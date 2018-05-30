Cách nấu canh chua cá lóc thơm ngon, đậm đà hương vị miền Tây sông nước

Vào bếp 30/05/2018 14:19

Nấu canh chua cá lóc kiểu miền Tây cần biết cách nêm nếm sao cho hương vị đậm đà, tròn vị. Món ăn này rất thích hợp cho các bữa cơm mùa hè oi bức.

Cách nấu canh chua cá lóc miền Tây rất đơn giản và tương tự như canh chua cá lóc kiểu miền Nam, tuy nhiên việc gia giảm gia vị và cách ướp cá có phần khác biệt, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Cách nấu canh chua cá lóc ngon phụ thuộc chủ yếu vào việc chọn cá lóc khi đi chợ. Bạn nên chọn những chú cá dầy mình và tươi ngon, ấn vào thịt chắc.

Canh chua cá lóc miền Tây mang hương vị đậm đà khó quên - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu canh chua cá lóc miền Tây

- Cá lóc (cá quả): 1 con khoảng 1kg (nếu gia đình ít người có thể mua 2 khúc cá là đủ)

- Cà chua chín: 3 quả

- Đậu bắp: 10 quả

- Dọc mùng: 2 cây

- Dứa: ½ quả

- Hành khô: 1 củ

- Tỏi: 2 nhánh

- Me chín đóng gói: 2 thìa cà phê

- Giá đỗ: 100g

- Rau ngổ, mùi tàu, ớt tươi, các loại gia vị, nước mắm, đường, dầu ăn

Cách nấu canh chua cá lóc thơm ngon, đậm đà hương vị miền Tây sông nước - Ảnh 1

Các nguyên liệu chuẩn bị nấu món canh chua cá lóc miền Tây - Ảnh: Internet

Hướng dẫn nấu canh chua cá lóc kiểu miền Tây

Cách làm canh chua cá lóc khá mất thời gian ở công đoạn sơ chế cá và các nguyên liệu.

Phần 1: Sơ chế nguyên liệu nấu canh chua cá lóc

- Cá lóc nên được cạo sạch vảy và mổ bụng làm sạch từ khi bạn mua ngoài chợ về. Sau khi cá được cắt thành các khúc nhỏ, bạn vẫn nên xát muối và rửa lại với nước muối loãng có pha cốt chanh và gừng đập dập để khử bớt mùi tanh, sau đó để cá ra rổ cho ráo nước.

- Công đoạn tiếp theo là ướp cá với 2 thìa cà phê bột canh, 1 thìa đường, 2 thìa cà phê nước mắm, sau đó đậy kín, bỏ vào tủ lạnh ít nhất 20 phút.

Cách nấu canh chua cá lóc thơm ngon, đậm đà hương vị miền Tây sông nước - Ảnh 2

Ướp cá đậm đà trước khi nấu giúp cho thịt cá khi ăn với canh không bị nhạt - Ảnh: Internet

- Rửa sạch tất cả các loại rau, giá, vớt ra rổ

- Cà chua thái múi cau, dứa thái miếng nhỏ vừa ăn

- Tỏi, hành khô bóc vỏ, bằm nhỏ

- Đậu bắp cắt vát. Riêng dọc mùng sau khi thái vát, cần trần qua nước sôi, sau đó ngâm nước muối và vắt thật sạch để tránh bị ngứa khi ăn

- Ớt tươi bỏ hạt, cắt nhỏ

- Các loại rau mùi, rau ngổ thái nhỏ để tạo mùi thơm

Phần 2: Cách nấu canh chua cá lóc miền Tây thơm ngon, chuẩn vị

- Cho 1 thìa dầu ăn vào nồi, phi thơm hành tỏi, sau đó cho cá đã ướp vào đun cùng đến khi thịt cá trở màu trắng đục

- Cho cà chua và nước vào xâm xấp mặt cá, đậy vung và đun khoảng 10 phút

- Cho dọc mùng, đậu bắp, dứa và ớt tươi vào nồi, đun tiếp 7-8 phút

- Cho me vào nồi, dầm nát, bỏ hạt, đun tiếp 3 phút nữa

- Cuối cùng, bạn cho giá đỗ và các loại rau thơm vào nồi, múc canh ra bát

Thành quả món canh chua cá lóc kiểu miền Tây thơm ngon - Ảnh: Internet

Canh chua cá lóc kiểu miền Tây mang hương vị rất đậm đà nhờ cá được ướp sẵn đậm vị. Những nguyên liệu vẫn là các loại rau đặc trưng của món canh chua cá, nhưng với cách xử lý ở các bước khác nhau lại cho ra mùi vị rất khác.

Canh chua cá lóc kiểu miền Tây có thể dùng để ăn cơm gia đình hoặc ăn cùng với bún. Đun sôi lăn tăn nồi canh trên bếp lẩu rồi cả gia đình ngồi quây quần cùng ăn cũng là một cách giúp cho bữa cơm thêm phần ngon miệng, ấm cúng.

Cách nấu canh chua cá lóc ngọt mát, tấm tắc khen ngon từ miếng đầu

Cách nấu canh chua cá lóc ngọt mát, tấm tắc khen ngon từ miếng đầu

Canh chua cá lóc (cá quả) có lẽ là một món ăn khá dân dã, quen thuộc trong cuộc sống của người dân Việt, đặc biệt là ở những miền quê, đồng ruộng, sông nước. Tuy nhiên, để có thể nấu món canh này thơm ngon đúng vị, không mùi tanh nồng khó chịu của cá, cũng cần có bí quyết.

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