnh.

Trên đây là công thức làm món gà sốt Thái chuẩn bùng nổ hương vị và siêu hấp dẫn tại nhà! Nếu đã quá chán với những kiểu chế biến truyền thống của thịt gà rồi, thì bạn hãy thử cách chế biến mới này nhé! Đảm bảo hương vị đậm đà này chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!