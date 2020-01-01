4 nguyên tắc giúp thịt bò xào mềm ngọt, thơm ngon, không hề bị dai

Nấu gì hôm nay 01/01/2020 14:22

Đây chính là bí quyết xào thịt bò ngon của đầu bếp chuyên nghiệp, chị em hãy lưu ngay để vĩnh biệt món ăn dai nhách, kém hấp dẫn.

Chỉ với bí quyết  xào thịt bò ngon này bạn sẽ có ngay món ăn hấp dẫn, chẳng cần hối thúc chồng con cũng gắp lia lịa, ăn mãi không chán.

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Nếu có màu đỏ, không hôi, thịt đàn hồi thì đấy chính là miếng thịt ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn thịt bò ngon

Để có những món ngon với thịt bò, bạn cần có được phần nguyên liệu ngon. Bạn hãy nhìn vào màu sắc của miếng thịt bò, nếu có màu đỏ, không có mùi hôi, thịt có độ đàn hồi thì đấy chính là miếng thịt ngon bạn cần mua.

Ngược lại, nếu thấy thịt tím tái, dính nhớt, thớ thịt cứng thì chị em hãy tránh xa bởi đấy là phần thịt bò đã bị tẩm hóa chất, để lâu ngày.

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Thịt bò muốn mềm ngon, ngọt thơm bạn cần thái đúng thớ - Ảnh minh họa: Internet

Thái thịt bò đúng thớ

Thịt bò muốn mềm ngon, ngọt thơm bạn cần thái đúng thớ. Nu không khi xào món ăn sẽ bị dai, cứng và kém ngon miệng.

Để có những miéng thịt mỏng đều, bạn có thể cho thịt bò vào ngăn đá tủ lạnh trong 10 phút rồi mới lấy ra thái như bình thường.

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Dầu ăn sẽ giúp thịt bò không bị chảy nước - Ảnh minh họa: Internet

Ướp thịt

Việc ướp thịt bò quá mặn sẽ khiến món ăn bị khô, cứng khi chế biến. Thế nên, khi ướp thịt bò, bạn chỉ cần cho chút nước tương, dầu ăn vào đã đủ để tạo nên hương vị hấp dẫn khó phai cho món ăn này.

Dầu ăn sẽ giúp thịt bò không bị chảy nước, miếng thịt ngậy và dậy mùi hơn.

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Khi xào thịt bò, bạn cần để lửa lớn, đảo đều tay - Ảnh minh họa: Internet

Xào với lửa lớn

Việc xào với lửa nhỏ sẽ khiến thịt bị dai, khô và kém hấp dẫn. Khi xào thịt bò, bạn cần để lửa lớn, đảo nhanh tay để thịt chín đều.

Khi thịt vừa chín tới bạn hãy trút ra đĩa ngay, nếu vẫn để chúng trong chảo nóng sẽ khiến món ăn quá chín, mất ngon.

Khi làm món xào ngon với rau củ, bạn hãy xào sơ cho thịt bò săn lại rồi trút ra dể riêng. Sau đấy, xào đến khi rau củ gần chín mới cho thịt bò vào xào cùng để món ăn đạt được vị ngon tuyệt hảo.

Chúc bạn thành công với những mẹo nấu ăn hay trên! 

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