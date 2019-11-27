Đậu phụ rán mãi cũng chán, tôi đem làm món này, cả nhà ai cũng gắp lia lịa

Thay vào đấy, tôi áp dụng cách làm mới mẻ này nên cả nhà đều mê tít, từ đấy tuần nào cũng phải ăn ít nhất một lần mới đỡ thèm.

Đậu phụ sốt cà chua hay còn gọi là đậu hũ sốt cà chua là món ăn cực dễ nấu, dễ ăn lại thanh mát, không bị ngán. Dẫu dễ làm là thế nhưng nếu chỉ mang chiên rồi sốt cà như bình thường ăn sẽ rất chán.

- 1 quả trứng.

- Vài cây hành lá, rau mùi.

Gia vị cần có: nước tương, dầu hào, muối, dầu ăn, bột năng, một ít hạt tiêu.

Cách làm đậu phụ sốt cà chua mới lạ:

Để có món ngon với đậu phụ đơn giản, dễ nấu lại đưa cơm này bạn chỉ cần trải qua 5 bước thực hiện.

- Bước 1: Mang đậu phụ rửa sạch dưới vòi nước chảy, dùng khăn giấy thấm khô rồi thái miếng nhỏ.

- Bước 2: Cho đậu phụ, trứng, muối, nước tương, dầu hào, bột năng vào máy xay rồi xay nhuyễn. Vo thành từng viên nhỏ.

- Bước 3: Cho chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, chờ đến khi dầu nóng già rồi cho số đậu phụ đã vo viên vào rán chín vàng thì vớt ra giấy thấm dầu.

- Bước 4: Cà chua bỏ vỏ, hạt rồi thái hạt lựu. Đun nóng vài thìa dầu ăn trong chảo, cho phần gốc hành vào xào đến khi dậy mùi thơm thì trút cà chua vào xào mềm. Thêm chút nước, nước tương, dầu hào và muối vào đảo đều.

- Bước 5: Cho một bát nước vào phần sốt cà chua đun sôi. Sau đấy cho số đậu trứng đã chiên vào rim chung. Khi phần nước sốt sánh mịn, đậu trứng thấm đều gia vị thì tắt bếp. Cuối cùng thêm chút rau mùi, hành lá và hạt tiêu vào để tăng hương vị cho món ngon với đậu phụ này là xong.

Lưu ý:

Bột năng cho vào phần đậu phụ xay sẽ giúp các nguyên liệu kết dính, hấp dẫn hơn. Đây cũng là mẹo nấu ăn hay giúp nước sốt sánh mịn quyến rũ.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

(Ảnh: Internet)