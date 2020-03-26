Học lỏm những mẹo nấu ăn cực 'vi diệu' từ chính những đầu bếp nhà hàng 5 sao

Mẹo vặt trong bếp 26/03/2020 05:43

Dù có đi học nấu ăn cũng sẽ chẳng ai dạy bạn những mẹo nấu ăn hay này. Thế nên, bạn hãy lưu lại ngay tuyệt chiêu dưới đây để việc nấu nướng nhàn tênh.

Biết những mẹo nấu ăn hay này càng sớm bạn càng dễ dàng nấu được những món ăn ngon, biết cách “chữa cháy” khi hương vị của món ăn gặp sự cố đấy.

meo nau an hay 1
Dùng nước ngọt có ga để làm thịt mềm là mẹo nấu ăn hay rất hiếm người biết - Ảnh minh họa: Internet

1. Nếu thịt bị cứng, dai, đừng quên cho nước ngọt có ga vào

Với những món thịt, nếu bị cứng và dai bạn chỉ cần ngâm trong nước ngọt có ga khoảng 10 phút rồi mang đi nấu. Dám chắc, thành phẩm sẽ là món ăn mềm thơm hoàn hảo, ai nếm thử cũng phải ngạc nhiên.

Ngoài sử dụng nước ngọt có ga, bạn cũng có thể dùng quả thơm, lê hay táo quấn quanh miếng thịt rồi nấu lên cũng sẽ cho kết quả tương tự.

meo nau an hay 2
Sau khoảng 15 phút khoai tây sẽ nhanh chóng hút sạch muối thừa trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách chữa món ăn quá mặn

Nếu trót quá tay khi nêm nếm gia vị, khiến món ăn bị mặn bạn đừng quên cắt một khoanh khoai tây cho vào nồi nhé. Sau khoảng 15 phút khoai tây sẽ nhanh chóng hút sạch muối thừa trong nồi, lúc này bạn chỉ cần vớt khoai tây ra thì đã có món ăn vừa miệng.

Tùy thuộc vào độ mặn của món ăn mà bạn có thể tăng giảm lượng khoai lây cho vào nồi sao cho phù hợp.

meo nau an hay 3
Bạn hoàn toàn có thể chữa món ăn quá cay bằng cách cho mật ong hoặc đường vào - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách chữa món ăn quá cay

Những món ăn có vị cay luôn kích thích vị giác, giúp ta ngon miệng và ăn được nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu cho quá nhiều ớt sẽ khiến bạn khó chịu nơi đầu lưỡi. Thay vì tiếc hùi hụi vì trót nêm nhiều ớt bạn hoàn toàn có thể chữa món ăn quá cay bằng cách cho mật ong hoặc đường vào.

Vị ngọt của các loại gia vị này sẽ giúp trung hòa vị cay, giúp bạn có được món ngon như ý.

meo nau an hay 4
Bạn hoàn toàn có thể tự làm hành phi ngon tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

4. Cách làm hành phi giòn thơm

Thay vì ganh tỵ với màu sắc bắt mắt, hương thơm quyến rũ và độ giòn tan hấp dẫn của hành phi ngoài hàng bạn hoàn toàn có thể tự làm hành phi ngon tại nhà.

Bí quyết để có hành phi giòn thơm chính là bạn hãy thái hành thật mỏng, chọn những củ hành có kích thước bằng nhau và chờ cho dầu thật sôi hẵng cho hành vào chiên với lửa nhỏ.

Nếu làm theo hướng dẫn trên, chắc chắn bạn sẽ nắm được bí quyết nấu ăn cực hiếm người biết.

Chúc bạn thành công và có thật nhiều món ngon với những mẹo nấu ăn hay trên!

Muốn cháo nhanh nhừ, bạn chỉ cần bỏ túi những mẹo đơn giản sau

Muốn cháo nhanh nhừ, bạn chỉ cần bỏ túi những mẹo đơn giản sau

Khi có trong tay mẹo nấu cháo nhanh nhừ này, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức để có được nồi cháo sánh mịn, thơm ngon.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo nấu ăn bí quyết nấu ăn món ngon dễ làm

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?