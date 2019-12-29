Cho thịt lợn vào nồi cơm điện, ngồi chơi xơi nước nửa tiếng sau đã có món ngon bất ngờ

Để nấu món ngon với thịt lợn này bạn cần chuẩn bị đủ những nguyên liệu dưới đây.

Thịt kho là món ăn quá đỗi quen thuộc trong mâm cơm gia đình, tuy nhiên, với cách kho thịt lợn ngon bằng nồi cơm điện này bạn sẽ chẳng mất nhiều công sức lại có món kho quyến rũ.

- 45ml nước tương.

- 45gr đường phèn.

- 20ml dầu hào.

- Gừng, hành lá.

Các bước thực hiện:

- Thịt lợn mua về rửa sạch với chút rượu và muối, sau đấy rửa lại thật sạch, để ráo nước. Tiếp đến, bạn cho thịt vào nồi luộc chín, sau đấy vớt ra cho ngay vào thau nước đá lạnh.

- Kế tiếp, bạn vớt thịt ra, cắt thành những miếng vừa ăn. Đừng cắt quá dày hoặc quá mỏng, những miếng thịt cần có kích thước bằng nhau.

Thịt cắt có kích thước bằng nhau sẽ giúp món ăn chín đều - Ảnh minh họa: Internet

- Hành lá rửa sạch, gừng cạo bỏ vỏ sau đấy thái lát mỏng rồi cho cả gừng và hành xuống đáy nồi cơm điện, trải đều kín đáy nồi để khi kho thịt không bị dính nồi.

- Sau đấy, bạn lần lượt xếp số thịt đã thái lên trên, cho thêm nước tương, đường phèn, rượu nấu ăn và chút dầu hào vào.

Khi nước kho thịt sệt lại, thịt mềm thơm thì bạn đã thành công - Ảnh minh họa: Internet

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đậy nắp nồi cơm điện lại và nhấn nút nấu như bình thường. Khi nồi bật sang chế độ hâm thì lúc đấy thịt đã chín. Bạn chỉ cần dùng đũa trộn đều rồi trút ra đĩa thì đã có ngay món thịt kho nóng hổi cực đưa cơm.

Từng miếng thịt béo ngậy, mềm tan - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm:

Nếu muốn thịt mềm, béo hơn bạn có thể nhấn nút nấu thêm một lần nữa để có món ngon dễ làm cực cuốn hút cho cả gia đình.

Bạn hãy thử ngay cách kho thịt mới mẻ này - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm thịt heo kho ngon khó cưỡng này!