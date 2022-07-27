Cách nấu cháo khoai môn thơm ngon, dinh dưỡng bằng nồi áp suất tại nhà!

Cháo là một lựa chọn cho một bữa ăn vừa thơm ngon, dinh dưỡng lại dễ tiêu hóa và làm ấm dạ dày, ai ăn cũng mê và đặc biệt là thích hợp cho người già, trẻ nhỏ và những người mới đau ốm dậy nhé. Bên cạnh các loại cháo dinh dưỡng vô cùng quen thuộc được chế biến từ các loại thịt như cháo gà, cháo thịt băm,...thì một loại cháo được chế biến hoàn toàn từ rau củ, với hương vị hấp dẫn và dễ dàng làm vừa lòng những thực khách khó tính nhất, mà chúng ta không thể bỏ qua chính là món cháo khoai môn . Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cháo ngọt bùi, dinh dưỡng này nhé!

Nhờ vào hương vị ngọt bùi, thơm ngon đặc trưng, khoai môn được dùng để chế biến hay kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn hấp dẫn như: khoai môn chiên , gỏi mực khoai môn , chả giò thịt heo khoai môn ,....và vô số món ăn thơm ngon khác.

Khoai môn hay môn ngọt là tên gọi của một số giống khoai thuộc loài Colocasia esculenta(L.) Schott, một loài cây thuộc họ Ráy (Araceae). Tại Việt Nam, đây là một loại củ phổ biến và có nhiều giống khoai môn đa dạng để lựa chọn như: môn xanh, môn trắng, môn tím, môn tía, môn bạc hà, môn sáp, môn sen, môn thơm, môn trốn,...

Tuy nhiên, không chỉ nổi tiếng với hương vị đặc trưng ngọt bùi, béo ngậy, khoai môn còn là loại thực phẩm có chứa hàm lượng dưỡng chất cao và mang lại nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe người dùng.

Cụ thể, loại khoai này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như hợp chất hữu cơ, khoáng chất và vitamin cần thiết cho sức khỏe. Đồng thời, đây cũng là nguồn thực phẩm cung cấp rất nhiều chất xơ và carbohydrate, các loại vitamin như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, folate và các khoáng chất như magie, sắt, kẽm, phốt pho, kali, mangan và đồng.

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng “vô hạn” này, việc thường xuyên ăn khoai môn sẽ đem đến cho cơ thể bạn những công dụng “thần kỳ” như: kích thích tiêu hóa, bổ sung canxi, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả,...

Đặc biệt, khoai môn còn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động chống oxy hóa trong cơ thể và góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng cao của các chất vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa phenol có trong khoai môn.

Quả là một loại thực phẩm vừa ngon vừa bổ phải không nào? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cháo khoai môn thơm ngon, ngọt bùi và bổ dưỡng thôi nào!

Cách làm cháo khoai môn béo ngọt, dinh dưỡng và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dễ tìm cho món cháo khoai môn dinh dưỡng!

Gạo tẻ 200 gr

Khoai môn 500 gr

Hành lá 2 nhánh (băm nhỏ)

Hành phi 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Muối 1 muỗng cà phê

Các dụng cụ cần thực hiện: nồi áp suất, vá, dao, muỗng, tô,...

Các bước tiến hành chế biến cháo khoai môn với nồi áp suất

Bước 1: Sơ chế khoai môn

Công đoạn sơ chế và lột vỏ khoai môn

- Trước tiên, khoai môn mua về, để khi bóc vỏ sẽ dễ dàng hơn và không bị dị ứng gây ngứa ngáy, bạn cần rửa sơ qua với nước cho sạch bùn đất rồi đem đi luộc trong khoảng 2 phút.

- Tiếp đó, sau khi luộc xong, bạn bóc sạch lớp vỏ rồi rửa sạch lại với nước và cắt thành những viên vừa ăn như hình là được.

Bước 2: Nấu cháo

Nấu cháo khoai môn siêu thơm ngon và đơn giản với nồi áp suất

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn vo 200gr gạo tẻ với 2 lần nước, rồi cho thêm 500ml nước vào nồi áp suất.

- Kế đó, bạn chọn chế độ nấu chậm trong 2 tiếng của nồi áp suất để nấu cháo.

- Sau đó, khi thấy cháo đã được hầm tơi hạt gạo thì bạn chuyển sang chế độ "chiên xào nhiệt độ thấp" trong vòng 15 phút, rồi cho khoai vào nồi cháo và đậy nắp nồi lại.

- Cuối cùng, sau khi hết 15 phút, khoai cũng đã mềm và cháo cũng đã nhừ, bạn chỉ cần nêm thêm vào nồi cháo với 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh nước mắm và rắc thêm hành lá băm nhỏ là hoàn tất nồi cháo khoai môn thơm nức mũi rồi đấy. Khi thưởng thức, bạn chỉ cần múc cháo ra chén nhỏ rồi cho một ít hành phi lên là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Cháo khoai môn ngọt thơm, béo bùi và đầy dinh dưỡng, ai ăn cũng mê!

Cháo khoai môn thơm ngon hấp dẫn với phần cháo được nấu chín nhừ, khoai môn thì chín mềm nhưng không bị nát, thưởng thức một muỗng cháo nóng là bạn sẽ cảm nhận ngay được hương vị bùi béo từ gạo, khoai môn, hòa quyện cùng với mùi thơm thoang thoảng từ hành lá, hành phi, vừa hút mắt lại còn dễ ăn ngon miệng!

Mẹo chọn mua khoai môn tươi ngon, chất lượng

- Để mua được những củ khoai môn chất lượng, bạn nên chọn những củ tròn đều, có hình dáng như trứng gà, bên ngoài vỏ sần sùi, có nhiều râu và đất vẫn còn bám trên vỏ.

- Đồng thời, nên chọn những củ có trọng lượng nhẹ, vì những củ này sẽ ít nước, có hàm lượng tinh bột cao nên khi luộc chín, khoai sẽ có vị bùi bùi và mùi thơm đậm.

- Đặc biệt, khi chọn khoai, bạn nên chọn những củ khoai có nhiều lỗ trũng, càng nhiều lỗ trũng thì khoai càng bùi và vị càng ngon nhé.

- Trường hợp nếu bạn chọn khoai môn đã được sơ chế và cắt sẵn, thì bạn nên chọn những phần khoai có nhiều vân tím và màu đỏ đậm nhé.

- Ngoài ra, không nên chọn mua những củ khoai bị sâu, úng dập, có hình dạng bất thường và khi cầm lên thấy nặng tay, vì đây là những củ khoai nhiều nước, bị nhạt và sượng, ăn không ngon.

Trên đây là cách làm cháo khoai môn vừa thơm ngon dinh dưỡng lại siêu đơn giản với nồi áp suất tại nhà. Với món cháo ngọt thơm hấp dẫn như này, các chị em chọn làm món ăn sáng hay món ăn đổi gió cho gia đình thì còn gì tuyệt vời và dinh dưỡng hơn nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!