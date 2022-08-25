Cách nấu cháo cá hồi khoai lang thơm ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Cá hồi là tên chung cho nhiều loài cá thuộc họ Salmonidae, chúng sống dọc các bờ biển tại cả Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, và cũng đã từng được đưa tới Hồ lớn ở Bắc Mỹ. Đây là một loại cá được sản xuất nhiều trong ngành nuôi trồng thủy sản ở nhiều nơi trên thế giới và có giá trị kinh tế cao.

Cá hồi từ trước đến nay vốn được xem là một thực phẩm tự nhiên siêu bổ dưỡng cùng hương vị thơm ngon và các cách chế biến đa dạng. Các món ăn đặc sắc được chế hồi phải kể đến là: sashimi cá hồi, cá hồi sốt cà chua , canh chua cá hồi,...đặc biệt, nổi bật là món cháo cá hồi khoai lang ngọt thơm, dinh dưỡng , thực khách ở độ tuổi nào cũng yêu thích nhé. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cháo thơm ngon, dinh dưỡng, đốn tim từ già đến trẻ này nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá hồi mang những dưỡng chất tuyệt vời sau:

Từ trước đến nay, cá hồi vẫn được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm béo đặc trưng của thịt cá, mà còn thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Thật vậy, cá hồi vẫn luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhất trên thế giới.

Vitamin B12 (236 % giá trị dinh dưỡng hàng ngày);

Vitamin D (127%);

Selenium (78,3%);

Vitamin B3 (56,3%);

Omega-3 Fatty Acids (55%);

Protein (53,1%);

Phốt-pho (52,1%);

Vitamin B6 (37,6%);

Iodine (21,3%);

Choline (19,2%);

Vitamin B5 (18.4%);

Biotin (15,1%);

Potassium (14%).

Nhờ thành phần chứa các dưỡng chất quý và hàm lượng cao vượt trội, cá hồi là thực phẩm được các chuyên gia khuyến khích thêm vào thực đơn hàng tuần nhằm giúp tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật.

Cụ thể, cá hồi mang lại những công dụng “thần kỳ” cho người thưởng thức như: bổ sung vitamin D cho cơ thể, hỗ trợ làm chắc xương và khớp, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, ngăn ngừa bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ, phục hồi hệ thần kinh và trí não, tốt cho thị lực, giúp da sáng khỏe, giúp phát triển cơ bắp,...

Đặc biệt, thông qua 2000 bài báo nghiên cứu về omega-3 và ung thư, các nhà khoa học đã chỉ ra đã omega-3 có trong cá hồi không chỉ ngăn ngừa ung thư mà còn có thể giết chết các khối u.

Quả vậy, thật không phải nói quá khi cho rằng cá hồi là siêu thực phẩm trong tự nhiên. Các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cháo cá hồi khoai lang thơm ngon, bổ dưỡng cho bé và các thành viên trong gia đình nhé.

Cách làm cháo cá hồi khoai lang thơm ngon, ngọt béo và siêu dinh dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cháo cá hồi khoai lang dinh dưỡng!

Cá hồi phi lê 300 gr

Khoai lang 2 củ (khoảng 200 - 250gr)

Sữa tươi không đường 250 ml

Gạo tẻ 100 gr

Gạo nếp 100 gr

Gừng 1 củ

Hành lá 5 nhánh

Thì là 1 ít

Dầu ăn 1 ít

Đường/ muối/ hạt nêm/ tiêu xay 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: nồi cơm điện, nồi có xửng hấp, chảo, dao, muỗng,...

Các bước tiến hành nấu cháo cá hồi khoai lang chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế cá hồi và các nguyên liệu rau củ nấu cùng!

- Đầu tiên, bạn cần vo sạch gạo nếp và gạo tẻ với nước rồi để ráo.

- Tiếp đó, với cá hồi phi lê mua về, bạn đem lóc bỏ da, rửa sơ với nước rồi ngâm cá với 250ml sữa tươi không đường trong khoảng 20 - 30 phút.

- Sau đó là công đoạn sơ chế các nguyên liệu đi kèm, với phần đầu hành lá và gừng, bạn đem rửa sạch, cắt nhỏ và để riêng. Còn về phần lá của hành lá và thì là thì bạn rửa sạch và cắt nhỏ ra là được nhé.

