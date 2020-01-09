Đừng rang hay hấp sả nữa, tôm nấu thế này sang chảnh như nhà hàng, chồng ăn một lần nhớ cả đời

Thay vì rang hay hấp sả nhàm chán lại không đẹp mắt, bạn có thể học ngay cách làm tôm hấp tỏi vô cùng thơm ngon, hấp dẫn chẳng khác nhà hàng sang trọng dưới đây.
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Với cách làm tôm hấp tỏi này bạn sẽ có ngay món ngon ngày Tết vừa đẹp mắt, lạ miệng lại thơm ngon vô đối.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Để làm món ngon với tôm này, bạn chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản.
- 0,5kg tôm tươi, to.
- 100gr miến ngon.
- 1 củ tỏi.
- 1 thìa canh nước tương, dầu ăn và chút muối.
- Trang trí: Cà chua tỉa hoa, hành lá thái nhỏ.
Các bước thực hiện món ngon với tôm này
- Tôm sau khi mua về mang rửa sạch, để ráo nước, bỏ đuôi. Sau đấy, bạn dùng kéo cắt dọc phần lưng của tôm rồi rút sạch chỉ đen trên lưng nhưng đừng làm tôm đứt rời.
- Miến ngon mang rửa sơ với nước rồi ngâm vào nước nóng cho mềm, vớt ra và xả với nước lạnh rồi để ráo nước. Sau đấy, xếp hết số miến này đều khắp bề mặt đĩa.
- Sau khi bóc vỏ, bạn băm tỏi thật nhỏ.
- Bắc chảo lên bếp, cho thêm chút dầu ăn rồi trút tỏi vào phi thơm. Khi tỏi đã dậy mùi, cho thêm chút muối, một thìa canh nước tương vào đảo cho thật đều và tắt bếp.
- Xếp số tôm đã sơ chế lên đĩa miến sao cho đẹp mắt. Bạn đổ phần nước sốt lên dọc thân tôm rồi đặt đĩa vào nồi hấp khoảng 15 phút là được.
Thành phẩm
- Tôm sau khi hấp xong chỉ cần rắc chút hành lá thái nhỏ, cà chua đã tỉa hoa hồng lên trên thì đã trở nên sang chảnh, hấp dẫn chẳng khác nhà hàng năm sao.
Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này!