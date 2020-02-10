Mẹ đảm làm ngay tôm chua kiểu miền Tây, chồng thích mê, ăn mãi không chán

Để làm món ngon với tôm này, bạn hãy có đủ những nguyên liệu dưới đây.

Tôm chua là một trong những đặc sản của miền sông nước, món ăn này sẽ giúp bữa cơm của gia đình bạn thêm phần hấp dẫn và ngon miệng. Hãy cùng chúng tôi vào bếp để học ngay cách làm tôm chua nhé.

- Tỏi: 1 củ.

- Ớt hiểm: khoảng 10 trái (tùy vào khẩu vị của bạn có thể cho ít hay nhiều hơn).

- Rượu trắng: khoảng 100ml.

- Nước mắm: 1,5 chén.

- Đường kính trắng: 1,5 chén.

Nguyên liệu chính của món tôm chua là tôm - Ảnh minh họa: Internet

2. Sơ chế các nguyên liệu

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu trên, bạn sơ chế chúng như sau:

- Tôm để nguyên vỏ, bỏ phần đầu. Dùng dao khứa nhẹ vào phần sống lưng rồi dùng que tăm nhọn rút lấy phần chỉ đen của tôm ra. Sau đó, bạn rửa tôm với nước ấm pha muối loãng, để ráo.

- Tiếp theo, cho tôm ngâm với rượu trắng trong khoảng thời gian từ 30 phút tới một tiếng. Ngâm lâu hay không tùy thuộc vào bạn thích tôm chua nhiều hay ít. Càng ngâm lâu, thành phẩm sau này sẽ càng chua nhiều hơn.

- Riềng rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi thành từng sợi nhỏ.

- Tỏi lột vỏ, thái thành từng lát mỏng.

- Ớt cắt dọc theo chiều dài quả ớt, bỏ bớt hạt.

Sơ chế các nguyên liệu khi làm món tôm chua kiểu miền Tây - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách làm món tôm chua

Để làm món tôm chua kiểu miền Tây, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, bạn đun sôi nước mắm và đường, cho đường tan hoàn toàn và để nguội.

- Sau đó, lấy tôm ngâm với rượu ra, để ráo rồi cho vào tô lớn. Thêm riềng, tỏi, ớt, hỗn hợp nước mắm đường vào rồi trộn đều. Bạn lưu ý cần trộn nhẹ nhàng.

- Tiếp theo, cho hỗn hợp tôm vào lọ thủy tinh hoặc lọ sành đã được rửa sạch, phơi khô.

- Đậy nắp thật kín, đem lọ tôm ra phơi nắng khoảng 4, 5 ngày. Tôm sẽ từ từ chuyển sang màu đỏ au thật hấp dẫn. Để khoảng một tuần là bạn đã có thể thưởng thức món tôm chua.

Thành phẩm là món tôm chua hấp dẫn, ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ với cách làm đơn giản, cùng với những nguyên liệu dễ tìm, bạn hoàn toàn có thể chế biến món tôm chua kiểu miền Tây cho cả gia đình.

Món tôm chua ăn cùng với cơm nóng hoặc thay nước chấm thịt luộc, ăn kèm cùng bún và một chút rau thơm nữa sẽ khiến cả nhà bạn gắp lia lịa.

Chúc bạn thành công mới món ngon dễ làm, ăn siêu hấp dẫn này.