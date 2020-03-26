Học lỏm những mẹo nấu ăn cực 'vi diệu' từ chính những đầu bếp nhà hàng 5 sao

Dù có đi học nấu ăn cũng sẽ chẳng ai dạy bạn những mẹo nấu ăn hay này. Thế nên, bạn hãy lưu lại ngay tuyệt chiêu dưới đây để việc nấu nướng nhàn tênh.

Biết những mẹo nấu ăn hay này càng sớm bạn càng dễ dàng nấu được những món ăn ngon, biết cách “chữa cháy” khi hương vị của món ăn gặp sự cố đấy.

Dùng nước ngọt có ga để làm thịt mềm là mẹo nấu ăn hay rất hiếm người biết - Ảnh minh họa: Internet 1. Nếu thịt bị cứng, dai, đừng quên cho nước ngọt có ga vào Với những món thịt, nếu bị cứng và dai bạn chỉ cần ngâm trong nước ngọt có ga khoảng 10 phút rồi mang đi nấu. Dám chắc, thành phẩm sẽ là món ăn mềm thơm hoàn hảo, ai nếm thử cũng phải ngạc nhiên.

Ngoài sử dụng nước ngọt có ga, bạn cũng có thể dùng quả thơm, lê hay táo quấn quanh miếng thịt rồi nấu lên cũng sẽ cho kết quả tương tự. Sau khoảng 15 phút khoai tây sẽ nhanh chóng hút sạch muối thừa trong nồi - Ảnh minh họa: Internet 2. Cách chữa món ăn quá mặn Nếu trót quá tay khi nêm nếm gia vị, khiến món ăn bị mặn bạn đừng quên cắt một khoanh khoai tây cho vào nồi nhé. Sau khoảng 15 phút khoai tây sẽ nhanh chóng hút sạch muối thừa trong nồi, lúc này bạn chỉ cần vớt khoai tây ra thì đã có món ăn vừa miệng.

Tùy thuộc vào độ mặn của món ăn mà bạn có thể tăng giảm lượng khoai lây cho vào nồi sao cho phù hợp. Bạn hoàn toàn có thể chữa món ăn quá cay bằng cách cho mật ong hoặc đường vào - Ảnh minh họa: Internet 3. Cách chữa món ăn quá cay Những món ăn có vị cay luôn kích thích vị giác, giúp ta ngon miệng và ăn được nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu cho quá nhiều ớt sẽ khiến bạn khó chịu nơi đầu lưỡi. Thay vì tiếc hùi hụi vì trót nêm nhiều ớt bạn hoàn toàn có thể chữa món ăn quá cay bằng cách cho mật ong hoặc đường vào. Vị ngọt của các loại gia vị này sẽ giúp trung hòa vị cay, giúp bạn có được món ngon như ý. Bạn hoàn toàn có thể tự làm hành phi ngon tại nhà - Ảnh minh họa: Internet 4. Cách làm hành phi giòn thơm Thay vì ganh tỵ với màu sắc bắt mắt, hương thơm quyến rũ và độ giòn tan hấp dẫn của hành phi ngoài hàng bạn hoàn toàn có thể tự làm hành phi ngon tại nhà. Bí quyết để có hành phi giòn thơm chính là bạn hãy thái hành thật mỏng, chọn những củ hành có kích thước bằng nhau và chờ cho dầu thật sôi hẵng cho hành vào chiên với lửa nhỏ. Nếu làm theo hướng dẫn trên, chắc chắn bạn sẽ nắm được bí quyết nấu ăn cực hiếm người biết. Chúc bạn thành công và có thật nhiều món ngon với những mẹo nấu ăn hay trên!

Muốn cháo nhanh nhừ, bạn chỉ cần bỏ túi những mẹo đơn giản sau Khi có trong tay mẹo nấu cháo nhanh nhừ này, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức để có được nồi cháo sánh mịn, thơm ngon.

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