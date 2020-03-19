Dưới đây chính là mẹo luộc vịt không hôi cực hiếm người biết, bạn hãy lưu lại ngay để có món vịt luộc mềm ngọt, thơm ngon và trắng tinh đẹp mắt.
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Đầu bếp chuyên nghiệp tiết lộ, đây chính là mẹo luộc vịt không hôi, giữ được vị ngọt thơm, mềm cực hiếm người biết.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- 1 con vịt khoảng 1,5kg.
- 2 củ gừng.
- 1 củ hành.
Gia vị: muối hạt, rượu trắng.
Cách luộc vịt không bị hôi
Dưới đây chính là mẹo luộc vịt ngon vô cùng đơn giản, bạn đừng bỏ qua kẻo tiếc cả đời.
- Thịt vịt mua về bạn cần làm lại lông thêm lần nữa để đảm bảo nang lông của vịt không còn sót.
- Sau đấy, bạn dùng muối hạt và gừng đập dập, rượu chà xát lên khắp da vịt, từ trong ra ngoài và để yên như thế trong 20 phút. Công đoạn này sẽ giúp mùi hôi của vịt được đánh bay hiệu quả.
- Kế đến, bạn mang vịt rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo rồi mang luộc.
- Cho vịt vào nồi, sau đấy đổ nước ngập hết con vịt. Tiếp đến, bạn nướng gừng và hành lên, đập dập và cho vào nồi luộc cùng với vịt. Mùi của gừng và hành nướng sẽ át đi mùi hôi đặc trưng của loại thực phẩm này.
- Sau khoảng 25-30 phút, bạn dùng đũa xiên qua thịt vịt, nếu không thấy có nước màu hồng chảy ra thì vịt đã chín.
- Vớt vịt ra, để nguội rồi chặt thành những miếng vừa ăn là được.
Cách pha nước mắm gừng ngon
Thịt vịt ngon nhất là khi chấm cùng nước mắm gừng, thứ nước chấm với hương vị cay nồng, thơm ngon này sẽ khiến món ăn thêm hấp dẫn.
Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần giã nhuyễn gừng, ớt, sau đấy thêm nước mắm, đường và chanh vào. Nếm thử thấy nước chấm đậm đà, có vị chua ngọt là được.
Xếp thịt vịt luộc ra đĩa, thịt vịt ăn kèm với nước mắm gừng sẽ cho bạn món ăn cực phẩm, dù dùng với cơm hay ăn chơi đều ngon.
Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!