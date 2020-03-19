Thử ngay cách làm dưa chuột nhồi thịt vừa thanh mát lại bổ dưỡng!

Đời sống 19/03/2020 23:26

Thay vì làm khổ qua nhồi thịt, bạn hãy thử ngay cách làm dưa chuột nhồi thịt vô cùng đơn giản dưới đây để có món canh ngon miệng cho cả nhà.

Hãy dắt túi ngay cách làm dưa chuột nhồi thịt để có ngay món canh ngon miệng, bổ dưỡng lại thanh mát, cả nhà ăn thử đều thích mê.

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Cách làm canh dưa chuột nhồi thịt khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 3 quả dưa chuột.

- 1 củ cà rốt.

- 100gr thịt lợn xay.

- 50gr giò sống.

- 3 tai mộc nhĩ.

- 1 cuộn miến dong.

- Hành lá, rau mùi, hành tím băm nhỏ.

Gia vị: muối, hạt nêm, tiêu.

Cách làm canh dưa chuột nhồi thịt

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Bạn gọt rối vỏ, cắt khúc khoảng 4cm và khoét bỏ ruột - Ảnh minh họa: Internet

Sơ chế nguyên liệu

- Dưa chuột mua về rửa sạch, ngâm với chút nước muối trong 10 phút rồi vớt ra để ráo. Sau đấy, bạn gọt rối vỏ, cắt khúc khoảng 4cm và khoét bỏ ruột.

- Cà rốt gọt vỏ, tỉa hoa và cắt lát.

- Mộc nhĩ ngâm vào tô nước ấm, sau đấy rửa thật sạch rồi băm nhỏ. Miến dong ngâm cho nở đều rồi vớt ra để ráo, băm nhỏ.

- Hành lá và rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Các bước thực hiện

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Ướp trong 10 phút cho ngấm đều gia vị rồi nhồi phần nhân này vào trong dưa chuột - Ảnh minh họa: Internet

- Cho thịt lợn xay, giò sống, miến dong, mộc nhĩ, hành tím băm và tô, sau đấy thêm hạt nêm, tiêu xay rồi dùng đũa trộn đều. Ướp trong 10 phút cho ngấm đều gia vị thì nhồi phần nhân này vào trong dưa chuột.

- Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, thêm hạt nêm, muối vào rồi thả cà rốt, dưa chuột vào nấu với lửa vừa. Chờ đến khi dưa chuột và cà rốt chín thì rắc hành và rau mùi vào là được.

Thành phẩm

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Món canh thanh mát đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần múc canh dưa chuột nhồi thịt ra tô, rắc thêm chút tiêu lên trên thì bạn đã có ngay món canh ngon miệng cho cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ nấu này!

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