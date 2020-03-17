Không cần dùng đến lò nướng vẫn có bánh pizza ngon hết ý cho gia đình thưởng thức

Pizza có nhiều loại, từ pizza phô mai, pizza xúc xích đến pizza thịt bò, giăm bông,… Nếu bạn là tín đồ của món pizza thì đừng bỏ qua bài viết này. Vào bếp thực hiện theo cách làm bánh pizza đơn giản, dễ làm tại nhà mà không cần lò nướng dưới đây:

- Thịt giăm bông, thịt bò, thịt xông khói, xúc xích.

- Sốt cà chua.

- Các loại gia vị: đường, tiêu, muối.

- Hành tây.

- Ớt xanh.

- Phô mai.

- Lá basil, lá thyme.

Một số nguyên liệu cần thiết để làm bánh pizza - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm bánh pizza không cần lò nướng

Bước 1: Làm đế pizza

Để làm đế bánh pizza, bạn chỉ cần dùng chảo chống dính thay vì lò nướng. Bạn thực hiện các bước như sau:

- Cho bột nở vào chén nước ấm rồi ngâm cho bột nở ra.

- Cho bột mì vào một cái bát lớn, thêm 1 thìa cà phê muối, 1 thìa canh đường, 1 chén nước sạch và trộn đều các nguyên liệu trên.

- Sau khi men nở ngâm đã nở hết, bạn cho hỗn hợp nguyên liệu trên rồi trộn đều thêm lần nữa.

Trộn bột với các loại nguyên liệu cho đều - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, để có thể làm bánh pizza không cần lò nướng tại nhà thơm ngon, chuẩn vị, bạn phải nhồi bột cho thật kĩ, thực hiện quá trình nhồi bột cho tới khi bột không còn dính vào tay là đạt yêu cầu.

- Sau khi nhồi bột xong, bạn dùng màng bọc thực phẩm trùm bột lại rồi ủ trong khoảng 2 tiếng.

- Sau khi bột đã ủ xong thì bạn lấy ra, thoa một ít dầu oliu lên bột và nhồi kĩ lại. Chia bột nhỏ ra thành nhiều phần rồi dùng cây cán bột cán mỏng cho đều. Bạn dùng dao cắt bột thành miếng tròn tùy vào kích thước bạn muốn.

Bước 2: Nướng bánh

- Trước khi nướng bánh, bạn đem sơ chế các nguyên liệu làm nhân pizza như thịt xông khói, xúc xích, tiêu, hành tây, ớt xanh, lá thyme, lá basil, phô mai.

- Đặt chảo chống dính lên bếp, cho vài giọt ô liu vào chảo đun nóng, sau đó cho đế bánh pizza vào và bật bếp nướng cho vàng một mặt rồi lật lại.

- Sau khi lật bánh lại, bạn cho sốt cà chua lên toàn bộ mặt bánh. Tiếp đó, rải đều các loại nguyên liệu làm nhân bánh lên trên.

- Bạn đậy nắp lại và nướng bánh cho tới khi phô mai tan chảy ra hết và có mùi thơm là bánh đã chín.

- Cuối cùng, bạn lấy bánh xếp ra đĩa và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Thành phẩm là món bánh pizza thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ cần một chiếc chảo chống dính và các loại nguyên liệu trên, bạn đã có món bánh ngon tuyệt hảo tại nhà. Chỉ cần khéo léo một chút là bạn sẽ có một đĩa bánh pizza vừa lôi cuốn, vừa bắt mắt không kém pizza ngoài hàng.

Chúc bạn vào bếp thành công với cách làm bánh pizza không cần lò nướng trên và thưởng thức ngon miệng bên bạn bè, người thân của mình.