Mực đừng đem hấp, làm ngay món gỏi mực khoai môn cho bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn

- Mực tươi: 500g. (Bạn nên chọn những con mực còn tươi để giữ được màu sắc đẹp, vị ngọt và dai khi làm gỏi).

Cách làm gỏi mực khoai môn được chia sẻ dưới đây sẽ đem đến cho bữa cơm gia đình bạn món ăn ngon miệng, hấp dẫn hơn.

- Cà rốt 1 củ.

- 1 ít rau húng lủi.

- Gia vị: Hạt nêm, ớt bột, bột tỏi, dầu ăn.

Nguyên liệu pha nước mắm để trộn gỏi:

Nước mắm trộn gỏi mực khoai môn - Ảnh minh họa: Internet

- 1 muỗng canh tỏi ớt băm.

- 1,5 muỗng canh nước mắm.

- 3 muỗng canh đường.

- 2 muỗng canh tương ớt.

- 4 muỗng canh giấm gạo.

2. Cách làm gỏi mực khoai môn

Trước tiên bạn cần sơ chế các nguyên liệu đã chuẩn bị theo các bước như sau:

Bước 1:

Khứa vài đường trên thân mực và nướng - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch mực, lột da và khứa vài đường trên thân mực. Ướp hạt nêm, bột ngọt, bột tỏi, ớt. Tiếp theo bạn cho mực vào nồi chiên không dầu để nướng 8 phút rồi lấy ra cắt miếng.

Bước 2:

Khoai môn gọt vỏ, rửa sạch và để ráo. Tiếp theo bào sợi và cho dầu ăn vào chảo làm nóng để chiên khoai môn.

Cần chiên giòn khoai môn - Ảnh minh họa: Internet

Chia làm 3 - 4 lần để khoai rời không dính vào nhau. Chiên giòn khoai sau đó vớt ra để ráo dầu.

Bước 3:

Cắt sợi hành tây, ớt sừng. Rửa sạch rau húng và trộn tất cả các nguyên liệu pha nước vào 1 chiếc bát. Thêm 1 ít nước mắm trộn gỏi với hành tây sao cho thấm đều.

Thái hành, ớt thành sợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bày khoai môn ra đĩa sau đó cho thêm hành tây, ớt và rau húng lên phía trên. Dọn kèm bát mắm gỏi.

Lưu ý khi ăn bạn mới nên tưới nước mắm lên để giữ được độ giòn của khoai môn.

3. Thành phẩm

Cuối cùng, các bạn hãy bày biện ra đĩa và thưởng thức món gỏi ngon cùng với gia đình. Cuối tuần, cả nhà quây quần bên mâm cơm với món gỏi mực khoai môn thật tuyệt vời phải không.

Món gỏi mực khoai môn ngon khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thực hiện thành công với cách làm gỏi mực khoai môn này cho bữa cơm gia đình thêm ngon miệng.