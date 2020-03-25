Muốn cháo nhanh nhừ, bạn chỉ cần bỏ túi những mẹo đơn giản sau

Mẹo vặt trong bếp 25/03/2020 14:41

Khi có trong tay mẹo nấu cháo nhanh nhừ này, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức để có được nồi cháo sánh mịn, thơm ngon.

Cháo là một món ăn ngon, lại dễ tiêu hóa, rất phù hợp với trẻ nhỏ và những người ốm đau. Bạn có thể kết hợp với nhiều loại nguyên liệu khác nhau như thịt, cá, hải sản, rau củ,… để thành những món cháo ngon miệng và nhiều dưỡng chất.

Cách nấu cháo không khó nhưng không phải ai cũng nấu được một nồi cháo ngon và nhừ. Dưới đây là những mẹo nấu cháo nhanh nhừ cho những nhà nội trợ đảm đang.

Mẹo 1

Vo gạo sạch, cho vào nồi nấu sôi. Sau đó, bạn đậy vung lại rồi tắt bếp. Khoảng 10 phút sau, bạn bật bếp nấu sôi trở lại rồi lại tắt. Bạn chỉ cần làm như vậy nhiều lần là cháo sẽ nhừ. Ngoài ra, cách làm này bạn còn có thể áp dụng được với các món hầm.

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Vo gạo sạch rồi cho vào nồi nước nấu sôi - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo 2

Trước khi đi ngủ, bạn vo sạch gạo rồi bỏ vào nước sôi trong bình thủy tinh, đậy nắp lại. Sáng hôm sau, khi bạn lấy ra thì cháo đã nhừ mà không phải mất thời gian chờ đợi lâu.

Sau đó, bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu như thịt, cá, rau củ,… tùy sở thích rồi cho vào nồi khuấy đều cùng cháo, bắc lên bếp vài phút là xong.

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Bỏ gạo vào nước sôi trong bình thủy tinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo 3

Bạn cho gạo vào nồi nấu sôi, sau đó đậy vung lại. Tắt bếp khoảng 15 phút rồi lại nấu sôi lại với lửa nhỏ, cháo sẽ nhanh nhừ hơn cách nấu thông thường.

Mẹo 4

Với cách này, sau khi vo gạo sạch và để gạo ráo nước, bạn cho gạo vào chảo rang cho đến khi gạo chuyển thành màu trắng đục rồi mới nấu cháo. Cách làm này thường được các tiệm bán cháo áp dụng vì ngoài nhanh nhừ, cháo còn có mùi thơm đặc trưng.

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Cho gạo vào chảo rang cho đến khi gạo chuyển thành màu trắng đục - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cần lưu ý việc căn chuẩn lượng nước khi nấu cháo cùng là yếu tố quan trọng giúp cháo ngon và nhanh nhừ. Tỉ lệ nấu cháo chuẩn nhất là 1 gạo: 3 nước đối với cháo trắng. Đối với các món cháo khác như cháo thịt, cháo cá, cháo rau củ,… thì tỉ lệ là 1 gạo: 4 nước.

Trên đây là những mẹo nấu ăn hay để cháo nhanh nhừ bạn cần biết để việc nấu nướng trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Chúc các bạn thưởng thức những bát cháo thơm ngon, bổ dưỡng bên gia đình với bí quyết nấu ăn trên.

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