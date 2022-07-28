Cách làm canh chua chả cá với bông điên điển thơm ngon, đơn giản tại nhà!

Canh chua là một trong những món canh được nhiều thực khách yêu thích nhất bởi hương vị chua ngọt, kích thích vị giác từ các nguyên liệu tươi ngon, đầy dinh dưỡng . Có vô số các loại canh chua thơm ngon như canh chua cá lóc , canh chua cá diêu hồng,...nhưng bạn đã từng thử canh chua chả cá với bông điên điển chưa? Sự kết hợp độc đáo này sẽ đem đến cho bạn hương vị thơm ngon bất ngờ đấy! Hãy cùng chúng tôi khám tất tần tật về món canh chua chả cá thơm ngon, hấp dẫn này nhé!

Bông điên điển thường có màu vàng mọc thành chùm, mỗi chùm có 8 - 10 hoa to. Đây được xem là một loại rau ở miền đồng bằng Nam Bộ của Việt Nam, được sử dụng làm thực phẩm để chế biến món ăn như dưa chua, nấu canh, làm gỏi trộn thịt gà,...

Điên điển (tên khoa học là Sesbania sesban) còn gọi là điền thanh thân tía, điền thanh bụi, là một loài cây thuộc họ Đậu (Fabaceae). Điên điển thường mọc ở các vùng đầm lầy, ruộng nước, được phân bổ chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và vùng Đồng Tháp Mười.

Không chỉ nổi bật với hương vị đặc biệt, dễ kết hợp với các nguyên liệu khác, bông điên điển còn mang lại những công dụng hữu ích cho người thưởng thức. Cụ thể, theo Đông y, bông điên điển có vị ngọt, đắng, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dưỡng tâm an thần, nhuận trường, lợi tiểu. Dược liệu này thường được dùng trong các trường hợp cảm sốt do phong nhiệt, mụn nhọt, táo bón, mất ngủ, ăn uống kém,...

Quả là bất ngờ phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món canh chua chả cá độc lạ, hấp dẫn ngày nhé!

Cách làm canh chua chả cá thơm ngon với bông điên điển

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu làm món canh chua chả cá thơm ngon, lạ miệng!

Chả cá 300 gr

Khóm (dứa) 1/2 quả

Nước cốt me 2 muỗng canh

Bông điên điển 200 gr

Bông súng 2 cây

Ngò gai 1 ít

Ngò om 1 ít

Húng quế 1 ít

Gia vị thông dụng (đường/ muối/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành chế biến món canh chua chả cá chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ làm sạch chả cá và sơ chế các lại rau củ đi kèm!

- Đầu tiên, chả cá mua về, bạn đem rửa sạch với nước, để ráo rồi cắt thành những miếng vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn bắc nồi lên bếp với khoảng 200ml nước và tiến hành đun sôi. Khi nước sôi, bạn cho những miếng chả cá nhỏ vào luộc ở lửa lớn trong khoảng 5 phút, cho đến khi chả cá chín thì bạn vớt ra, để ráo nước là được nhé.

- Với bông súng, bông điên điển, ngò gai, ngò om và húng quế, thì bạn đem nhặt sạch rồi mang đi rửa, sau đó để riêng từng loại nguyên liệu ra cho ráo nước. Kế đó, bạn cắt nhuyễn ngò gai, ngò om, húng quế và 1 trái ớt ra.

- Cuối cùng là trái thơm, bạn chỉ cần gọt vỏ, bỏ mắt và cắt thành từng lát mỏng là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Nấu canh chua cá chả

Quy trình nấu canh chua chả cá thơm ngon chuẩn vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đun sôi khoảng 500ml nước trên nồi, khi nước sôi thì bạn phần thơm đã được sơ chế vào và nấu với lửa vừa trong 5 phút cho thơm chín,rồi lại tiếp tục cho thêm chả cá vào nấu chung.

- Tiếp đó, bạn nêm nếm vào các gia vị lần lượt là: 2 muỗng canh nước cốt me, 1.5 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê muối.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho tiếp bông súng và bông điên điển vào nồi và đảo sơ qua.

- Đến đây thì bạn chỉ cần nêm nếm lại gia vị cho hợp khẩu vị gia đình rồi tắt bếp, và cho các loại rau thơm, ớt đã cắt lát vào nồi là đã có thể thưởng thức ngay khi nóng nhé.

Thành phẩm

Canh chua chả cá chua ngọt, thanh mát!

Món canh chua chả cá với hương thơm và visual siêu hấp dẫn. Nước canh mang vị chua thanh, cay nhẹ và thơm nức mũi từ trái thơm, bông súng và bông điên điển, kết hợp với cá chả dai dai đậm vị, đảm bảo ăn một bát canh là sảng khoái cả người nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua chả cá tươi ngon, không hàn the

- Để mua được chả cá chất lượng, bạn nên chọn mua những miếng chả cá có nhiều lỗ rỗng trên bề mặt, miếng chả cá nhìn mướt, mịn, hơi ươn ướt và bên trong miếng có màu trắng ngần.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những miếng chả cá thơm mùi hương của cá kết hợp với với mùi gia vị thoang thoảng, cầm lên thấy hơi mềm, chắc tay và không bị bở.

- Ngoài ra, tránh mua những miếng chả cá có mùi hôi, nhớt, vì đây là những miếng chả cá đã bị hỏng. Đặc biệt, không nên mua những miếng chả cá không có lỗ rỗng trên bề mặt, vì đó là chả đã bị pha tạp chất.

Mẹo chọn mua bông điên điển tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những bông vừa mới hái, còn tươi, bông chưa nở hoặc nhuỵ bông vừa mới hé.

- Bên cạnh đó, nên chọn mua những bông điên điển còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị dập nát hay bị đục khoét do sâu.

- Ngược lại, tránh chọn mua những bông điên điển đã nở hết hay những bông bị dập nát, vì khi chế biến sẽ không ngon.

Mẹo chọn mua dứa chín ngon, thơm ngọt

- Những quả dứa chín ngon thường và đạt được độ ngọt nhất định sẽ có màu vàng bắt mắt, đôi khi xen lẫn chút màu xanh.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những quả có hình dáng hơi bầu, quả ngắn vì những quả này sẽ nhiều thịt hơn so với những quả dáng dài.

- Đặc biệt, bạn nên chọn mua dứa có mắt càng lớn càng tốt, vì đây là những quả già, chín tự nhiên, không bị chín ép.

- Ngoài ra, nếu quả dứa chín vừa, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm vừa phải và độ nhăn nhẹ khi sờ tay vào cùng với hương thơm thoang thoảng đặc trưng.

Trên đây là cách làm canh chua chả cá với bông điên điển thanh mát, thơm ngon hấp dẫn và cách chế biến lại siêu đơn giản. Sau những bữa ăn fast food hay những đồ ăn nóng trong người, nhiều dầu mỡ và khó tiêu, được ăn một món canh chua ngọt đủ vị, thơm mát như này thì còn gì tuyệt hơn nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!