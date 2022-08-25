Cách làm ốc móng tay hấp sả tươi ngon, hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà!

Ốc móng tay là một loại hải sản thân mềm hai mảnh vỏ thuộc họ Pharidae. Chúng sống vùi mình trong bùn cát trên khắp các bờ cát ven biển, cửa biển và có hình thon dài, hình thuôn, đồng thời có thể thay đổi kích thước tùy theo loài.

Ốc móng tay là một trong những loại hải sản rất được ưa chuộng ở Việt Nam, đặc biệt team nhậu và yêu thích hải sản. Nhờ vào hương vị mềm ngọt, dai dai hấp dẫn đặc trưng, ốc móng tay thường được kết hợp với các gia vị đầy hương vị, để tạo nên những món ăn thơm ngon đặc sắc như: ốc móng tay xào me , ốc móng tay xào rau muống,...trong đó, nổi bật phải kể đến món ốc móng tay hấp sả - vừa tươi ngon, ngọt thơm lại vẫn giữ được những hương vị đặc trưng của ốc móng tay, đảm bảo cắn một miếng thôi là “thanh mát” cả người! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món ốc móng tay hấp sả tươi ngon này nhé!

Cụ thể, theo các nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100g ốc móng tay có 33,6mg sắt. Nghĩa là gấp 22,4 lần so với thịt lợn và 3,9 lần so với tiết lợn. Đặc biệt, lượng sắt của ốc móng tay đều là sắt heme - loại sắt và cơ thể dễ hấp thụ nhất, nhờ đó mà việc thêm ốc móng tay vào thực đơn sẽ giúp bạn chống được nguy cơ bị thiếu máu.

Không chỉ nổi bật là loại hải sản được yêu thích nhờ hương vị ngọt tự nhiên, dai dai chắc thịt, ốc móng tay còn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất có ích cho sức khỏe người tiêu thụ.

Bên cạnh đó, ốc móng tay cũng rất giàu vitamin A, canxi, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác, đây đều là những chất không thể thiếu cấu tạo nên tế bào da và lông. Chính vì vậy, các chị em tiêu thụ thực phẩm này đều đặn sẽ nhận được tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc nhất định. Đặc biệt, ốc móng tay còn rất giàu selen, nếu ăn thường xuyên sẽ có tác dụng chống lão hóa và nuôi dưỡng cơ thể hiệu quả.

Đồng thời, cũng giống như cá hồi, ốc móng tay có chứa nhiều omega-3 lành mạnh, đem lại tác dụng chống oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Từ đó góp phần làm giảm huyết áp cao và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Tóm lại, ốc móng tay không chỉ là loại hải sản mang hương vị thơm ngon khó cưỡng, mà còn là nguồn thực phẩm rất bổ dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe, các chị em nhất định đừng bỏ qua! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món ốc móng tay hấp sả tươi ngon, ngọt thịt, ăn là mê này nhé!

Cách làm ốc móng tay hấp sả tươi ngon, thơm nức mũi như ngoài tiệm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món ốc móng tay hấp sả!

Ốc móng tay 500 gr

Sả 3 cây

Gừng 1 nhánh

Tỏi 2 tép

Ớt sừng 1 quả

Thì là 1 ít

Chanh 1/2 quả

Nước mắm 1 muỗng canh

Bột ngọt 1 muỗng cà phê

Đường 2 muỗng cà phê

Dụng cụ cần thực hiện: nồi xửng hấp, máy xay sinh tố, dao, thớt,...

Các bước tiến hành làm ốc móng tay hấp sả chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch ốc móng tay và chuẩn bị các nguyên liệu hấp kèm!

- Đầu tiên, ốc móng tay mua về, bạn đem rửa sạch với nước rồi dùng dao cắt 1 đường dọc ở giữa để loại bỏ phần nội tạng bên trong, sau đó đem rửa sạch lại với nước 1 lần nữa là được nhé.

- Với sả thì bạn tiến hành bỏ phần ngọn, lấy phần thân và gốc, sau đó đem rửa sạch và cắt dọc làm 4 phần bằng nhau.

- Còn với gừng thì bạn chỉ cần gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Hấp ốc

Bạn chỉ cần hấp từ 8-10 phút là ốc móng tay chín đều nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn xếp 1 lớp sả đã được sơ chế vào xửng.

- Kế đó, bạn xếp phần ốc móng tay đã được làm sạch lên trên, rồi lại phủ kín ốc bằng phần sả, gừng còn lại.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đặt xửng ốc này lên 1 nồi nước sôi, đậy nắp kín và hấp trên lửa vừa từ 8 - 10 phút là ốc đã chín tới rồi nhé.

Bước 3: Pha nước chấm ốc

Tỷ lệ pha chế nước sốt đậm đà, chuẩn hấp dẫn!

- Nước chấm đậm đà, đầy kích thích vị giác chính là “chìa khóa” mang lại hương vị đầy bùng nổ khi kết hợp với độ tươi ngon của ốc móng tay. Chính vì vậy, để chuẩn bị được chén nước chấm chuẩn ngon, bạn hãy pha chế theo cách sau:

- Trước đó, bạn lần lượt cho vào máy xay sinh tố 2 tép tỏi, 1 quả ớt sừng, 1 nhánh gừng nhỏ rồi tiến hành xay thật nhuyễn.

- Tiếp đến, bạn đổ hỗn hợp đã xay ra chén, sau đó tiếp tục nêm thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, nước cốt của 1/2 quả chanh,1 ít lá thì là cắt nhỏ vào chén.

- Tiến hành khuấy đều hỗn hợp lên là bạn đã có ngay chén nước chấm thơm ngon đậm đà, ăn là xuýt xoa không ngớt!

Thành phẩm

Ốc móng tay hấp sả tươi ngon hấp dẫn, ăn là ghiền!

Món ốc móng tay hấp sả nóng hổi thơm nức mũi với hương sả hấp dẫn, cùng phần ốc ngọt nước, dai dai mềm mềm, chấm ngập với nước mắm gừng cay cay, mặn ngọt nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé! Đảm bảo nếm thử là ghiền nhé!

Mẹo chọn mua ốc móng tay tươi ngon

- Bạn nên chọn những con ốc móng tay có vỏ màu vàng cát và có thể quan sát lớp màng mịn và trong.

- Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên mua những con ốc còn sống, khi ngửi có mùi tanh của bùn và hải sản đặc trưng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con ốc móng tay có mùi hôi rất khó chịu, bị sứt mẻ hay vỡ vỏ.

Trên đây là công thức làm món ốc móng tay hấp sả thơm ngon, hấp dẫn tại nhà. Với món hải sản tươi ngon, dinh dưỡng mà cách chế biến lại đơn giản như này, các chị em có thể nhanh tay chế biến làm món nhậu cho những buổi tụ tập, hay đơn giản là món ăn đổi gió cho gia đình thì đều chuẩn ngon hết nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé.