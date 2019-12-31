Tự làm món xôi xoài chuẩn vị Thái với công thức cực đơn giản, ngon không kém ngoài hàng

Nấu gì hôm nay 31/12/2019 13:00

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm xôi xoài ngon không khác gì ăn ngoài hàng, đảm bảo thành công ngay lần đầu tiên.

Nếu ai đã từng đi du lịch ở Thái Lan chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi món xôi xoài cực kỳ nổi tiếng ở đây. Với cách làm xôi xoài rất đơn giản này, chị em vụng đến mấy cũng có thể tự làm được.

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Món xôi xoài Thái rất nổi tiếng - Ảnh minh họa: Internet

1. Chuẩn bị

- Gạo nếp ngon, dẻo.

- Xoài thái to, mọng có độ chín vừa phải (lưu ý đừng chọn quả bị chín nhũn bởi sẽ không đẹp mắt).

- Nước cốt dừa (1 lon).

- Lạc rang hoặc vừng rang.

- Lá dứa (nếu có).

- Đĩa vuông hoặc hình chữ nhật.

2. Cách làm xôi xoài Thái Lan

Với món xôi dễ làm này, chỉ qua vài bước đơn giản bạn đã có ngay món ăn vặt ngon khó cưỡng.

- Đồ xôi (hấp xôi):

Tùy theo khẩu phần ăn của nhà bạn nhiều người hay ít người để tự cân đối khi đồ xôi, nếu như khẩu ăn cho 4 người thì cần 1 ống bơ gạo nếp là đủ.

Trong quá trình đồ xôi nhớ đảo đều tay để xôi không bị dính đáy nồi, phần nước hấp hơi cũng phải đổ đi nếu không xôi sẽ bị nhão một vài chỗ.

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Khi đồ xôi nhớ đảo đều tay - Ảnh minh họa: Internet

Khi xôi gần chín đổ 1/2 nước cốt dừa vào cùng rồi đảo đều để xôi có vị thơm và ngậy (tùy theo sở thích của từng người có thể cho nhiều nước cốt dừa hơn hoặc ít hơn).

Sau khi xôi đã chín thì xới ra tô để nguội hoặc vo thành từng viên tròn to.

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Có thể nặn xôi thành từng viên tròn để trang trí - Ảnh minh họa: Internet

- Chế biến xoài:

Công đoạn này là dễ nhất trong cách làm món xôi ngon này. Các bạn chỉ cần gọt vỏ xoài (nhớ gọt thật mỏng vỏ), sau đó cắt thành khúc vuông vừa ăn hoặc để nguyên 1 khối là đúng kiểu nhất.

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Chọn xoài Thái to, mọng để trang trí đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

3. Trang trí món ăn

Các bạn lấy thìa to để múc xôi ra đĩa (nếu múc vào bát con sau đó đổ ra thì sẽ thành khối hình tròn đẹp hơn), rưới phần nước cốt dừa còn lại lên phần xôi và rắc lạc rang hoặc vừng rang lên trên.

Phần xoài vừa cắt thì để sang bên cạnh, nếu có lá dứa thì trang trí thêm 1 vài lá nhỏ ở phần xôi cũng rất đẹp mắt.

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Món xôi xoài cực kỳ dễ chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thích ăn ngọt hơn thì có thể cho nước cốt dừa vào 1 bát nhỏ để tùy ý bỏ thêm vào phần xôi của mình.

Món ăn này các bạn có thể đãi khách đến chơi hoặc thi thoảng thay đổi khẩu vị ăn cho cả nhà, đảm bảo sẽ rất hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công với món ăn vặt ngon này!

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