4 tuyệt chiêu nấu chè khoai lang dẻo tại nhà ngon mê ly

Cách nấu chè khoai lang dẻo được chị em truyền tay nhau công thức là một món ăn đầy sáng tạo. Miếng khoai lang bùi bùi dai dai kết hợp với nước cốt dừa béo ngậy hấp dẫn cực kỳ.

Chè khoai lang là một trong những món ăn truyền thống khá được ưa chuộng. Với nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như khá ngon miệng món chè này được chị em rất hay nấu. Trong các công thức nấu chè khoai lang thì công thức nấu chè khoai lang dẽo mang đến cảm giác ngon và lạ miệng. Dưới đây là 4 công thức nấu chè khoai lang dẽo rất có thể bạn chưa biết.

Cách nấu chè khoai lang dẻo nhiều màu không khó làm như mọi người vẫn nghĩ. Với công thức làm chè khoai lang dẻo dưới đây bạn sẽ có một bát chè thơm ngon với cách nấu chè đơn giản nhất.

Cách nấu chè khoai lang dẻo đầy sáng tạo được chị em truyền tay nhau như thế. Thay vì nấu khoai lang đơn giản thành chè việc kết hợp khoai lang và bột năng giúp gia tăng hương vị cho món ngọt này. Miếng khoai lang bùi bùi dai dai kết hợp với nước cốt dừa béo ngậy hấp dẫn, đưa miệng cực kỳ.

Nguyên liệu

1/ Khoai lang dẻo

400g khoai lang

150g bột năng

20g đường (đường bột)

2/ Khoai môn dẻo

200gr khoai môn

80 bột năng

10g đường (đường bột)

3/ Các loại đậu, hạt

200g Hạt sen tươi (100gr đường phèn)

100gr đậu đỏ (50gr đường phèn)

100g đậu trắng (50gr đường phèn)

4/ Cao linh quy

Mua cao linh quy trong siêu thị và nấu theo hướng dẫn trên gói hoặc mua bột sương sáo cũng được, còn không các bạn mua sương sáo nấu sẵn ở các chợ nhé.

5/ Nước thảo mộc

1kg Bí đao già

10g Thục địa

2-3 quả La Hán quả

Đường phèn 500g

1 ít Lá dứa

Bí đao chỉ lấy phần thịt xanh, bỏ lõi hạt đem hơi héo qua 1-2 nắng rồi nấu chung tất cả nguyên liệu trên với nước đường phèn trong 1h đến khi bí rục là được, còn không thì thay nước thảo mộc này bằng sâm bí đao cho nhanh gọn lẹ nha các bạn.

6/ Nước cốt dừa (hoặc kem whipping)

200ml

Có thể nặn khoai lang thành hình bông hoa để thành phẩm bắt mắt như thế này - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện

Bước 1: Khoai lang dẻo

Khoai lang mua về gọt vỏ sạch sau đó hấp chín, để có màu sẵn nên chọn mua khoai lang tím, khoai lang vàng Đà lạt, khoai sữa (màu trắng), còn không có thì các bạn mua khoai lang trắng sau khi hấp chín tán nhuyễn ra thì trộn với màu nước lá cẩm tạo màu tím, hoa đậu biếc tạo màu xanh dương, lá dứa hoặc trà xanh để tạo màu xanh lá cây nhé.

Khoai lang sau khi tán nhuyễn cho bột và đường vào tay sạch nhồi mịn thành một khối. Nếu thấy hỗn hợp bột quá khô cứng thì thêm nước vào cho vừa tay sau đó vo viên tròn hoặc cắt khúc dạng hình chữ nhật tùy ý (nếu bạn nào thích ăn còn nguyên vị khoai thì chỉ cần vo viên khoai sau đó phủ qua bột năng thôi chứ không cần trộn chung nhào nặn).

Nấu nước sôi cho vào luộc đến khi nổi lên vớt ra ngâm vào nước đá lạnh cho các viên khoai không dính nhau rồi vớt ra để ráo nước sau đó ngâm vào nước thảo mộc.

*Khoai môn dẻo làm tương tự.

Bước 2: Nấu hạt đậu

Các loại hạt nấu chín cho mềm từng loại sau đó bỏ đường phèn hoặc đường cát vào cuối cùng cho hạt thấm vị ngọt , xong vớt ra để từng tô các loại.

Các bạn có thể cho thêm các loại hạt tùy thích nhưng không nên thiếu hạt sen và đậu đỏ nhé.

