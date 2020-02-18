'Gà xào chôm chôm' bái phục sự đặc sắc về ẩm thực của người miền Tây

Để thực hiện món ngon với thịt gà này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu dưới đây.

Học cách nấu gà xào chôm chôm của người miền Tây, với hương vị ngọt chua thanh thanh của trái chôm chôm kết hợp thịt gà thơm mềm, chắc chắn sẽ là một món ăn độc lạ trong thực đơn quen thuộc hàng ngày.

- 500 gram thịt gà (chọn thịt gà ta, thịt không bị bở như gà công nghiệp).

- 1 tô nước luộc gà .

- Nước tương (gia vị đặc trưng của người miền Tây).

- 100 gram hành củ.

- Dầu ăn.

- Gia vị: muối, bột ngọt, tiêu, đường (không thể thiếu), ớt (nếu thích ăn cay).

Cách nấu gà xào chôm chôm chuẩn vị miền Tây

Sơ chế nguyên liệu:

- Gà đem rửa sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn (lưu ý không chặt gà nhỏ quá).

Chặt gà thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Đem ướp gà với các loại gia vị ở trên (thời gian khoảng 1 giờ cho thịt ngấm đều).

- Chôm chôm đem bóc vỏ, rửa sạch, để ráo (lưu ý không ngâm chôm chôm trong nước sẽ làm mất chất ngọt và dinh dưỡng của quả chôm chôm).

Các bước thực hiện món xào ngon này

- Gà sau khi thấm gia vị, cho vào nồi xào qua (không vặn lửa to quá), đảo đều tay.

Xào thịt gà trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

- Khi thịt săn lại thì đổ tô nước luộc gà vào (vặn to lửa).

- Khi nước sôi, nêm nếm gia vị vừa ăn, tiếp tục đun cho đến khi thịt chín mềm.

- Tiếp tục đổ toàn bộ phần chôm chôm vào, đảo đều tay trong 2 phút rồi tắt bếp (để chôm chôm không bị nát), nêm gia vị lần cuối.

- Múc ra tô và chuẩn bị thưởng thức.

Món ăn đã được hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi nấu món gà xào chôm chôm:

- Chọn loại gà ta thịt sẽ thơm và không bị dai.

- Chôm chôm chọn những trái to, dày cùi.

- Để món ăn được thơm ngon, hấp dẫn có thể thêm 1 chút rượu trắng (loại rượu chuyên dùng trong chế biến món ăn).

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này!