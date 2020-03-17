Sườn heo mang nấu với thứ gia vị quen thuộc này đảm bảo ăn cả tuần không chán

Nấu gì hôm nay 17/03/2020 23:56

Thay vì mang sốt chua ngọt hay hầm súp, bạn hãy dắt túi ngay cách làm sườn om tiêu này để cả nhà được ăn món ngon thơm lừng, hao cơm vô cùng.

Có rất nhiều món ngon với sườn heo, thế nhưng nếu không biết cách làm sườn om tiêu thì bạn đang phí phạm phần nguyên liệu ngon này.

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Cách làm sườn om tiêu khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món kho ngon này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu cơ bản dưới đây.

- 3 dẻ sườn non.

- 1 nhánh tỏi tây.

- 1 mẩu gừng, vài quả ớt khô, vài tép tỏi.

- Quế, lá nguyệt quế, hồi.

- Gia vị: Dầu hào, nước mắm, đường, rượu nấu ăn.

Cách làm sườn om tiêu ngon

- Sườn rửa sạch với chút rượu và gừng để khử mùi hôi, sau đấy mang chặt thành những khúc dài khoảng 4cm.

- Tỏi tây rửa sạch thái khúc vừa ăn, gừng cạo sạch vỏ thái lát, tỏi bóc vỏ rồi để nguyên tép.

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Luộc cùng rượu sẽ giúp khử sạch mùi hôi của sườn - Ảnh minh họa: Internet

- Cho sườn vào nồi, thêm nước và chút rượu trắng luộc trong khoảng 10 phút. Trong quá trình luộc, bạn đừng quên hớt bọt để thịt trắng, không bị hôi. Sau đấy, vớt sườn ra rồi rửa lại thật sạch.

- Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo khoảng 3 thìa đường rồi dùng đũa khuấy đều cho đến khi đường tan và có màu cánh gián là được.

- Cho ớt khô, gừng, tỏi, tỏi tây vào chảo nước màu vừa thắng, đảo thật đều rồi cho sườn vào đảo đều.

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Thắng nước đường để món ăn có màu sắc đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Kế đến, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn rồi thêm 2 thìa cafe hạt tiêu và 2 thìa cafe rượu vào, đảo đều trong khoảng 5 phút với lửa nhỏ.

- Cho hồi, nguyệt quế và quế vào chảo, thêm nước xâm xấp sườn rồi đậy nắm om với lửa vừa cho đến khi nước cạn dần và gia vị thấm đều vào sườn là được.

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Chỉ với vài bước thực hiện món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Món sườn om tiêu vô cùng đơn giản nhưng cực đưa cơm, nếu chưa biết nấu gì hôm nay bạn đừng chần chừ mà hãy thử ngay món ngon dễ làm này nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công!

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