Học cách làm chè bánh lọt nước dừa thơm ngon kiểu miền Tây

Nấu gì hôm nay 06/03/2020 11:11

Bánh lọt nước dừa là một trong những món ăn rất nổi tiếng của người dân miền Tây Nam Bộ. Bạn có thể tìm hiểu cách nấu chè bánh lọt nước dừa dưới đây.

Sự hòa quyện giữa bột gạo, bột sắn dây cùng với vị ngọt mát của nước dừa, hương thơm của lá dứa khiến những ai thưởng thức  chè bánh lọt đều mê mẩn. Đặc biệt, những ngày hè nắng nóng, bánh lọt nước dừa giúp bạn xua tan những oi bức, mệt mỏi.

Cách nấu chè bánh lọt nước dừa không hề khó. Bạn hoàn toàn có thể làm món chè ngon này tại nhà cho cả gia đình cùng thưởng thức.

1. Nguyên liệu để làm bánh lọt nước dừa

- Bột gạo: 80g.

- Bột sắn dây: 40g.

- Bột năng: 15g.

- Nước cốt lá dứa: 200ml.

- Nước cốt dừa: 400ml.

- Đường trắng: 200g.

- Nước lạnh: 350ml.

- Muối: 1/5 thìa cà phê.

- Lá dứa: 2 lá.

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Một trong những nguyên liệu chủ yếu của bánh lọt nước cốt dừa là bột gạo - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách nấu chè bánh lọt nước dừa

Bước 1: Làm nước cốt dừa ăn kèm với bánh lọt:

- Cho 100ml nước lạnh, nước cốt dừa, đường, muối và lá dứa vào một cái nồi nhỏ.

- Bạn đun với lửa nhỏ để hỗn hợp này sôi.

- Khi hỗn hợp sôi lợn cợn, cho đường vào khuấy đều để đường tan hết rồi tắt bếp. Bạn bắc nồi xuống rồi để hỗn hợp nguội hẳn.

Bước 2:

- Cho tất cả bột gạo, bột năng, bột sắn dây, nước cốt lá dứa và 250ml nước vào một cái tô lớn rồi hòa tan. Khi hỗn hợp thu được ở dạng lỏng, sẽ thấy màu xanh đẹp mắt.

- Cho hỗn hợp vào một chiếc nồi và đun nhỏ lửa.

Lưu ý: Vừa đun vừa khuấy đều tay để hỗn hợp chín đều, đến khi bột quyện lại thành khối, có độ dẻo nhất định.

Bước 3:

- Chuẩn bị một tô đá lạnh lớn. Bạn dùng khuôn bánh lọt để ép từng sợi bánh rơi xuống tô nước đá.

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Ép từng sợi bánh cho rơi xuống tô nước đá - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu không có khuôn, bạn có thể thay thế bằng chiếc rổ có lỗ to tương đương đầu đũa rồi ép bột xuống đáy rổ, để sợi bánh đã ép rơi xuống tô nước đá.

- Phần bánh lọt vừa được ép xuống cần ngâm trong nước đá khoảng 5 - 10 phút để sợi bánh se lại, dai và ngon hơn.

3. Thành phẩm

Cuối cùng, bạn vớt sợi bánh lọt ra khỏi tô nước đá, cho vào từng bát và đổ nước dừa đã đun vào rồi thưởng thức. Món bánh lọt nước dừa này sẽ ngon hơn khi dùng lạnh.

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Chè bánh lọt nước dừa ăn cùng đá lạnh sẽ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, qua những bước làm như trên, bạn đã có những bát chè bánh lọt nước dừa thơm ngon, bổ dưỡng. Sợi bánh lọt có màu xanh cốm, hương thơm lá dứa tự nhiên làm bạn ăn một lần là nhớ mãi.

Chúc bạn thành công với cách nấu chè bánh lọt nước dừa kiểu miền Tây ở trên.

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