- Cuối cùng là khoai lang, bạn tiến hành gọt sạch vỏ, sau đó đem đi rửa sạch rồi cắt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Ướp cá hồi

Ướp gia vị đậm đà cho cá hồi!

- Trước tiên, với phần cá hồi phi lê đã được ngâm với sữa tươi đủ thời gian, bạn đem cá hồi rửa lại với nước ấm rồi cắt cá thành miếng nhỏ vừa ăn.

- Kế đến, bạn tiến hành ướp cá hồi với các nguyên liệu gồm: 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay và 1 ít dầu ăn, lưu ý trộn đều cho cá thấm gia vị nhé.

Bước 3: Nấu cháo

Công đoạn nấu chảo trắng đơn giản, tiện lợi với nồi cơm điện!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho hết phần gạo nếp và gạo tẻ vào nồi cơm điện, sau đó cho thêm nước lọc vào rồi bật chế độ nấu cháo là được (nếu nồi không có chế độ nấu cháo thì bật nút nấu cơm và bạn nhớ cho nhiều nước chút nhé).

Bước 4: Xào cá hồi

Xào cá hồi với lửa vừa cho đến khi cá chín đều!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn đun với lửa vừa.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho phần đầu hành lá và gừng đã cắt nhỏ vào phi thơm lên.

- Sau đó, bạn tiến hành cho hết phần cá hồi đã ướp gia vị vào xào với lửa vừa, cho đến khi cá chín là đạt nhé.

Bước 5: Hấp khoai lang

Hấp chín khoai lang trong khoảng 15-20 phút!

- Bạn chỉ việc cho 500ml nước lọc vào nồi có xửng hấp và đợi khi nước sôi nhẹ thì xếp khoai lang vào xửng rồi đậy nắp nồi.

- Tiến hành hấp khoai lang trong khoảng 15 - 20 phút là khoai chín tới nhé.

Bước 6: Nấu cháo cá hồi khoai lang

Quy trình các bước nấu cháo cá hồi khoai lang chuẩn ngon!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, đầu tiên, bạn cho hết phần khoai lang đã hấp chín vào nồi cháo, rồi bật lại nút cho cháo sôi

- Tiếp đến, bạn cho phần cá hồi đã xào vào chung và dùng vá khuấy nhẹ nhàng.

- Đến đây thì bạn chỉ cần nêm nếm lại cháo cho phù hợp với khẩu vị của gia đình và nấu thêm khoảng 5 phút nữa là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Cháo cá hồi ngọt béo dinh dưỡng, ăn là mê!

Cháo cá hồi khoai lang thơm ngon bắt mắt với màu vàng nhìn là mê! Khi thưởng thức, vị beo béo của cá hồi hòa quyện với vị ngọt bùi của khoai lang, chắc chắn sẽ mang tới cho bạn một hương vị thơm ngon khó quên, ăm kèm với chút hành lá, thì là và tiêu xay nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cá hồi tươi ngon

- Bạn nên chọn mua cá hồi có màu hồng tươi hoặc cam, khi dùng tay chạm vào thì thấy thịt cá có độ đàn hồi tốt.

- Đồng thời, bạn nên ưu tiên chọn mua những miếng cá khô ráo, không bị ẩm ướt hay chảy dịch lạ, các vân mỡ trên mình cá đều màu và không bị xỉn màu hay có đốm nâu, đây là những miếng cá hồi phi lê tươi.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những miếng cá hồi phi lê có mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ hay bị hắc.

Mẹo chọn mua khoai lang tươi ngon, không bị sượng

- Bạn nên chọn mua những củ khoai có dáng tròn lẳn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm và bóp nhẹ thì thấy không quá cứng. Vì những củ này thường ít xơ, nhiều bột, sẽ giúp cho mùi vị của món bánh khoai lang chiên phồng ngon hơn.

- Ngược lại, tránh chọn mua những củ khoai bị rỗ màu đen và quá mềm, đây là khoai đã hư hoặc bị hà (khoai sượng). Đồng thời cũng không nên chọn củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm, vì sẽ có nhiều xơ, khi làm bánh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của thành phẩm.

Trên đây là công thức nấu cháo cá hồi khoai lang ngọt béo, thơm ngon và siêu dinh dưỡng tại nhà. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn dễ ăn, dễ tiêu hóa và bổ dưỡng để bồi bổ cho bé và các thành viên trong gia đình, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt hảo nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!