Cách làm bánh khoai lang chiên giòn ngon hấp dẫn, chuẩn ngon cho team ăn vặt!

Bánh khoai lang chiên là một trong những món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em trong mỗi buổi trà chiều. Hương vị ngọt bùi, thơm ngon hấp dẫn cùng thành phần calorie không quá cao, cách làm lại đơn giản dễ dàng, chị em nào cũng có thể chế biến ngay tại nhà “vèo vèo”. Dễ dàng và thơm ngon đến thế nào?! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z món bánh chiên hấp dẫn này nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g khoai lang có chứa 90kcal, 2g đạm, 7,05g tinh bột, 3,3g chất xơ, 0,15g chất béo, 38mg canxi,…và rất nhiều các khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể.

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành lại rẻ và dễ ăn, dễ chế biến.

Nhờ vào hàm lượng kcal ít cùng các thành phần dinh dưỡng vượt trội, việc đưa khoai lang vào thực đơn mỗi ngày sẽ mang lại những công dụng “thần kỳ” khiến bạn bất ngờ đấy.

Cụ thể, việc bổ sung khoai lang mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn thay đổi ra sau: ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A, giảm căng thẳng, kiểm soát bệnh đái tháo đường, hỗ trợ giảm cân, chống viêm, tăng cường trí nhớ, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cải thiện tóc và da, tăng khả năng sinh sản, cải thiện thị lực và hỗ trợ tiêu hóa,...

Đặc biệt, chiết xuất từ ​​khoai lang còn có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt nữa đấy!

Quả là thần kỳ phải không nào?! Chẳng phải tự nhiên mà loại thực phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy đâu. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bánh khoai lang chiên vàng rụm, ai ăn cũng mê nhé!

Cách làm bánh khoai lang chiên vàng giòn, thơm ngọt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu để làm bánh khoai lang chiên phồng, giòn ngon!

Khoai lang 300 gr

Bột năng 155 gr

Đường 65 gr

Mè đen 50 gr

Dầu ăn 200 ml’

Dụng cụ cần thực hiện: bộ xửng hấp, bếp, rây lọc, thau và rổ,...

Các bước tiến hành làm bánh khoai lang chiên chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế và hấp khoai lang

Công đoạn sơ chế và hấp chín khoai lang!

- Đầu tiên, khoai lang mua về, bạn đem rửa sạch, gọt vỏ và cắt khoai thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Đồng thời, để khoai không bị thâm đen, bạn thả ngay khoai vào thau nước lạnh, ngay sau khi cắt nhé.

- Tiếp đến, bạn chuẩn bị xửng hấp và cho nước vào đun sôi, sau đó cho khoai lang đã sơ chế vào xửng hấp và hấp trong khoảng 15 phút cho khoai chín mềm là được nhé.

Bước 2: Trộn hỗn hợp bột bánh và tạo hình

Tán nhuyễn khoai lang để trộn hỗn hợp bột bánh!

- Sau khi khoai lang đã được hấp chín, bạn cho khoai ra tô và dùng muỗng tán nhuyễn.

- Kế đến, bạn cho lần lượt 150gr bột năng và 65gr đường vào tô khoai tán nhuyễn, rồi rót từ từ 100ml nước lọc vào, vừa rót vừa nhào trộn đến khi các nguyên liệu quyện thành khối dẻo mịn và sờ không còn dính tay nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần xoa một ít bột năng lên khay, rồi vo tròn hỗn hợp vừa trộn thành những viên vừa ăn như hình và đặt vào khay là được nhé.

Bước 3: Chiên bánh

Bạn chiên ở lửa lớn và đảo nhanh tay để bánh bớt thấm dầu nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho vào 200ml dầu ăn vào đun nóng.

- Tiếp đó, bạn lăn các viên bột khoai lang qua mè đen rồi thả vào chiên trên lửa lớn.

- Để khoai không bị rỗng ruột bên trong, khi chiên bạn vừa đảo vừa đè nhanh tay, thấy bánh vừa chuyển màu vàng thì vớt ra rây lọc hoặc đĩa có lót giấy thấm dầu là được, cứ lặp lại như vậy cho đến khi chiên xong hết các viên khoai nhé.

Thành phẩm

Bánh khoai lang chiên vàng giòn ngon mắt!

Bánh khoai lang chiên phồng giòn rụm, thơm lừng mùi mè cùng với màu vàng ươm ngon mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn tan và vị ngọt thơm đặc trưng của khoai lang như muốn tan ngay ra trong miệng. Chuẩn bị làm món ăn vặt cho gia đình thì đảm bảo thực khách nào cũng sẽ yêu thích hết ý nhé.

Một vài lưu ý khi làm bánh khoai lang chiên

- Để bánh không bị hút quá nhiều dầu, bạn nên chiên bánh trên lửa lớn và nhớ đảo nhanh tay để bánh không bị cháy khét, và vớt ra để trên giấy thấm dầu ngay nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm một ít bột chiên giòn để bánh giòn ngon hơn.

Mẹo chọn mua khoai lang tươi ngon, không bị sượng

- Bạn nên chọn mua những củ khoai có dáng tròn lẳn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm và bóp nhẹ thì thấy không quá cứng. Vì những củ này thường ít xơ, nhiều bột, sẽ giúp cho mùi vị của món bánh khoai lang chiên phồng ngon hơn.

- Ngược lại, tránh chọn mua những củ khoai bị rỗ màu đen và quá mềm, đây là khoai đã hư hoặc bị hà (khoai sượng). Đồng thời cũng không nên chọn củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm, vì sẽ có nhiều xơ, khi làm bánh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của thành phẩm.

Trên đây là cách làm bánh khoai lang chiên giòn ngon, thơm ngọt và siêu đơn giản tại nhà. Chiều chiều mà có đĩa bánh khoai lang chiên ngồi nhâm nhi cùng ly trà và cùng chị em 888 mọi chuyện từ trên trời xuống đất thì còn gì vui hơn nữa nào. Các chị em nhất định đừng bỏ qua món ăn vặt thơm ngon khó cưỡng này nhé!