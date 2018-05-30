Hướng dẫn cách nấu canh chua cá lọc chuẩn vị miền Nam ai ăn cũng ghiền

Cách nấu canh chua cá lóc kiểu Nam Bộ ngon trước tiên phụ thuộc vào việc chọn cá. Lựa những miếng cá chắc thịt, con cá dầy mình sẽ giúp cho nước canh ngon, ngọt và thơm. Việc sơ chế cá cũng rất quan trọng, giúp cho canh không bị mùi tanh của cá lấn át.

Cách nấu canh chua cá lóc miền Nam chuẩn vị cần phải nêm nếm đủ chua, ngọt hài hòa. Cá lóc hay còn gọi là cá quả có độ ngọt tự nhiên và là loại thịt vô cùng bổ dưỡng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu canh chua cá lóc miền Nam

- Cá lóc: 1 con cỡ 1kg (nên chọn cá lớn để thịt chắc và ít mùi tanh)

- Cà chua: 3 quả chín đỏ

- Dứa chín: 1 trái nhỏ

- Đậu bắp: 10 cây

- Giá đỗ: 1 lạng

- Me chua mua sẵn: 1 thìa canh (hoặc 2 trái me)

- Ớt tươi, rau mùi, rau ngổ, hành khô, các loại gia vị, nước mắm,...

Nguyên liệu nấu canh chua cá lóc có đầy đủ chất đạm, rau và quả - Ảnh: Internet

Hướng dẫn cách sơ chế nấu canh chua cá lóc

- Về phần sơ chế cá, bạn nên nhờ người bán cạo vảy, mổ bụng và sơ chế từ khi mua. Cá nên được cắt khúc sẵn vừa ăn. Sau đó, khi về nhà, bạn rửa sạch lại cá bằng cách xát muối rồi rửa lại với nước, để ra rổ cho ráo.

- Các loại rau sau khi rửa sạch thì tiến hành thái nhỏ như sau: cà chua thái múi cau; đậu bắp cắt vát chiều dài 2/3 ngón tay; dứa cắt lát mỏng vừa; hành khô bằm nhỏ; rau mùi, rau ngổ thái nhỏ cho thơm.

- Riêng ớt tươi, tùy vào khả năng ăn cay hay không mà bạn thái nhỏ tùy ý, nhớ bỏ hạt

Cá lóc nấu canh chua phải chắc thịt và tươi - Ảnh: Internet

Các bước nấu canh chua cá lóc miền Nam

Sau bước sơ chế nguyên liệu thì cách làm canh chua cá lóc không quá khó khăn:

- Đổ vào nồi một chút ít dầu ăn, sau đó cho hành khô vào phi thơm vàng

- Cho cà chua vào, đảo đều cho chín mềm, nêm vào ½ thìa cà phê gia vị

- Đổ khoảng 1.5 lít nước vào nồi, tiếp đến cho me vào dầm để nước có vị chua nhẹ. Nêm thêm 1 thìa cà phê gia vị, ½ thìa đường cùng với ¼ thìa nước mắm cho nước ngọt dịu

- Thả đậu bắp, ớt tươi vào nồi rồi đun to lửa để nồi nước sôi

- Khi nước đã sôi, bạn thả cá vào, vặn nhỏ lửa rồi đun tiếp khoảng 15-20 phút nữa cho chín cá

- Khi cá đã chín, thả dứa, rau mùi, rau ngổ, giá đỗ vào nồi rồi tắt bếp là xong

Canh chua cá lóc là món ăn bổ dưỡng trong bữa cơm ngày hè - Ảnh: Internet

Với món canh chua cá lóc kiểu Nam Bộ, bạn có thể ăn trong bữa cơm với gia đình hoặc dùng để ăn với bún cũng rất thanh mát. Đây là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn ngày hè của mỗi gia đình miền Nam, không chỉ đem lại nguồn dinh dưỡng dồi dào từ rau, quả và cá; mà đây còn là món ăn vô cùng dễ ăn trong những ngày hè nóng nực.