Bước 3: Hoàn tất, trình bày món ăn

Khoai lang dẻo ngâm nước thảo mộc xong cho vào tô, bỏ các loại hạt vào, cao linh quy cắt hạt lựu cho vào sau đó chan thêm nước thảo mộc vào,cho một ít đá bào và cuối cùng rưới nước cốt dừa hoặc whipping tùy thích theo khẩu vị.

3. Cách nấu chè khoai dẻo bột báng

Chè khoai dẻo bột báng không những là món ăn dân dã, dễ tiêu hóa mà còn có vị thơm bùi của khoai, vị sần sật của bột báng và mùi béo ngậy của nước cốt dừa. Chỉ cần vài bước thực hiện đơn giản, bạn cũng đã hoàn thiện cách nấu chè khoai lang dẻo cho mọi người thưởng thức trong những buổi xế chiều.

Cách nấu chè khoai lang dẻo bột báng ngon như hàng làm - Ảnh minh họa: Internet

Với người Việt, chè là món ăn chơi thân thuộc ngay từ những ngày còn bé. Nguyên liệu nấu chè vô cùng phong phú từ các loại đậu đen, đậu đỏ, hạt sen và thậm chí là khoai, ngô,... Với cách làm chè khoai dẻo bột báng, bạn như được quay trở về tuổi thơ với bát chè ngọt thanh mát của mẹ, được đắm chìm trong mùi vị quê nhà. Dưới đây là hướng dẫn cách nấu chè khoai lang dẻo với bột báng.

Nguyên liệu

Khoai lang: 2 củ

Bột nếp: 40 gram

Bột năng: 60gram

Bột báng: 60 gram

Đường cát: 50gram

Nước cốt dừa: 1/2 lon

Hạt vừng rang: 1 bát

Nước lọc

Dụng cụ: dao, thớt, âu, xửng hấp, máy xay sinh tố cầm tay, nồi nấu chè, muỗng, thìa,… Nói một chút về nguyên liệu của món chè, các loại nước cốt dừa, bột báng, đường hay bột nhào bạn có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng, chợ hoặc các siêu thị.

*Tuy nhiên lưu ý là chọn sản phẩm chất lượng, hạn chế mua hàng không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến mùi vị món chè. Ngoài ra, vì chè nấu từ khoai nên cần có một chiếc nồi hấp hoặc xửng hấp để nấu khoai chín. Đồng thời muốn dễ nhào nặn thì khoai phải được đánh tơi nhuyễn mịn. Bạn có thể sử dụng những chiếc máy xay sinh tố cầm tay nấu đồ ăn dặm cho trẻ em để làm công việc này.

Thực hiện

Bước 1: Sơ chế phần khoai lang

Khoai lang mua về đem rửa sạch, cắt bỏ những phần sâu rồi cắt thành từng khoanh to tròn đem vào xửng hấp hấp chín.

Khoai chín lấy ra tô, bóc vỏ rồi cho thêm ít đường dùng máy xay sinh tố cầm tay tán nhuyễn mịn.

Bước 2: Nhào bột tạo hình

Cho phần bột nếp và bột năng vào bát khoai đã tán nhuyễn trộn thật đều và dẻo.

Dùng tay vắt từng miếng bột vo tròn xếp ra dĩa, làm đến khi hết hỗn hợp này.

Bước 3: Luộc chín bột khoai lang

Nấu một nồi nước sôi rồi cho các viên bột khoai vào luộc sơ vài phút cho chín rồi vớt ra để nguội.

Bước 4: Sơ chế phần bột báng

Gói bột báng mua về lấy một lượng vừa ăn đem ngâm nước cho nở mềm rồi cho vào nồi cùng ít nước nấu sôi.

Khi sôi liên tục dùng thìa khuấy đều phần bột trong nồi cho chín để không bị dính nồi. Khi thấy bột trong và nổi lên tức là đã chín.

Cách làm khoai lang dẻo nấu chè thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Nấu chè khoai dẻo bột báng

Cho phần nước cốt dừa, đường cát vào nồi bột báng khuấy đều (Liều lượng tùy thuộc vào sở thích ngọt nhiều hay ít của bạn).

Bước 6: Thưởng thức chè khoai dẻo bột báng

Múc khoai lang dẻo ra bát rồi chan phần hỗn hợp bột báng, đường, nước cốt dừa vào trong. Rắc thêm một chút hạt vừng rang sẵn vào và khuấy đều thưởng thức.

Nếu muốn ăn lạnh, bạn cũng có thể cho vào bát chè ít đá viên sẽ có vị mát ngọt rất vừa miệng.

