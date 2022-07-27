Cách làm chè đậu đỏ nha đam thanh mát, ngọt thơm cho lễ Thất Tịch!

Lễ Thất Tịch là một trong những ngày lễ vô cùng đặc biệt và được nhiều nước Châu Á hưởng ứng mỗi năm với những phong tục khác nhau như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,...và cả Việt Nam ta nữa. Ở Việt Nam, mỗi năm tới ngày Thất Tịch, người người nhà nhà lại cùng nhau ăn chè đậu đỏ. Không còn quá “truyền thống” như vậy nữa, hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn công thức làm món chè đậu đỏ nha đam vừa thơm ngon vừa giải nhiệt, “nâng cấp” hương vị món chè đậu đỏ cho ngày Thất Tịch nhé!

Tại sao ngày Thất Tịch lại ăn đậu đỏ? Vì theo quan niệm của người xưa, việc ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch cũng đồng nghĩa với việc cầu duyên, và màu đỏ còn tượng trưng cho sự may mắn, nên tương truyền rằng: Nếu ai còn độc thân, khi ăn đậu đỏ vào ngày thất tịch, sẽ nhanh gặp được người thương, còn ai đang có người thương thì tình yêu sẽ càng bền chặt, gắn kết.

Vào ngày lễ Thất Tịch, các bạn trẻ Việt Nam ngoài việc đến chùa cầu duyên thì không thể bỏ lỡ một loại thức ăn đó chính là đậu đỏ.

Chính vì lẽ đó, đậu đỏ và các món chế phẩm từ đậu đỏ như chè đậu đỏ, xôi đậu đỏ,.. được xem là món ăn không thể thiếu cho ngày lễ này. Với ngày lễ Thất Tịch sắp tới đây, hãy cùng thử ngay món chè đậu đỏ nha đam tươi mát, giải nhiệt, để cầu chúc một mối tình duyên đẹp nhé!

Cách nấu chè đậu đỏ nha đam cho lễ Thất Tịch

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu dễ tìm và dinh dưỡng cho món chè đậu đỏ nha đam!

Đậu đỏ 100 gr

Nha đam 1 nhánh

Đường phèn 200 gr

Đường 1 muỗng

Chanh 1/2 quả

Muối 1 ít

Nước lọc 600 ml

Các bước tiến hành làm chè đậu đỏ nha đam ngọt mát, giải nhiệt

Bước 1: Sơ chế đậu đỏ

Bạn nhớ ngâm trong khoảng 3 tiếng cho đậu đỏ mềm ra nhé!

- Đầu tiên, đậu đỏ khi mua về, bạn đem ngâm trong tô nước cho mềm ra. Ở bước này, bạn lưu ý vớt bỏ những hạt nổi lên và những hạt bị sâu ra nhé.

- Tiến hành ngâm đậu trong khoảng 3 tiếng để đậu đỏ đủ mềm, rồi vớt ra rửa lại với nước và để ráo nước là được nhé.

Bước 2: Sơ chế nha đam

Sơ chế và làm sạch nhớt nha đam!

- Trước tiên, bạn dùng dao gọt vỏ nha đam, sau đó cắt hạt lựu như hình.

- Tiếp đó, đem phần thịt nha đam vừa lấy được ngâm chung với tí muối loãng thêm nước cốt chanh trong khoảng 2 phút.

- Sau đó tiến hành vừa xả nước vừa bóp cho nhớt ở nha đam ra hết nhé.

Bước 3: Hầm đậu đỏ

Hầm đậu đỏ nhừ thơm với nồi cơm điện tiện dụng!

- Ở công đoạn này, bạn cho 600ml nước vào nồi cơm điện cùng với một ít muối, sau đó cho hết phần đậu đỏ đã được ngâm mềm vào nấu. Khi dùng nồi cơm điện thì đậu sẽ nhanh nhừ và ít bị nát hơn.

- Trường hợp nếu không hầm bằng nồi cơm điện, bạn có thể hầm đậu đỏ bằng bếp ga nhé.

Bước 4: Nấu chè đậu đỏ nha đam

Các bước nấu chè đậu đỏ nha đam ngọt mát, thanh nhiệt!

- Đến bước cuối cùng này, trước hết, bạn đem phần nha đam đã sơ chế đi chần nước sôi khoảng 1 phút, rồi vớt ra và cho ngay vào nước lạnh để nha đam giòn và ít bị nhớt hơn.

- Kế tiếp, cho tầm 1 muỗng đường vào trộn chung để nha đam được ngọt hơn.

- Tiếp đến là phần đậu đỏ hầm, sau khi đậu đỏ đã chín thì bạn vớt ra tô rồi cho thêm lần lượt 200gr đường phèn và 1,5 lít nước vào nấu cho đậu ngấm đường.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần múc đậu đỏ ra bắt nhỏ, rồi cho nha đam và thêm ít đá lên trên là đã có thể thưởng thức ngay món chè đậu đỏ nha đam này rồi nhé!

Thành phẩm

Chén chè đậu đỏ nha đam đẹp mắt, ngon miệng cho lễ Thất Tịch!

Chè đậu đỏ nha đam với sắc đỏ hút mắt cùng với những miếng nha đam mọng nước trắng tinh, khi thưởng thức sẽ cảm nhận ngay được phần nước chè ngọt thanh mát lạnh, kết hợp với vị bùi bùi, thơm ngon của đậu đỏ cùng vị giòn giòn của nha đam, chuẩn món chè thanh nhiệt và thơm ngon hết sẩy mà!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn đậu đỏ ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những hạt đậu đỏ có màu đỏ sẫm, kích thước nhỏ vừa, tròn đều nhau và không có vết đốt do mọt gây ra.

- Đặc biệt, bạn nên chọn những hạt đậu đỏ có kích thước to hơn một ít so với hạt đậu xanh, vì những hạt đậu như vậy sẽ bùi, mềm và ngon hơn.

- Ngoài ra, không nên chọn những hạt quá to, vì chúng thường ít chất dinh dưỡng hơn những hạt nhỏ và đặc biệt, những hạt này khi nấu thì thường tạo ra vị chát nhẹ, khiến thành phẩm bớt ngon hơn.

Mẹo chọn mua nha đam tươi

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

Trên đây là cách làm chè đậu đỏ nha đam thanh mát, ngọt thanh và siêu đơn giản cho lễ Thất Tịch sắp tới này. Cầu chúc cho các chị em sẽ có một ngày lễ Thất Tịch đáng nhớ và đạt được những ước nguyện của mình nhé.