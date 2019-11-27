Muốn chọn được tôm ngon bạn chỉ cần nhìn vào bộ phận này của con tôm, cực chuẩn!

Chọn thực phẩm 27/11/2019 17:21

Độ tươi ngon của thực phẩm sẽ quyết định trực tiếp đến hương vị của các món ăn. Vì vậy, bạn hãy lưu ngay cách chọn tôm ngon dưới đây để có cho mình phần nguyên liệu hảo hạng.

Việc chọn những con tôm ngon là điều không hề đơn giản với khá nhiều chị em. Vậy cách chọn tôm ngon dễ áp dụng nhất là?

Thân và đầu tôm phải còn nguyên vẹn

Một tronh những mẹo chọn tôm ngon chính là nhìn vào phần thân của con tôm, nếu tôm bị bơm hóa chất hoặc để lâu ngày sẽ có phần thân hơi cong. Bạn nên chọn những con tôm có phần vỏ còn nguyên vẹn, không bị mềm, đầu tôm dính chặt vào thân.

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Hãy chọn những con tôm còn nguyên vẹn - Ảnh: Internet

Không mua những con tôm chảy nhớt

Một lưu ý tiếp theo trong cách chọn tôm ngon đấy là bạn không nên mua những con tôm đã chảy nhớt. Dùng ngón tay ấn lên phần vỏ và di chuyển ngón tay vài lần từ trước ra sau và ngược lại để kiểm tra độ chảy nhớt của tôm.

Nếu thấy như có sạn dưới các ngón tay hoặc tôm dính vào nhau thì không nên mua.

Kiểm tra độ rộng giữa các khớp của tôm

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Kiểm tra kỹ độ rộng của các khớp tôm - Ảnh: Internet

Để biết tôm tươi hay không hãy nhìn vào phần đuôi tôm. Khi kiểm tra phần đuôi, hãy kéo dài các khớp trên vỏ và thịt tôm. Nếu phần khớp này rộng cho thấy tôm đã bị ươn do để quá lâu. Khớp tôm càng hẹp chứng tỏ thịt tôm càng tươi.

Kiểm tra chân tôm

Ngoài những cách chọn tôm ngon trên, bạn còn có thể kiểm tra chân tôm để biết được độ tươi của con tôm. Quan sát xem phần chân tôm có gắn chặt vào thân không? Nếu chân vẫn gắn chặt, thịt tôm săn chắc thì đây chính là những con tôm tươi ngon.

Ngoài ra, bạn không nên mua những con tôm đã chuyển sang màu đen. Đây chính là dấu hiệu dễ nhận biết nhất cho thấy rằng tôm đã không còn tươi.

Hình dáng của tôm

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Tôm có hình dáng hơi cong cong chính là những con tôm còn tươi - Ảnh: Internet

Với những con tôm đã bị hỏng, thân chúng thường uốn cong mà không có dáng thẳng hoặc hơi cong cong như lúc còn tươi.

Cần chọn những con tôm có đầy đủ các bộ phận như: đầu, râu, đuôi gắn liền với thân. Tôm không có mùi hôi lạ.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại tôm bị tiêm hóa chất làm tăng trọng lượng. Để nhận biết tôm bị nhiễm tạp chất bạn cần lựa chọn thật kỹ để tránh mua phải những thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hi vọng với những mẹo nấu ăn hay trên bạn có thật nhiều món ngon với tôm cho cả nhà cùng thưởng thức!

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