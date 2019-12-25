Có bát chè nha đam như này, bao nhiêu nóng bức tiêu tan hết!

Cách làm chè nha đam tương đối đơn giản và dễ thực hiện, chị em có thể thoải mái đưa vào thực đơn tráng miệng của gia đình ngay hôm nay!

Những ngày nóng nực, có bát chè nha đam giúp thanh nhiệt cơ thể thì quả là tuyệt vời. Cách làm chè nha đam lại không hề phức tạp, vậy tại sao bạn không thử lên thực đơn cho món chè thần thánh này nhỉ?

Nguyên liệu:

Để thực hiện món chè ngon này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau.

- Cây nha đam: 2 cây.

- Đường phèn: 250gr.

- Lá dứa: 1 bó.

- Nước cốt chanh: 15ml.

Cách làm chè nha đam thơm ngon thanh mát

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu.

- Cắt khúc và gọt bỏ 2 hàng gai của cây nha đam, lọc lấy phần thịt bên trong và ngâm ngay vào nước muối khoảng 2 – 3 phút để loại bỏ phần nhựa và giảm độ nhớt của cây.

- Xả lại với nước sạch 3 – 4 lần.

- Tiếp tục cho vào ngâm nước muối và xả thêm 1 lần nữa.

Bước 2: Chế biến.

- Thái nha đam thành hình hạt lựu.

- Ướp nha đam với 15ml nước cốt chanh khoảng 3 – 5 phút.

- Xả sạch lại với nước.

- Cho nước vào 1/2 nồi, đun với lửa lớn.

- Khi nước sôi, thả nha đam vào đun trong 30 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào bát nước đá lạnh.

- Rửa sạch lá dứa. Cho 2.5 lít nước vào cùng 250gr đường phèn sau đó cho lá dứa vào đun với lửa lớn.

- Khi đường phèn tan hết, thả nha đam ướp lạnh vào nấu 2 phút rồi tắt bếp.

Bước 3: Thưởng thức

Múc chè nha đam ra bát to, để nguội, có thể để ngăn mát tủ lạnh và thưởng thức.

Bát chè nha đam đường phèn thanh mát cho những ngày nóng nực - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi chọn nha đam

- Nên chọn cây nha đam dày thịt, ít bầm dập.

- Sau khi ướp với nước cốt chanh, phải rửa thật sạch để nha đam không bị thấm nước cốt chanh dễ bị đắng khi thưởng thức.

Chúc các bạn ngon miệng với món ăn vặt ngon, thanh mát này!

Bạn có biết: bà bầu ăn sữa chua nha đam được không? Sữa chua nha đam được biết đến như là một món ăn không chỉ giúp làm đẹp da mà còn có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, liệu bà bầu ăn sữa chua nha đam được không? Đặc biệt trong giai đoạn đầu của thai kỳ, mẹ cần đặc biệt chú ý đến những thực phẩm nạp vào cơ thể. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới bạn những thông tin cần thiết xung quanh sữa chua nha đam đối với mẹ bầu.

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