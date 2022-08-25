Cách làm bún bò Huế chay thơm ngon, đậm vị, team chay mặn đều thích mê!

- Đầu tiên, nấm hương khô mua về, bạn cần rửa qua với nước cho sạch đất cát, sau đó cho vào thau nước nóng, thêm tí muối rồi ngâm nở mềm trong khoảng 30 phút, rồi vớt nấm ra vắt ráo nước là được.

Bún bò Huế là một món đặc sản mang niềm tự hào của người dân nơi xứ Huế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Món bún được vang danh khắp các vùng miền quốc gia và được các truyền thông quốc tế ca ngợi chẳng kém gì phở này - nếu ai đã từng được thưởng thức một lần thì sẽ chẳng thể quên được. Cùng với bề dày lịch sử lưu truyền, bún bò Huế đã được cải biến theo đặc trưng của từng vùng miền như: bún bò miền Bắc, bún bò Nam bộ,...dù với version nào thì cũng dễ dàng đốn tim những thực khách khó tính nhất. Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý bạn đọc thêm một version mới, với độ tươi ngon không kém của bún bò - đó chính là bún bò Huế chay ! Mang danh bún chay nhưng lại khiến cả team ăn mặn mê mệt! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

- Bắp Mỹ thì bạn cũng lột vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những khúc vừa ăn.

- Với củ sắn và củ cải trắng thì bạn tiến hành gọt bỏ vỏ, rồi đem rửa sạch.

- Tiếp đó là thơm, bạn đem gọt bỏ vỏ, cắt mắt rồi cũng thái thành những khúc vừa ăn.

- Nấm rơm thì bạn chỉ cần rửa sạch, cắt bỏ chân và chẻ đôi với những nấm to.

- Hành tây thì lột bỏ vỏ, làm sạch.

- Hành boa rô thì lấy phần trắng đập dập và xắt khoanh.

- Rau sống, giá đỗ, rau thơm thì bạn nhặt bỏ lá úa, rửa sạch và để ráo nước là được.

- Sả cây thì đập dập, cắt đôi.

- Cuối cùng là đậu hũ và chả chay, bạn cắt nhỏ đậu hũ thành viên vuông nhỏ như hình, còn chả chay thì cắt thành những lát mỏng là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Chiên đậu hũ và xào các nguyên liệu

Chiên vàng đậu hũ, tàu hũ ky và xào các loại nấm ăn kèm!

- Trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp ở lửa vừa và cho vào một lượng dầu chiên ngập khoảng 1/3 miếng đậu hũ.

- Khi thấy dầu sôi lăn tăn thì bạn cho đậu hũ đã cắt nhỏ vào, tiến hành chiên cho chín vàng các mặt thì vớt ra để ráo dầu.

- Tương tự như vậy, bạn cũng tiến hành chiên phồng tàu hũ ky rồi vớt ra để ráo.

- Kế đó, bạn bắc một chiếc chảo khác lên bếp và cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn và hành boa rô vào phi thơm lên.

- Sau đó, bạn tiến hành cho nấm rơm và nấm hương đã ngâm vào xào, rồi nêm thêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm cho vừa ăn, xào khoảng 3 phút là bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 3: Làm gia vị sa tế nấu nước dùng

Sa tế thơm ngon kích thích vị giác chính là "linh hồn" của nước lèo hấp dẫn!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và tiến hành cho các nguyên liệu gồm 2 muỗng canh màu dầu điều, tỏi và sả băm nhuyễn vào phi thơm lên.

- Sau đó, bạn chỉ cần nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt cùng ớt băm vào đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Nấu nước dùng

Quy trình các bước nấu nước dùng đậm đà, thơm ngon khó cưỡng!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, đầu tiên, bạn bắc một chiếc nồi với 1,5 lít nước lên bếp.

- Kế đó, bạn lần lượt cho các nguyên liệu là bắp, thơm, củ sắn, củ cải trắng, hành tây đã được chuẩn bị vào nồi nước dùng, tiến hành nấu với lửa vừa trong khoảng 20 - 30 phút cho ra chất ngọt.

- Tiếp đó, bạn tiếp tục cho lần lượt phần nấm đã xào, đậu hũ chiên và chả chay vào nồi nước dùng.

- Sau đó, bạn thêm phần sả đập dập vào và nấu thêm 10 phút nữa. Lưu ý nhớ hớt hết bọt nổi lên để nước dùng được trong ngon hơn nhé.

- Đến đây thì bạn múc 1 muỗng canh sa tế đã làm ở trên vào nồi, khuấy đều, tùy theo khẩu vị thích ăn cay nhiều hay ít mà bạn có thể tăng giảm tùy thích.

- Tiếp tục nêm thêm các gia vị là 2 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng cà phê bột ngọt (bạn có thể nêm nếm lại cho hợp với khẩu vị gia đình), rồi khuấy đều cho gia vị tan hết rồi tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc xếp rau sống và bún ra tô, cho thêm nước dùng nóng vào là có thể thưởng thức ngay tô bún bò Huế chay thơm ngon nóng hổi rồi nhé!

Thành phẩm

Bún bò Huế chay đầy ụ topping với hương vị đậm đà!

Bún bò Huế chay thơm ngon hấp dẫn cùng nước dùng đậm đà, cay tê tê, hòa quyện với vị ngọt thơm đặc trưng của các loại nấm và rau củ, cùng các loại rau sống ăn kèm, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể dừng đũa đấy!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn bắp Mỹ ngọt ngon

- Bạn nên chọn mua những trái bắp có vỏ ngoài xanh tươi, râu bắp không bị héo hoặc khô và cuống bắp còn tươi mới. Đây là những trái bắp tươi nên sẽ có vị ngọt hơn.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những trái bắp có hạt bắp vàng bóng, đều và thẳng tắp, không có màu lạ.

- Không nên chọn bắp có vỏ ngoài khô hoặc màu trắng đục vì những quả như thế thường quá già hoặc là bắp cũ khô héo.

Mẹo chọn mua nấm rơm ngon

- Khi chọn nấm rơm, bạn nên chọn những cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm.

- Tránh chọn những cây nấm phần có phần mũ đã nở to và có mùi hôi.

- Bên cạnh đó, nấm rơm màu đen vị thường sẽ đậm đà hơn và thơm hơn nấm rơm màu trắng.

Trên đây là công thức làm món bún bò Huế chay thơm ngon đậm vị, team chay mặn đều yêu thích tại nhà! Với món bún vừa bắt vị, thành phần lại thơm ngon, healthy như này, chọn làm món ăn sáng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng thì còn gì bằng nữa nào?! Tuy khâu chuẩn bị nguyên liệu có hơi phức tạp, nhưng bù lại, hương vị của thành phẩm chắc chắn sẽ không làm các chị em thất vọng đâu. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!