Cách nấu súp gà rau củ ngon chiêu đãi cả nhà vào ngày lạnh

Nấu gì hôm nay 09/02/2020 05:00

Vào trời lạnh thế này, được nhâm nhi bát súp nóng hổi thì còn gì bằng, các mẹ có thể học cách nấu súp gà rau củ cực kỳ thơm ngon từ công thức đơn giản dưới đây.

Thay đổi thực đơn món ăn hàng ngày bằng món súp nóng hổi, nhiều dinh dưỡng chắc chắn sẽ khiến chồng con mê tít. Dưới đây là cách nấu súp gà rau củ thơm ngon cho các mẹ học tập.

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Súp gà rau củ rất nhiều dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

Để thực hiện món súp ngon này, bạn cần có những nguyên liệu dưới đây.

- 400 gram thịt ức gà ngon.

- 1 trái bắp ngọt hoặc bắp Mỹ đều được.

- 2 quả trứng gà hoặc 10 quả trứng cút.

- 1 củ cà rốt.

- 1 củ khoai tây.

- 3 quả cà chua.

- 3 thìa bột năng (bắt buộc phải có).

- 1 bó rau mùi.

- 1 tô nước luộc gà.

- Gia vị: hạt tiêu (bắt buộc phải có), dầu ăn, nước mắm, muối bột canh, mì chính, hành củ.

Thực hiện cách nấu súp gà rau củ

1. Sơ chế

- Thịt ức gà đem rửa sạch, thái miếng nhỏ vừa ăn hoặc thái thành từng sợi mỏng.

- Củ, quả, bắp đem rửa sạch, thái nhỏ hạt lựu.

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Rau củ thái hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

- Rau mùi thái khúc dài khoảng 1 cm.

- Hành băm thật nhỏ.

- Trứng gà hoặc trứng cút đem luộc chín, trứng gà thái làm đôi còn trứng cút để nguyên quả.

2. Chế biến

- Cho dầu vào nồi, đến khi dầu già thì đem phi hành lên.

- Sau đó đem phần thịt đổ vào và đảo đều, nêm chút gia vị muối, mắm, thịt vừa chín tới thì đem đổ ra tô.

- Tiếp tục cho dầu vào nồi lần 2, đến khi dầu già đem phần củ quả thái hạt lựu đổ vào và đảo đều khoảng 3 phút, nêm chút muối (lưu ý không để mặn quá).

- Đem tô nước luộc gà đổ vào nồi vừa xào rau củ quả chờ đến khi nước sôi (lưu ý vớt bọt ở trên). Khi nước vừa sôi đổ phần thịt ức gà vào, sau đó vặn nhỏ lửa.

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Súp gà nấu trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

- Đem 3 thìa bột năng đổ vào nồi và đảo đều, nêm chút gia vị muối + mì chính.

- Đem phần trứng đổ vào, để khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

3. Trang trí

- Múc súp ra tô, rắc rau mùi + hạt tiêu lên trên.

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Súp gà rau củ đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, các mẹ vừa hoàn thành xong cách nấu súp gà rau củ vừa ngon vừa dinh dưỡng. Đặc biệt, ăn súp vào buổi sáng sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Chúc các mẹ thành công khi trổ tài vào bếp!

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