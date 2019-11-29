Ghi điểm với mẹ chồng bằng món xôi vò ngon tuyệt đỉnh, chỉ dâu đảm mới biết

Xôi vò là món xôi dễ nấu , thơm ngon và rất "nịnh" vị giác.

Xôi vò vừa thơm ngon mềm dẻo lại có vị ngọt thanh, bạn hãy thử vào bếp làm mới khẩu vị của gia đình mình bằng cách làm xôi vò thơm ngon bổ dưỡng này:

- 1 thìa cà phê muối.

- 2 thìa cà phê đường.

- 2 thìa dầu ăn.

Gạo nếp ngâm qua đêm sẽ cho bạn món xôi vò mềm dẻo, thơm ngọt - Ảnh: Internet

Cách làm xôi vò:

Muốn có món xôi ngon, bạn cần làm sạch gạo nếp thật cẩn thận để có được thành phẩm mểm dẻo, thơm phưng phức.

Bước 1: Vo sạch nếp, ngâm với nước khoảng 8 tiếng hoặc để qua đêm. Rửa nếp cho thật sạch, để ráo nước, cho 1/2 thìa cà phê muối vào trộn đều.

Bước 2: Ngâm đậu xanh 4 tiếng trước khi nấu, rửa sạch vớt ra để ráo nước. Rắc 1/2 thìa cà phê muối vào trộn đều. Cho đậu xanh vào nồi hấp khoảng 15-20 phút để đậu chín đều.

Xôi vò thơm ngon - Ảnh: Internet

Bước 3: Cho đậu xanh đã hấp chín, để nguội vào máy xay nhuyễn. Nếu không có máy xay, các bạn có thể dùng chày giã sao cho nhuyễn, mịn. Tiếp đến, cho 1/2 chỗ đậu xanh đã nhuyễn ấy trộn đều cùng gạo nếp.

Bước 4: Cho 2 thìa dầu ăn trộn đều cùng nếp, đậu để hạt nếp bóng, béo và khi nấu sẽ không bị dính vào nhau.

Bước 5: Vò nhẹ để hạt gạo nếp được bọc quanh 1 lớp đậu xanh.

Bước 6: Cho nếp vào nồi hấp khoảng 20 phút.

Món xôi dễ làm, hấp dẫn sẽ thu phục mẹ chồng ngay ngày đầu tiên ra mắt - Ảnh: Internet

Bước 7: Trong quá trình hấp, cứ khoảng 5-10 phút bạn dùng khăn bông lau sạch phần nước ở nắp vung để nước không chảy xuống, hạt nếp sẽ được khô ráo.

Bước 8: Cho nốt 1/2 chỗ đậu xanh còn lại vào đảo đều.

Xôi vò là món ăn xuất hiện rất nhiều trong mâm cơm ngày lễ của gia đình Việt - Ảnh: Internet

Bước 9: Tiếp tục hấp thêm 5 phút nữa là được.

Khi xôi chín, cho ra mâm, đợi xôi nguội rồi cho thêm 2 thìa đường vào trộn đều để xôi có vị ngọt thanh.

Chúng ta có thể thưởng thức món xôi vò cùng chè hoa cau hoặc giò lụa để thêm phần ngon miệng.

Với cách làm xôi vò bắt mắt này, hy vọng các bạn sẽ áp dụng thành công để chuẩn bị cho mâm cơm ngày lễ, Tết của gia đình.