Đầu bếp chuyên nghiệp tiết lộ, đây chính là mẹo luộc vịt không hôi , giữ được vị ngọt thơm, mềm cực hiếm người biết.

Gia vị: muối hạt, rượu trắng.

Cách luộc vịt không bị hôi

Dưới đây chính là mẹo luộc vịt ngon vô cùng đơn giản, bạn đừng bỏ qua kẻo tiếc cả đời.

Rửa thật kỹ để thịt vịt không bị hôi - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt vịt mua về bạn cần làm lại lông thêm lần nữa để đảm bảo nang lông của vịt không còn sót.

- Sau đấy, bạn dùng muối hạt và gừng đập dập, rượu chà xát lên khắp da vịt, từ trong ra ngoài và để yên như thế trong 20 phút. Công đoạn này sẽ giúp mùi hôi của vịt được đánh bay hiệu quả.

- Kế đến, bạn mang vịt rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo rồi mang luộc.

- Cho vịt vào nồi, sau đấy đổ nước ngập hết con vịt. Tiếp đến, bạn nướng gừng và hành lên, đập dập và cho vào nồi luộc cùng với vịt. Mùi của gừng và hành nướng sẽ át đi mùi hôi đặc trưng của loại thực phẩm này.

Luộc với gừng và hành tím sẽ cho món thịt luộc trắng tinh, thơm lừng - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khoảng 25-30 phút, bạn dùng đũa xiên qua thịt vịt, nếu không thấy có nước màu hồng chảy ra thì vịt đã chín.

- Vớt vịt ra, để nguội rồi chặt thành những miếng vừa ăn là được.

Cách pha nước mắm gừng ngon

Thịt vịt ngon nhất là khi chấm cùng nước mắm gừng - Ảnh minh họa: Internet

Thịt vịt ngon nhất là khi chấm cùng nước mắm gừng, thứ nước chấm với hương vị cay nồng, thơm ngon này sẽ khiến món ăn thêm hấp dẫn.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần giã nhuyễn gừng, ớt, sau đấy thêm nước mắm, đường và chanh vào. Nếm thử thấy nước chấm đậm đà, có vị chua ngọt là được.

Đảm bảo cả nhà sẽ mê tít món thịt vịt luộc này - Ảnh minh họa: Internet

Xếp thịt vịt luộc ra đĩa, thịt vịt ăn kèm với nước mắm gừng sẽ cho bạn món ăn cực phẩm, dù dùng với cơm hay ăn chơi đều ngon.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!