Chè khoai lang dẻo vị Đài Loan.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để chế biến chè khoai lang dẻo Đài Loan cho khoảng 4 người ăn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

250g khoai lang vàng

Khoai lang vàng -Ảnh: Internet

250g khoai lang tím

Khoai lang tím -Ảnh: Internet

170g bột năng

6g bột cao quy linh

350ml nước cốt dừa

400g đường

Nước

Vừng rang

Bên cạnh đó, các dụng cụ để nấu chè khoai lang dẻo cần có: xửng hấp, tô và nồi để nấu chè.

2. Quy trình chế biến

Bước 1: Nấu thạch cao quy linh

Cao quy linh vốn là đặc sản của người Hoa, vừa như một loại thuốc Đông y, vừa như một loại bột nấu thành món tráng miệng bổ mát, thanh nhiệt. Cao quy linh gần giống với rau câu nhưng có vị hơi đắng, màu đen và mềm dai hơn rau câu.

Thạch cao linh quy -Ảnh: Internet

Để nấu thạch cao quy linh, từ từ đổ 1 lít nước vào nồi rồi rắc nhẹ 6g bột cao quy linh vào, khuấy đều tay để bột không bị vón cục.

Sau đó, đặt nồi lên bếp, vặn lửa vừa và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp. Đổ hỗn hợp ra tô lớn, nhanh chóng làm mát để hỗn hợp nguội rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút cho đông lại như thạch rau câu.

Bước 2: Chế biến khoai lang

Gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa phải cả 2 loại khoai lang.

Làm sạch khoai và cắt thành miếng -Ảnh: Internet

Cho riêng từng loại khoai vào xửng hấp chín rồi nghiền nhuyễn.

Hấp chín khoai lang -Ảnh: Internet

Sau đó, cho khoai từng màu đã nghiền nhuyễn vào trộn với bột năng, 50g đường và một lượng nước vừa đủ để bột nhào ra mịn dẻo, dính kết nhau.

Lưu ý: Ngay sau khi khoai chín, nên vớt ra rồi nghiền, nhào bột, đường luôn trước khi khoai nguội dễ khiến đường và bột rời rạc, không hòa tan.

Cắt khoai lang đã được nhào bột thành từng miếng -Ảnh: Internet

Tiếp tục nhào nắn từng khối bột thành các đoạn dài có đường kính khoảng 2cm rồi dùng dao cắt thành các viên vừa ăn.

Cho các viên khoai vào luộc -Ảnh: Internet

Chuẩn bị một nồi nước và đun sôi rồi thả từng viên khoai vừa cắt vào nước sôi luộc trong khoảng 5 phút.

Đợi lớp vỏ viên khoai chuyển sang màu trong thì vớt ra, thả vào tô nước mát để khoai tách rời, không dính chùm lại với nhau.

Bước 3: Nấu thành món chè hấp dẫn, vạn người mê

- Đun sôi nhẹ hỗn hợp 300ml nước, 350g đường còn lại và 350ml nước cốt dừa, khuấy đều tay.

Sau đó, hòa 2 muỗng bột năng vào nồi, khuấy đều cho đến khi nước cốt sánh lại.

Cho viên khoai lang dẻo vào nồi -Ảnh: Internet

Từ từ cho những viên khoai lang dẻo vào nồi, đun sôi trở lại để hoàn thành cách nấu chè khoai lang dẻo Đài Loan thơm ngon đãi cả nhà.

Nấu chè khoai lang dẻo -Ảnh: Internet

Cho chè ra chén cùng thạch cao quy linh và một ít vừng rang. Có thể thưởng thức nóng hay lạnh tùy sở thích.

Chè khoai lang dẻo Đài Loan cực hấp dẫn -Ảnh: Internet

Hãy trải nghiệm để nấu món chè khoai lang dẻo chuẩn vị Đài Loan vừa bổ dưỡng, lôi cuốn lại đơn giản, dễ làm ngay tại nhà để giúp cả gia đình thêm ngon miệng và gắn kết hơn.

Cách nấu chè khoai lang dẻo là món ăn vô cùng dễ làm mà chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ chị em nội trợ nào sau khi đọc công thức cũng có thể hoàn thành được. Với món chè này, cả gia đình bạn sẽ có dịp quây quần và thưởng thức hương vị thanh mát, ngọt ngào. Hãy thử trổ tài với những cách nấu chè khoai lang dẻo ngon đã được giới thiệu trên đây nhé!