Bỏ túi ngay mẹo hay cứu nguy cho những món ăn bị cháy, cực vi diệu

Những món kho bị cháy: Bạn cần nhanh tay gắp những phần thức ăn còn dùng được ra ngoài. Lưu ý không nên vì tiếc của mà lấy cả phần có những mảng cháy.

Thức ăn cháy, khét có lẽ là điều bất cứ người nội trợ nào cũng gặp phải một lần. Những lúc đó, thay vì đổ bỏ, bạn có thể áp dụng một số mẹo khử mùi cháy thức ăn dưới đây:

Món chiên, rán bị cháy: Nhanh chóng lấy thức ăn ra khỏi dầu ăn. Bỏ hoàn toàn chỗ dầu cũ đã cháy. Rửa sạch và làm khô chảo. Đối với những phần quá cháy bạn cần cắt bỏ. Tùy thuộc vào độ chín của đồ ăn, bạn có thể chiên lại hay không.

Nếu mùi khét còn nhiều, bạn có thể cho chúng ra rửa lại với nước sạch rồi thấm khô. Sau đó, bạn cho số thức ăn được gắp ra ban nãy vào nồi mới, cho thêm các loại gia vị và chế biến lại.

Với món chiên, bạn nhanh chóng lấy thức ăn ra khỏi dầu ăn - Ảnh minh họa: Internet

Những món canh, súp: Sử dụng muỗng hớt lấy phần thức ăn không bị cháy rồi chuyển sang nồi khác. Lưu ý tránh mạnh tay hoặc múc quá sâu tới phần bị cháy để đảm bảo những mảnh cháy nhỏ nhất không bị dính vào muỗng.

Món nướng bị cháy: Cách cứu vãn duy nhất là bạn dùng dao, kéo cắt bỏ phần thức ăn quá cháy, không còn ăn được và tận dụng các phần còn lại.

2. Để thức ăn nguội hẳn

Khi phát hiện thức ăn có mùi khét, bạn cần ngay lập tức tắt lửa và nhấc nồi thức ăn đang nóng ra khỏi bếp để thức ăn không bị cháy thêm.

Cần ngay lập tức tắt lửa và nhấc nồi ra khỏi bếp khi thức ăn bị cháy - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể dùng một chiếc khăn ướt đậy lên chiếc nồi hoặc chảo có chứa phần thức ăn bị cháy cho đến khi chiếc khăn nguội hoàn toàn. Đây là mẹo nhỏ giúp lấy đi mùi khói và mùi khét còn vương lại trên thức ăn.

3. Cho thêm nước sốt và gia vị

Một trong những mẹo khử mùi thức ăn khi bị cháy là bắt đầu nấu lại số thức ăn đã được loại bỏ những lớp cháy và cho thêm nhiều nước sốt. Bạn nên kết hợp thịt gà với các loại nước sốt cà chua hoặc có thể dùng nước sốt bơ với món cá.

Cho thêm nhiều nước sốt với những món ăn bị cháy để khử mùi cháy thức ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cho vào món ăn muối, hạt tiêu và các loại gia vị khác tùy theo sở thích. Đối với các món hầm hoặc món súp, bạn có thể giấu mùi khét và vị đắng của thức ăn bị cháy bằng cách cho thêm thịt xông khói vào món ăn.

Hy vọng những mẹo nấu ăn hay này có thể giúp bạn cứu nguy nếu chẳng may đồ ăn bị cháy.