Cách nấu canh chua cá lóc đúng kiểu miền Bắc thanh mát, chua dịu dễ ăn

Vào bếp 30/05/2018 14:31

Ẩm thực miền Bắc nổi tiếng mang hương vị thanh đạm, dịu nhẹ nên cách nấu canh chua cá lóc của người Bắc cũng mang những nét đặc trưng riêng ngon khó cưỡng.

Cách nấu canh chua cá lóc miền Bắc đạt đúng vị ngon và nêm nếm vừa miệng cần chuẩn bị đúng những nguyên liệu và loại rau gia vị đặc trưng của nơi đây. Cách nấu canh chua cá lóc ngon không khó, chỉ khó nhất ở bước chọn mua cá lóc.

Cá lóc hay người miền Bắc vẫn thường gọi là cá quả là một loại cá thịt rất đầy đặn. Kinh nghiệm khi đi mua cá lóc là bạn nên chọn những con cá dầy mình, nặng từ 0.7kg cho tới 1kg để đảm bảo thịt cá tươi ngon, không có mùi tanh khi nấu.

Cách nấu canh chua cá lóc đúng kiểu miền Bắc thanh mát, chua dịu dễ ăn - Ảnh 1

Món canh chua cá lóc miền Bắc có vị chua ngọt khá dịu và thanh - Ảnh: Internet

Nguyên liệu nấu canh chua cá lóc kiểu miền Bắc

- Cá lóc: 1 con

- Cà chua: 3 quả chín

- Dọc mùng: 2 cây

- Sấu: 5 trái cỡ vừa

- Hành khô: 2 củ

- Các loại rau: thì là, mùi tàu, hành lá, 1 miếng nghệ

- Các loại gia vị, dầu ăn, nước mắm, đường

Hướng dẫn nấu canh chua cá lóc chuẩn vị miền Bắc:

Cách làm canh chua cá lóc theo kiểu miền Bắc khá đơn giản và không đòi hỏi nguyên liệu quá cầu kỳ. Tuy nhiên, công đoạn phức tạp và mất thời gian nhất chính là sơ chế nguyên liệu để chuẩn bị nấu canh.

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Phần 1: Sơ chế nguyên liệu

- Cá lóc cần được cạo sạch vảy và làm sạch bụng từ khi mua ngoài chợ về. Bạn nên yêu cầu người bán làm cá thật sạch và chặt khúc vừa ăn giúp bạn để khi đem về nhà chỉ cần rửa lại vừa đơn giản vừa tiết kiệm thời gian.

- Đem cá lóc về, bạn xát muối rồi rửa cá thật sạch với nước, sau đó vớt cá ra rổ để cho ráo bớt nước. Đem ướp cá trong tô lớn với 2 thìa cà phê bột canh, ½ thìa cà phê đường, ¼ thìa cà phê nước mắm, nghệ giã nhỏ.

Cách nấu canh chua cá lóc đúng kiểu miền Bắc thanh mát, chua dịu dễ ăn - Ảnh 2

Cá lóc cần được loại bỏ hết mùi tanh trước khi đem nấu - Ảnh: Internet

- Các loại rau, bạn rửa sạch sau đó thái nhỏ.

- Cà chua cũng rửa sạch, thái múi cau; hành khô bóc vỏ, băm nhỏ

- Sấu nên được cạo sạch vỏ, sau đó rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 5 phút rồi vớt ra

- Với dọc mùng, công đoạn sơ chế sẽ mất thời gian hơn một chút để tránh khi ăn bị ngứa họng. Dọc mùng thái vát cỡ 2/3 ngón tay. Bạn nên đun 1 nồi nước sôi để trần qua dọc mùng, sau đó vớt ra, rắc muối lên trên rồi vắt kiệt nước. Lặp lại các bước này 1 lần nữa.

Phần 2: Tiến hành nấu canh chua cá lóc kiểu miền Bắc

Qua công đoạn sơ chế thì những bước còn lại để hoàn thiện món canh chua cá lóc không quá mất thời gian.

Cách nấu canh chua cá lóc đúng kiểu miền Bắc thanh mát, chua dịu dễ ăn - Ảnh 3

Cách nấu canh chua cá lóc miền Bắc rất dễ và nhanh - Ảnh: Internet

- Bạn cho khoảng ½ thìa dầu ăn vào nồi, phi hành khô thật thơm, sau đó đổ cà chua vào và đảo cho chín nhừ

- Đổ vào nồi 1.5 lít nước, sau đó đun to lửa để nước sôi

- Cho cá đã ướp và sấu vào nồi, đợi nước sôi thì vặn nhỏ lửa cho sôi lăn tăn trong khoảng 15 phút

- Khi cá đã chín, bạn cho dọc mùng vào, đun tiếp 2 phút nữa

- Vớt sấu ra tô nhỏ, dầm nát rồi đổ lại vào nồi canh, sau đó cho hành lá, các loại rau đã thái sẵn vào nồi rồi múc ra tô là có thể ăn ngay

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