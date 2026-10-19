Gọi mãi không thấy vợ ra mở cửa, tôi nóng ruột gọi thợ và nhận cú sốc không ngờ

Tâm sự 19/10/2026 01:00

Công việc của tôi yêu cầu phải thường xuyên đi công tác. Có những tháng tôi chỉ về nhà được vài ngày, vì thế mà vợ chồng thường phải xa nhau. Vợ tôi vắng chồng thì dễ buồn, vài lần cô ấy có ý muốn tôi đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi thấy công việc đang phát triển tốt nên không muốn thay đổi.

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Công việc của tôi yêu cầu phải thường xuyên đi công tác. Có những tháng tôi chỉ về nhà được vài ngày, vì thế mà vợ chồng thường phải xa nhau. Vợ tôi vắng chồng thì dễ buồn, vài lần cô ấy có ý muốn tôi đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi thấy công việc đang phát triển tốt nên không muốn thay đổi.

Khác với tôi đi làm công ăn lương, vợ tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thấy vợ ngày càng làm ăn phát đạt, tôi cũng mừng. Cửa hàng của vợ tôi mở cửa chưa đầy một năm mà đã có lợi nhuận khấm khá. Tôi thấy may mắn quá, cuối cùng công sức vợ tôi bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.

Đến một hôm tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong. Tôi thấy lạ vì thường ngày vào giờ này thì vợ tôi đã ra cửa hàng. Tôi gọi điện vợ cũng không bắt máy. Tôi sợ vợ gặp chuyện gì nên đập cửa liên tục. 30 phút sau tôi càng sốt ruột hơn, vội chạy đi tìm người phá cửa.

Gọi mãi không thấy vợ ra mở cửa, tôi nóng ruột gọi thợ và nhận cú sốc không ngờ - Ảnh 1
Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh minh họa: Internet 

Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy chai bia lăn trên sàn, trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn. Tôi đi tới phòng ngủ thì tá hỏa thấy vợ đang ngủ cùng cậu bạn thân. Cả hai không có mảnh vai che thân nằm quấn vào nhau.

Tôi nổi nóng lao vào đánh người đàn ông kia. Vợ tôi hoảng hồn hỏi tôi sao lại về vào giờ này. Cô ấy còn nói rằng vì công ty kiếm được hợp đồng lớn nên cả hai ăn mừng vào tối qua. Vì uống say quá nên mới làm nên chuyện phản bội chồng.

Tôi quá thất vọng và đau lòng, tiếp tục lao vào đánh người bạn kia của vợ. Nhưng vợ tôi đã ôm lấy tôi để anh ta chạy ra ngoài. Tôi bất mãn viết đơn ly hôn. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi. Cô ấy thề thốt sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Lúc mọi người biết tôi lấy Vinh, ai nấy đều nghĩ tôi “mèo mù vớ phải cá rán”. Tôi là người phụ nữ bình thường lại lấy được người chồng tài giỏi lương mỗi tháng 80 triệu. Quả thật đây là vận may tình cờ của tôi, trong một lần tôi đi chơi cùng bạn bè thì quen được Vinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc ung thư, 2 tháng sau gặp lại em, tôi không kìm được nước mắt

Vợ bỏ đi ngay khi biết tôi mắc ung thư, 2 tháng sau gặp lại em, tôi không kìm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đang ngủ bỗng phát hiện chồng biến mất, tôi tìm khắp nhà rồi chết sững khi mở cửa phòng chị dâu

Đang ngủ bỗng phát hiện chồng biến mất, tôi tìm khắp nhà rồi chết sững khi mở cửa phòng chị dâu

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Cháu ngoan bất thường, ngủ suốt ngày không khóc, tôi lén quan sát chị dâu và chết lặng

Cháu ngoan bất thường, ngủ suốt ngày không khóc, tôi lén quan sát chị dâu và chết lặng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Gọi mãi không thấy vợ ra mở cửa, tôi nóng ruột gọi thợ và nhận cú sốc không ngờ

Gọi mãi không thấy vợ ra mở cửa, tôi nóng ruột gọi thợ và nhận cú sốc không ngờ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Ngày ngày chờ chồng ghé nhà, tôi cứ tưởng anh muốn trở về, cuối cùng chỉ nhận lại nỗi cay đắng

Ngày ngày chờ chồng ghé nhà, tôi cứ tưởng anh muốn trở về, cuối cùng chỉ nhận lại nỗi cay đắng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đang háo hức chuẩn bị đám cưới, tôi chết sững khi chồng tương lai tuyên bố lễ cưới có 2 cô dâu

Đang háo hức chuẩn bị đám cưới, tôi chết sững khi chồng tương lai tuyên bố lễ cưới có 2 cô dâu

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Ra khỏi tòa án sau khi ly hôn, thấy vợ tái mét ngã xuống đường, tôi lập tức làm một việc

Ra khỏi tòa án sau khi ly hôn, thấy vợ tái mét ngã xuống đường, tôi lập tức làm một việc

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nửa đêm chồng đột nhiên biến mất, tôi đi tìm rồi chết lặng khi thấy anh trong phòng chị dâu

Nửa đêm chồng đột nhiên biến mất, tôi đi tìm rồi chết lặng khi thấy anh trong phòng chị dâu

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nhìn thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi cố giữ bình tĩnh rồi bước ra khỏi nhà

Nhìn thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi cố giữ bình tĩnh rồi bước ra khỏi nhà

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Thấy cháu hiếm khi khóc, chỉ ngủ triền miên, tôi quyết định theo dõi chị dâu và phát hiện sự thật rùng mình

Thấy cháu hiếm khi khóc, chỉ ngủ triền miên, tôi quyết định theo dõi chị dâu và phát hiện sự thật rùng mình

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2026: Tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháu ngủ ngoan đến lạ thường khiến tôi sinh nghi, hành động của chị dâu sau cánh cửa khiến tôi tái mặt

Cháu ngủ ngoan đến lạ thường khiến tôi sinh nghi, hành động của chị dâu sau cánh cửa khiến tôi tái mặt

Nghi ngờ khi cháu ngủ quá nhiều, tôi bí mật theo dõi chị dâu rồi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt

Nghi ngờ khi cháu ngủ quá nhiều, tôi bí mật theo dõi chị dâu rồi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt

Bắt gặp vợ thân mật với trai lạ trên ghế sofa, tôi không chất vấn mà lặng lẽ rời khỏi nhà

Bắt gặp vợ thân mật với trai lạ trên ghế sofa, tôi không chất vấn mà lặng lẽ rời khỏi nhà

Vừa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng đau lòng, tôi gượng gạo rời đi để mặc vợ bên người đàn ông khác

Vừa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng đau lòng, tôi gượng gạo rời đi để mặc vợ bên người đàn ông khác

Vừa bước chân khỏi tòa ly hôn, vợ bất ngờ đổ gục, lý do phía sau khiến tôi lập tức đổi ý

Vừa bước chân khỏi tòa ly hôn, vợ bất ngờ đổ gục, lý do phía sau khiến tôi lập tức đổi ý

Tưởng chồng cũ thật lòng muốn đoàn tụ sau nhiều năm, tôi chỉ vào tay con khiến anh xách vàng quay về

Tưởng chồng cũ thật lòng muốn đoàn tụ sau nhiều năm, tôi chỉ vào tay con khiến anh xách vàng quay về