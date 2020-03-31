Mộc nhĩ là thực phẩm quá quen thuộc trong gian bếp Việt nhưng không phải ai cũng biết cách sơ chế mộc nhĩ để giữ được độ giòn, dinh dưỡng mà không làm ảnh hưởng đến hương vị.

Nhắc đến các món xào, nem rán hay bánh cuốn ai cũng nghĩ ngay đến mộc nhĩ bởi đây là nguyên liệu không thể thiếu. Vừa giàu dinh dưỡng, có vị giòn sần sật lại giúp tăng thêm hương sắc cho món ăn nên đây là nguyên liệu được rất nhiều người yêu thích. Không phải ai cũng biết cách sơ chế mộc nhĩ chuẩn - Ảnh minh họa: Internet Rất nhiều chị em tưởng rằng chỉ cần tùy tiện ngâm mộc nhĩ trong nước rồi rửa sạch, cắt bỏ phần chân nấm thì đã sơ chế xong thực phẩm này. Tuy nhiên, các đầu bếp chuyên nghiệp đã chỉ ra rằng, việc ngâm với nước nóng để mộc nhĩ nở nhanh là hoàn toàn sai. Việc ngâm với nước nóng với nhiệt độ cao sẽ khiến mộc nhĩ dễ rách, chín mềm khi chưa chế biến khiến món ăn mất ngon.

Dưới đây chính là cách sơ chế mộc nhĩ chuẩn nhất, bạn đừng bỏ qua nhé. Nước ấm cộng với baking soda sẽ giúp bụi bẩn còn bám trên bề mặt được rửa sạch hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Ngâm mộc nhĩ với nước ấm và baking soda Thay vì dùng nước nóng sẽ khiến món ăn mất chất, dùng nước lạnh thì phải chờ quá lâu thì bạn có thể dùng nước ấm. Chẳng những giúp mộc nhĩ nhanh mềm, nước ấm cộng với baking soda sẽ giúp bụi bẩn còn bám trên bề mặt được rửa sạch hiệu quả.

Sau khi ngâm khoảng 10 phút bạn chỉ cần cắt bỏ phần chân nấm, rửa lại với nước muối vài lần cho sạch thì đã có thể mang chế biến vô số món ngon với mộc nhĩ rồi. Muối còn khiến nấm giòn, đậm vị hơn khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet Ngâm mộc nhĩ với nước ấm và muối Rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một tô nước ấm, rắc thêm chút muối rồi khuấy cho muối tan. Sau đấy, cho số lượng mộc nhĩ bạn cần vào nhâm trong khoảng 10 phút rồi vớt ra, rửa cho sạch rồi để ráo là được. Muối chẳng những giúp mộc nhĩ được rửa sạch mà còn khiến nấm giòn, đậm vị hơn khi chế biến. Bột mì sẽ cuốn theo chất bẩn bám bên ngoài mộc nhĩ cực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Ngâm mộc nhĩ với nước ấm và bột mì Lấy số lượng mộc nhĩ bạn cần, cho vào tô rồi thêm lượng nước ấm sao cho ngập mộc nhĩ. Kế đến, bạn đừng quên cho thêm 1 thìa canh bột mì vào và khuấy tan bột. Ngâm trong 10 phút thì mang rửa thật sạch, bột mì sẽ cuốn theo chất bẩn bám bên ngoài mộc nhĩ cực hiệu quả. Chúc bạn có thật nhiều món ngon dễ làm với mẹo nấu ăn hay này!

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