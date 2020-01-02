Kho cá đừng quên bước này để khử sạch mùi tanh, thơm ngon đậm đà, già trẻ lớn bé đều mê

Có rất nhiều cách kho cá ngon, thế nhưng, cách để cá không còn mùi tanh, thơm ngon, mềm ngọt thì cực hiếm người biết.

Chỉ cần thêm bước này bạn đã sở hữu cách kho cá ngon khó cưỡng, ngay cả đầu bếp 5 sao cũng phải chạy đến xin công thức.

Nguyên liệu tươi ngon sẽ quyết định rất lớn đến hương vị của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món ngon với cá này, bạn cần có những nguyên liệu đơn giản, rẻ tiền dưới đây.

- 500g cá tùy loại.

- 1 củ gừng.

- 1 nhánh sả.

- Vài củ hành tím, vài nhánh hành lá, ớt trái.

- Gia vị: Dầu ăn, muối, nước mắm, tiêu, đường, dầu hào.

Sơ chế nguyên liệu

Dùng muối, gừng, hành lá và hạt tiêu sẽ giúp bạn khử sạch mùi tanh của cá triệt để - Ảnh minh họa: Internet

- Cá làm sạch, lấy hết máu dư còn dính ở xương sống. Sau đấy, bạn cho vào chậu chút muối, gừng đập dập, hành lá và hạt tiêu rồi trộn đều.

- Tiếp đến, chà xát hỗn hợp trên lên khắp mình cá, từ trong ra ngoài rồi mang đi rửa sạch, để ráo nước.

Bước này sẽ giúp bạn khử sạch mùi tanh của cá triệt để đến bất ngờ

- Phần hành lá, gừng còn lại bạn xắt nhỏ, ớt xắt lát.

Cách chế biến

Món cá kho này dùng nóng cùng cơm vô cùng hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt chảo lên bếp, sau đấy cho dầu vào. Chờ đến khi dầu sôi thì cho cá vào chiên vàng đều hai mặt, sau đấy vớt ra, để ráo dầu.

- Bắc nồi lên bếp, cho chút dầu và đường vào thắng nước hàng. Khi có được nước hàng màu nâu cánh gián thì thêm gừng, hành lá xắt nhỏ, chút nước mắm, muối vào.

- Chờ đến khi hỗn hợp này sôi lên thì cho cá vào kho với lửa vừa. Sau 5 phút bạn thêm vào nồi cá chút nước sôi, tiếp tục nấu đến khi thịt cá săn lại.

- Khi cá gần sệt, bạn phết một lớp dầu hào lên bề mặt cá để những miếng cá có màu nâu vàng cuốn hút. Cá chín bạn tắt bếp, múc ra đĩa và rắc thêm chút hành lá, ớt trái và tiêu. Món cá kho này dùng nóng cùng cơm trắng vô cùng hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với món kho ngon khó cưỡng này!

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