'Gà xào chôm chôm' bái phục sự đặc sắc về ẩm thực của người miền Tây

Nấu gì hôm nay 18/02/2020 17:36

Nếu các món ăn gà luộc, rán, nướng đã quá quen thuộc đối với mọi nhà thì các mẹ hãy thử ngay cách nấu gà xào chôm chôm đặc sản miền Tây, đảm bảo cả nhà sẽ mê tít.

Học cách nấu gà xào chôm chôm của người miền Tây, với hương vị ngọt chua thanh thanh của trái chôm chôm kết hợp thịt gà thơm mềm, chắc chắn sẽ là một món ăn độc lạ trong thực đơn quen thuộc hàng ngày.

Nguyên liệu chuẩn bị

Để thực hiện món ngon với thịt gà này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu dưới đây.

- 600 gram chôm chôm (chọn quả to, cùi dày).

cach nau ga xao chom chom 1
Chọn chôm chôm loại dày cùi - Ảnh minh họa: Internet

- 500 gram thịt gà (chọn thịt gà ta, thịt không bị bở như gà công nghiệp).

- 1 tô nước luộc gà .

- Nước tương (gia vị đặc trưng của người miền Tây).

- 100 gram hành củ.

- Dầu ăn.

- Gia vị: muối, bột ngọt, tiêu, đường (không thể thiếu), ớt (nếu thích ăn cay).

Cách nấu gà xào chôm chôm chuẩn vị miền Tây

Sơ chế nguyên liệu:

- Gà đem rửa sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn (lưu ý không chặt gà nhỏ quá).

cach nau ga xao chom chom 2
Chặt gà thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Đem ướp gà với các loại gia vị ở trên (thời gian khoảng 1 giờ cho thịt ngấm đều).

- Chôm chôm đem bóc vỏ, rửa sạch, để ráo (lưu ý không ngâm chôm chôm trong nước sẽ làm mất chất ngọt và dinh dưỡng của quả chôm chôm).

Các bước thực hiện món xào ngon này

- Gà sau khi thấm gia vị, cho vào nồi xào qua (không vặn lửa to quá), đảo đều tay.

cach nau ga xao chom chom 3
Xào thịt gà trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

- Khi thịt săn lại thì đổ tô nước luộc gà vào (vặn to lửa).

- Khi nước sôi, nêm nếm gia vị vừa ăn, tiếp tục đun cho đến khi thịt chín mềm.

- Tiếp tục đổ toàn bộ phần chôm chôm vào, đảo đều tay trong 2 phút rồi tắt bếp (để chôm chôm không bị nát), nêm gia vị lần cuối.

- Múc ra tô và chuẩn bị thưởng thức.

cach nau ga xao chom chom 4
Món ăn đã được hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi nấu món gà xào chôm chôm:

- Chọn loại gà ta thịt sẽ thơm và không bị dai.

- Chôm chôm chọn những trái to, dày cùi.

- Để món ăn được thơm ngon, hấp dẫn có thể thêm 1 chút rượu trắng (loại rượu chuyên dùng trong chế biến món ăn).

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Đổi vị cho cả gia đình bằng món chân gà rim me lạ miệng

Đổi vị cho cả gia đình bằng món chân gà rim me lạ miệng

Chân gà rim me là món ăn không quá khó thực hiện, hương vị đậm đà, thơm lừng, hấp dẫn khó có thể chối từ.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với thịt gà món xào ngon món ngon dễ làm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 18 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay