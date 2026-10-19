Thấy cháu hiếm khi khóc, chỉ ngủ triền miên, tôi quyết định theo dõi chị dâu và phát hiện sự thật rùng mình

Tâm sự 19/10/2026 00:04

Lúc anh trai tôi cưới chị dâu, ai cũng ngỡ ngàng không ngờ. Vì anh trai tôi vốn có ngoại hình trung bình lại rước được cô vợ xinh đẹp thu hút. Anh tôi nghe thế thì chỉ cười rồi nói cưới được người đẹp cũng không dễ dàng gì.

Lúc anh trai tôi cưới chị dâu, ai cũng ngỡ ngàng không ngờ. Vì anh trai tôi vốn có ngoại hình trung bình lại rước được cô vợ xinh đẹp thu hút. Anh tôi nghe thế thì chỉ cười rồi nói cưới được người đẹp cũng không dễ dàng gì.

Cũng vì cưới được vợ đẹp nên anh trai tôi rất cưng chiều vợ. Từ ngày làm dâu sống cùng gia đình chung tôi, chị chưa một lần vào bếp. Chị lúc nào cũng ăn diện từ cái móng tay cũng phải trau cuốt đẹp mắt. Chị là người sống nhàn nhất trong nhà tôi.

Bố mẹ tôi thuê người giúp việc nên chị dâu không phải vất vả làm gì. Bố mẹ tôi cũng không khó tính, chỉ mong con dâu sớm sinh cháu để ông bà ẵm bồng. Nhưng chị dâu tôi thì sợ sinh con sẽ mất dáng, vậy là cứ chần chừ khiến bố mẹ chồng sốt ruột.

Đến khi chị dâu có bầu, chị vẫn chăm chút bề ngoài như lúc son trẻ. Chị mặc đồ bó, trang điểm đậm, xịt nước hoa thơm phức. Anh trai nhiều lần góp ý thì liền bị chị giận dỗi, chị nói rằng mang thai đã cực mà còn bị anh chỉ trích sao? Vậy là anh trai tôi đành im lặng.

Thấy cháu hiếm khi khóc, chỉ ngủ triền miên, tôi quyết định theo dõi chị dâu và phát hiện sự thật rùng mình - Ảnh 1
Đến khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất - Ảnh minh họa: Internet 

Sau khi chị sinh con đầu lòng, chị nhất quyết không chịu cho con bú. Dù chồng và bố mẹ chồng khuyên thế nào chị cũng khăng khăng cho con uống sữa ngoài. Vì chị sợ hư ngực. Thậm chí được bác sĩ khuyên chị cũng chẳng nghe theo. Mẹ tôi mềm lòng sợ con dâu hay khóc lóc thì dễ mắc bệnh trầm cảm sau sinh nên cũng không ép chị. Cháu của tôi sinh ra trắng trẻ đáng yêu vì giống mẹ, được mọi người yêu chiều hết mực.

Gần đây tôi thấy một điều kì lạ là cháu tôi gần như ngủ cả ngày chẳng mấy khi thức, cũng không nghe thấy cháu khóc. Chị dâu tôi trông con rất nhàn, hết xem phim rồi lại nằm lướt điện thoại. Tôi liền hỏi mẹ thì bà nói cháu tôi dễ nuôi nên thế. Tôi lại không nghĩ vậy nên quyết định theo dõi chị dâu.

Đến khi tận mắt thấy những gì chị dâu làm, tôi hoảng hồn sốc ngất. Chị dâu bỏ dung dịch gì đó vào sữa cho con uống. Tôi ráng theo dõi rồi chụp lại chai thuốc kia để đi tìm hiểu. Đó là siro an thần, tôi nghe mà choáng váng.

Nhà tôi biết chuyện thì không thể nhân nhượng chị dâu được nữa. Anh trai tôi tức giận đập phá đồ đạc của chị. Mẹ tôi thì gọi ngay sui gia sang để nói chuyện. Chuyện lớn làm gia đình tôi hoảng loạn nên chị dâu ăn năn hối lỗi nói sẽ chăm con cẩn thận hơn. Nếu chuyện còn lặp lại thì chị hứa sẽ ra đi không đòi một đồng. Nhưng tôi vẫn không hài lòng, tôi có nên đề nghị bố mẹ lắp camera trong nhà để theo dõi chị không?

 

 

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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