3 món ngon với ngó khoai, khiến ai ăn một lần cũng nhớ cả đời!

Nấu gì hôm nay 26/11/2019 11:57

Những món ngon với ngó khoai dưới đây sẽ giúp chị em "gây nghiện" cả nhà, khiến ai nếm thử cũng phải xin thêm bát nữa.

Ngó khoai (hay còn gọi là dãi khoai) là phần thân mọc dài ra ở phía gốc của cây khoai môn hoặc cây khoai nước. Ít ai biết rằng, chỉ cần chế biến đúng cách sẽ cho ra vô số món ngon với ngó khoai hấp dẫn khó cưỡng.

Sơ chế ngó khoai

Ngó khoai mua về cạo vỏ, rửa sạch, cắt khúc và nhúng qua nước sôi. Lưu ý khi rửa không bóp để tránh làm nát.

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Cây ngó khoai (dãi khoai) - Ảnh: Internet

1. Cách làm ngó khoai nấu ốc

Ngó khoai nấu ốc là một món canh ngon miệng, dễ nấu chị em nhất định phải thử một lần.

Chuẩn bị:

- 1kg ốc bươu hoặc ốc vặn.

- 500g ngó khoai.

- 3 quả cà chua.

- Hành tím băm nhỏ.

- Tỏi băm nhỏ.

- Lá lốt thái nhỏ.

- Lá tía tô thái nhỏ.

- 1 thìa mẻ.

- Mắm tôm (tùy khẩu vị của từng gia đình có thể dùng hoặc không).

- Hạt nêm, nước mắm, đường.

- Hành lá.

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Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản bạn đã có ngay món ngó khoai nấu ốc thơm lừng - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Ốc bươu hoặc ốc vặn ngâm sạch lấy ruột (có thể ngâm với sả, ớt sẽ nhanh sạch hơn) .

- Cà chua rửa sạch thái múi cau.

- Chắt mẻ lấy nước.

- Ướp ốc với 1 thìa cà phê nước mắm, nước mẻ, đường, hạt nêm mắm tôm (nếu dùng).

- Phi thơm hành tỏi, cho cà chua vào xào cùng, cho ốc đã ướp vào đảo đều cho thấm.

- Thêm một chút nước vừa đủ và nêm gia vị.

- Khi nước đã rút bớt, ốc thấm gia vị thì cho ngó khoai vào nồi, sau đó cho cà chua lên trên, đậy nắp om trong khoảng 15 phút rồi rắc hành lá, tía tôi, lá lốt lên trên, tắt bếp. Múc ra tô dùng nóng.

2. Cách làm ngó khoai nấu sườn

Chuẩn bị:

- Ngó khoai: 1 bó (Khoảng 500g - 600g).

- Sườn lợn : 500g.

- Cà chua: 2 quả.

- Rau ngổ, hành khô.

- Gia vị: Muối, đường, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm.

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Các nguyên liệu để thực hiện món ngó khoai nấu sườn - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Đổ dầu vào đun nóng, phi hành khô cho thơm, sau đó cho sườn, cà chua vào cùng. Nêm gia vị muối, hạt nêm để sườn được đậm đà. Để lửa nhỏ om 20 phút.

- Cho nước và đun tới khi sôi thì cho ngó khoai đã được sơ chế vào đun sôi thêm lần nữa.

- Cho rau ngổ vào, nêm gia vị vừa ăn. Tắt bếp rồi nhấc xuống dùng nóng.

3. Cách làm ngó khoai nấu tôm mẻ

Chuẩn bị:

- Ngó khoai: 500g.

- Rau dền cơm.

- Tôm khô: 100g.

- Cà chua: 3 quả.

- Mẻ.

- Tỏi.

- Tía tô, rau ngổ.

- Gia vị: Muối, đường, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm.

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Ngó khoai nấu tôm mẻ - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Cho ngó khoai đã sơ chế, cà chua bổ múi cau, tôm khô vào nồi. Đổ một lượng nước vừa ăn, nêm thêm gia vị vừa đủ và đun sôi.

- Cho nước mẻ đã lọc sẵn vào nồi và đun sôi đến khi ngó khoai chín nhừ.

- Cho rau dền cơm, rau ngổ, lá tía tô vào rồi tắt bếp.

- Múc ra tô dùng nóng.

Trên đây là một số công thức các món canh ngon miệng bằng ngó khoai. Bạn hãy thử áp dụng để đổi vị món ăn cho bữa ăn gia đình!

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